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'డార్క్‌ ఫ్యాక్టరీల' గురించి తెలుసా? - లైట్లు, ఫ్యాన్లు, ఏసీలు ఉండవు! - ఏడాదిలో 30 నిమిషాలే బ్రేక్!

రాత్రి, పగలు తేడా లేకుండా చీకటిలో పనిచేసే 'ఫ్యాక్టరీలు' - ఈ వింత పరిశ్రమల గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే!

Dark Factories
డార్క్ ఫ్యాక్టరీలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 5:30 PM IST

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Dark Factories : నార్మల్​గా మనందరికీ ఫ్యాక్టరీలంటే కళ్లు మిరుమిట్లుగొలిపే లైట్లు, షిఫ్టుల ప్రకారం వచ్చిపోయే వందలమంది కార్మికులతో నిత్యం హడావుడిగా ఉంటాయని తెలుసు. అలాకాకుండా ఒక్క మనిషీ లేకుండా, చిమ్మ చీకట్లో వస్తువులని తయారుచేసే డార్క్ ఫ్యాక్టరీల గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? లేదు అంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

మనుషులతో పని లేకుండా చిమ్మ చీకట్లో వస్తువులను తయారు చేసే ఈ డార్క్​ ఫ్యాక్టరీలకే మరొక పేరు లైట్స్ అవుట్ ఫ్యాక్టరీలు. మరి ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఎలా నడుస్తాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో ఉన్న 'పాలీమాటెక్‌ ఫ్యాక్టరీ' అనేది డార్క్ ఫ్యాక్టరీకి మంచి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ ఫ్యాక్టరీలో లైట్లు, ఫ్యాన్లు, ఏసీలు వంటివేమీ ఉండవు, మొత్తం చిమ్మచీకటిగా ఉంటుంది. ఆ మాటకొస్తే, అసలు అక్కడే మనుషులే ఉండరు. అంటే, అది ఏమన్నా పాడుబడ్డ ఫ్యాక్టరీనా అనే డౌట్ మీకు రావొచ్చు. కానీ, కాదు. ఇక్కడ రెడీ అయిన సెమీకండక్టర్‌ చిప్స్‌కి అమెరికా, బ్రిటన్‌ వంటి దేశాల్లో ఎక్కడ లేని డిమాండ్ కూడా ఉంది. మరి మనుషులు లేకుండా, వాటిని ఎవరు తయారుచేస్తున్నారనే డౌట్ వస్తోంది కదా అందుకు సమాధానం, ఇక్కడ ఉన్న రోబోలే. అవే ఒకదానితో ఒకటి మాట్లాడుకుని ఈ చిప్స్‌ని తయారుచేస్తాయని చెబుతున్నారు ఆ ఫ్యాక్టరీ నిర్వాహకులు.

ఏడాదిలో అరగంట మాత్రమే విశ్రాంతి!

పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా 24 గంటలు కూడా అదేపనిలో ఉంటూ, సంవత్సరం మొత్తంమీద ఓ అరగంట మాత్రమే విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి. ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా! అంతేకాదు, మనదేశంలోని తొలి 'డార్క్‌ ఫ్యాక్టరీ' ఈ పాలీమాటెక్‌ సంస్థనే. పెద్దపెద్ద కంపెనీల్లో మనుషులకు ఆ వేడినీ, వాతావరణాన్నీ తట్టుకుని పనిచేయాలంటే ఏసీలు, ఫ్యాన్లు వంటివి అవసరమవుతాయి. కానీ రోబోలకు వాటితో పనిలేదు కదా, అవి సెన్సార్లతోనే అన్నింటినీ చూస్తాయి. అలాగే, వీటికి పండగలు, పబ్బాలు వంటివీ ఉండవు కాబట్టి సెలవులు కూడా ఉండవు. రోబోలూ, AI సాయంతో నడిచే నేటి ఆధునిక కర్మాగారాలే ఈ డార్క్‌ ఫ్యాక్టరీలు అని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ఇక రోబోలే అన్ని వర్క్స్ చేసేస్తుంటే మన జాబ్స్ మాటేంటి’ అనే అనుమానం కచ్చితంగా కలుగుతుంది కదా! కానీ, ఇక్కడి రోబోలు మనుషులకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు, మనం చేయలేని, కష్టసాధ్యమైన పనులను అవి ఈజీగా చేస్తాయి. వెంట్రుకవాసి మందంతో రెడీ అయ్యే సెమీకండక్టర్‌ చిప్స్‌ తయారీలో చిన్నపొరపాటుకు కూడా చోటు ఉండకూడదు. మన చెమట, మన స్కిన్​పై ఉన్న బ్యాక్టీరియా కూడా చిప్స్‌ తయారీలో ఆటంకమే. అందుకే అసలు చెమటే పట్టని రోబోలు ఈ పనులని వేగంగా చేస్తూ కొరియా, తైవాన్, చైనాలతో మన దేశం పోటీపడేలా చేస్తున్నాయి. అదేదో ఇంగ్లిష్‌ మూవీలోలా అసలు మనుషులే లేకుండా ఇదంతా ఎలా సాధ్యమవుతోంది అంటే 'ఫ్యాక్టరీ డిజిటల్‌ ట్విన్స్' సాయంతోనే అంటున్నారు.

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Dark Factories
డార్క్ ఫ్యాక్టరీలు (Eenadu)

మూడు సెకన్లకి ఒక స్కూటర్‌ :

తమిళనాడులోని ఓలా ఫ్యూచర్‌ ఫ్యాక్టరీ కూడా మూడు సెకన్లకి ఒక ఎలక్ట్రిక్‌ స్కూటర్‌ని తయారుచేస్తుంది. ఇక్కడ 10 వేల మందికిపైగా మహిళలు వర్క్ చేస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే ఇంత పెద్దసంఖ్యలో మహిళలు పనిచేస్తున్న అతిపెద్ద ఆటోమొబైల్‌ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఇదే! అయితే బరువైన స్కూటర్లని ఎత్తడం, భరించరానంత వేడి దగ్గర వాటికి కలర్స్ వేయడం, ప్రమాదకరమైన బ్యాటరీల ప్యాకింగ్‌ ఇవన్నీ మహిళలే చేస్తారనుకుంటే పొరపాటు. అవన్ని కూడా ఇక్కడి డార్క్‌ ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న రోబోలే చేస్తాయి. మరి మహిళలు ఏం చేస్తారని అనుకుంటున్నారా? వీళ్ల వద్ద ఆ డార్క్‌ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన ఒక నకలు(డిజిటల్‌ ట్విన్‌) ఉంటుంది. దాని సాయంతో రోబోల నిర్వహణ, నాణ్యతా ప్రమాణాలు చెక్‌ చేయడం, ప్రొడక్షన్‌ వేగాన్ని పెంచడం వంటి పనులను చేస్తారు. దీనివల్ల ప్రమాదాలు వంటివి జరగవు.

ఇవన్నీ ఒకప్పుడు శారీరకంగా కష్టమైన పనులు కాబట్టి ఆటోమొబైల్‌ రంగంలో మహిళలకు అవకాశాలు అంతగా ఉండేవి కావు. కానీ డార్క్‌ ఫ్యాక్టరీల ఆవిర్భావంతో ఆడవాళ్లకు ఉద్యోగాలు పెరిగాయి. స్కూటర్లు, చిప్స్‌ తయారీలోనే కాదు, మనం నిత్యం వాడే సబ్బులు, షాంపూలు, ఆహార పదార్థాలు, మందుల తయారీలోనూ ఈ డార్క్‌ ఫ్యాక్టరీల వినియోగం పెరిగింది. ఇవి మనుషులకి శారీరక కష్టాన్ని తగ్గించడంతో పాటు వస్తువుల క్వాలిటీని పెంచుతున్నాయి.

డాక్టర్‌ రెడ్డీస్, సియట్‌ టైర్స్‌, హిందుస్థాన్‌ యూనిలీవర్ వంటివి కూడా డార్క్‌ ఫ్యాక్టరీలని స్టార్ట్ చేశాయి. కష్టమైన పనులని రోబోలకి అప్పగిస్తున్నాయి కంపెనీలు. అందుకు బదులుగా మనుషులను రోబోల నిర్వహణ, ట్రైనింగ్, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ, డిజిటల్‌ ట్విన్‌ డెవలపింగ్‌ రంగాల్లో తీర్చిదిద్ది, వాళ్ళకి కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ, జీతాలని కూడా పెంచుతున్నాయి. మరోవైపు, భారత్‌కు- సర్వీసులు అందించే దేశంగానే కాకుండా నాణ్యమైన ప్రొడక్ట్స్ ఉత్పత్తి చేసే దేశంగానూ గుర్తింపు తెస్తున్నాయి.

Dark Factories
డార్క్ ఫ్యాక్టరీలు (Eenadu)

టాటా 'లైట్స్‌ అవుట్‌' ఫ్యాక్టరీ :

డార్క్‌ ఫ్యాక్టరీలతో కోట్లరూపాయల విద్యుత్ బిల్లులు ఆదా అవ్వడం, మనుషులకు ప్రమాదాలు తగ్గడం, పర్యావరణానికి మేలు జరగడం, ఉత్పత్తి పెరగడం వంటి బెనిఫిట్స్ ఉండటంతో దేశంలోని అనేక ఫ్యాక్టరీలు ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. పుణెలోని టాటా కంపెనీ అలాంటివారికి డార్క్‌ ఫ్యాక్టరీల రూపకల్పనకు, డిజిటల్‌ ట్విన్స్‌ తయారుచేయడం కోసం ఈమధ్యనే 'లైట్స్‌ అవుట్‌' ఫ్యాక్టరీని స్టార్ట్ చేసింది. ఇక్కడ దేశంలో ఎవరు డార్క్‌ ఫ్యాక్టరీలను స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా, వారికి కావాల్సిన డిజిటల్‌ ట్విన్స్‌ని రెడీ చేసి ఇస్తారు. ఇదండీ డార్క్ ఫ్యాక్టరీల వెనుక ఉన్న కథ.

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