సమ్మర్లో "దోశ పిండి" తొందరగా పులిసిపోతుందా? - రుబ్బేటప్పుడు ఈ పదార్థాలు కలిపితే సరి!
-అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా దోశ పిండి తొందరగా పులిసిపోతుందా? -ఈ టిప్స్ పాటిస్తే వారం రోజులైనా తాజాగా!
Published : April 22, 2026 at 7:35 PM IST
Tips to Prevent Dosa Batter in Summer : టిఫెన్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నా అందులో దోశ ఫేవరెట్. ఎగ్ దోశ, కారం దోశ, మసాలా దోశ అంటూ నచ్చినవి చేసుకుని తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది అమ్మలు వారానికి సరిపడా పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంటారు. ఒక్కసారి పిండి రుబ్బుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దోశలు వేసుకోవచ్చు. అయితే చలికాలంతో పోలిస్తే ఎండాకాలంలో పిండి తొందరగా పులవడంతో పాటు పుల్లగా మారుతుంది. దీంతో చాలా మంది పిండిని పడేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా మరీ ముఖ్యంగా పప్పు రుబ్బుకునేటప్పుడు ఈ పదార్థాలు కలిపితే తొందరగా పులియదని, పైగా దోశల రుచి కూడా బాగుంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
అసలు పిండి ఎందుకు పులుస్తుంది: గాలిలోని ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా పిండి తొందరగా పులుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇలా అతిగా పులిసిన పిండిని తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో మంట, అజీర్తి.. వంటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యల బారిన పడే ప్రమాదం ఎక్కువంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి పిండి టెక్స్చర్లో మార్పులతో పాటు.. నోటికి పుల్లగా తగిలినా, వాసనలో తేడాలొచ్చినా, పిండి ఉపరితలంపై నూనెలాంటి పొర ఏర్పడినా పిండిని బయటపడేయడమే ఉత్తమమంటున్నారు.
ఈ పదార్థాలు కలిపితే పులుపెక్కదు:
కొబ్బరి పాలు: దోశ పిండి కోసం బియ్యం, మినప్పప్పును గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు కొబ్బరి పాలు లేదా కొబ్బరి పొడి కలిపితే పిండి తొందరగా పులుపు ఎక్కదని అంటున్నారు.
ఐస్క్యూబ్స్: పిండిని గ్రైండ్ చేసుకునే సమయంలో ఐస్క్యూబ్స్ వేయడం వల్ల కూడా పిండి త్వరగా పులియదని, రుచి కూడా బాగుంటుందని చెబుతున్నారు.
ఎగ్వైట్: గుడ్డులోని తెల్లసొన కూడా పిండి పులిసే ప్రక్రియను నిలువరిస్తుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి పిండిని గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు గుడ్డులోని తెల్లసొనను వేసి రుబ్బుకుంటే దోశలు రుచిగా వస్తాయని, పైగా పులుపు ఎక్కదని అంటున్నారు.
చక్కెర: తీపి కోసం ఉపయోగించే పంచదార, దోశలు పులుపు ఎక్కకుండా ఉండేందుకు సహాయపడుతుందని అంటున్నారు. అందుకోసం పిండిని గ్రైండ్ చేసే సమయంలోనైనా లేదంటే రుబ్బుకున్న తర్వాత అయినా పంచదారను కలిపితే మంచిదంటున్నారు.
పిండి పుల్లగా మారితే ఈ టిప్స్:
బియ్యం పిండి లేదా ఉప్మా రవ్వ: దోశ పిండి పులిసి బాగా పుల్లగా మారితే చాలా మంది దానిని పడేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా పులిసిన పిండిలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండి లేదా ఉప్మారవ్వను కలిపితే పులుపు తగ్గుతుందని అంటున్నారు.
అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్: ఈ పేస్ట్ కూడా పిండిలో పులుపును తగ్గించేందుకు ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకోసం మిక్సీజార్లోకి అల్లం, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని మెత్తగా పేస్ట్ చేసి పిండిలో కలపాలి. దీని వల్ల దోశల రుచి కూడా పెరుగుతుంది.
ఈ టిప్స్తో కూడా ఉపయోగం:
- ఎండాకాలంలో పిండిని గది ఉష్ణోగ్రత వద్దే ఎక్కువ సేపు ఉంచితే త్వరగా పులిసిపోతుంది. కాబట్టి గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత ఓ రెండు గంటలు బయట ఉంచి, ఆ తర్వాత ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుందని అంటున్నారు.
- మోతాదుకు మించి మినప్పప్పు వాడినా పిండి అధికంగా పులిసే అవకాశం ఉంటుందట. కాబట్టి దీన్ని సరిపడే విధంగా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
