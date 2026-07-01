ఇవేం "ఉద్యోగాలు" బ్రో - నిద్రపోయినా, నెట్ఫ్లిక్స్ చూసినా, ఏడ్చినా డబ్బులు ఇస్తారు!
-ప్రపంచంలోనే వింత ఉద్యోగాల గురించి మీకు తెలుసా? - జీతాలు కూడా ఎక్కువే ఉంటాయి!
Published : July 1, 2026 at 3:40 PM IST
Weird Jobs Across the World: నార్మల్గా జాబ్స్ అంటే చాలా మందికి డాక్టర్, ఇంజినీర్, టీచర్, బ్యాంక్ వృత్తుల గురించి మాత్రమే తెలుసు. కానీ వివిధ రంగాల్లో వింతగా అనిపించే ఉద్యోగాలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. అవి వినగానే నమ్మలేనట్టుగా ఉంటాయి కానీ అవి పూర్తిగా నిజమైనవే. పైగా ఆ జాబ్స్కు ఇచ్చే జీతాల గురించి తెలిస్తే మరింత ఆశ్చర్యపోతారు. మరి ఆ వింత ఉద్యోగాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బౌంటీ హంటర్: ఏదైనా నేరం చేసిన వారికి కోర్టులు జైలు శిక్షలు విధిస్తాయి. అయితే జైల్లో ఉన్న ఖైదీలు కొన్నిసార్లు బెయిల్ మీద బయటికివచ్చి మళ్లీ సరెండర్ కారు. అలా బెయిల్ షరతులను ఉల్లంఘించి పారిపోయిన నేరస్థులు ఎక్కడ దాక్కున్నా వెతికి పట్టుకొని అప్పగించడమే బౌంటీ హంటర్ పని. అందుకుగానూ బెయిల్ ఎమౌంట్లో 10 నుంచి 40 శాతం వరకూ వీరికి కమిషన్ రూపంలో అందుతుంది. అమెరికాలో ఇలాంటి వారిని బెయిల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెంట్స్ అని పిలుస్తారట. ప్రముఖ దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ తెరకెక్కించిన "ఏక్ నిరంజన్"లో ప్రభాస్ కూడా బౌంటీ హంటర్లా నటించారు.
ప్రొఫెషనల్ స్లీపర్స్: రోజంతా ఏ పనీ చేయకుండా ఓ మెత్తటి పరుపుపై పడుకొని నిద్రపోతే డబ్బులొస్తాయంటే ఎంత బాగుంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేది కూడా దీనికి సంబంధించినదే. కొన్ని పరుపుల కంపెనీలతో పాటు స్టార్ హోటళ్లు తమ ఉత్పత్తులు, సేవల నాణ్యతను పరీక్షించే బాధ్యతను ప్రొఫెషనల్ స్లీపర్స్కు అప్పగిస్తాయట. వారు చేయాల్సిందల్లా తమకు కేటాయించిన పరుపులపై కంటినిండా నిద్రపోవడం, తమ అనుభవాలు, సలహాలు, సూచనలతో ఆయా సంస్థలకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం మాత్రమే.
డబ్బు తీసుకొని ఏడుస్తారు: ఎవరైనా మరణించినప్పుడు అంత్యక్రియల్లో బంధుమిత్రులు, స్నేహితులు పాల్గొని వారికి కన్నీటితో వీడ్కోలు పలుకుతారు. కానీ కొన్ని దేశాల్లో అంత్యక్రియలకు రావడానికిగానీ, ఒకవేళ వచ్చినా కన్నీరు కార్చేందుకుగానీ ఓపిక, తీరిక ఉండటం లేదట. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మరణించినవారితో ఎలాంటి సంబంధం లేకపోయినా, వారిని తమ సొంత వ్యక్తిలా భావిస్తూ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడ్చేవారున్నారంటే నమ్ముతారా. వారినే "ప్రొఫెషనల్ మౌర్నర్స్" అంటారు. అలా సంతాపం తెలిపినందుకు వారికి డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుందట.
అద్దెకు అతిథి: పెళ్లి అనగానే ఎటుచూసినా సందడే కనిపిస్తుంది. ఇక పెళ్లికి ఎంత ఎక్కువ మంది అతిథులు వస్తే పెళ్లి అంత ఘనంగా ఉంటుంది. మరి పెద్దగా బంధుమిత్రులు లేని వారి సంగతేంటి?. అయితే అలాంటి వారు నిరాశ చెందక్కర్లేదట. ఎందుకంటే వివాహ వేడుకకు కళ తీసుకురావడానికి ప్రొఫెషనల్ వెడ్డింగ్ గెస్టుల పేరుతో అద్దె అతిథులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారు పెళ్లింటికి వచ్చి, అందరితో ఇట్టే కలిసిపోయి, వధూవరులను ఆశీర్వదించి, శుభ్రంగా విందు భోజనం చేస్తారు. అయితే ఇలా చేయడానికి వాళ్లకి కాస్త డబ్బులు ఇవ్వాలి.
క్యూలో నిల్చుంటారు: సినిమా రిలీజ్ రోజు థియేటర్కు వెళ్తే అక్కడ ఉండే క్యూ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ఇక ఐఫోన్ కొత్త వెర్షన్ మార్కెట్లోకి వచ్చిందంటే స్టోర్ల వద్ద భారీ క్యూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈవెంట్లకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలన్నా, క్రికెట్ స్టేడియం వద్ద టికెట్లు తీసుకోవాలన్నా గంటల తరబడి క్యూలో నిల్చోవాల్సిందే. దీనివల్ల శారీరక శ్రమతో పాటు సమయం కూడా వృథా అవుతుంది. ఈ బాధను తప్పించడానికే "ప్రొఫెషనల్ క్యూయర్స్" అనే ఉద్యోగం ఉంది. వారు డబ్బు తీసుకొని మన కోసం క్యూలో నిల్చుంటారు. ఇక దానికి కొన్ని డబ్బులు వారు తీసుకుంటారు.
డాగ్ ఫుడ్ టేస్టర్: పెంపుడు కుక్కల కోసం తయారు చేసే ఫుడ్ నాణ్యత బాగుందా లేదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? దాన్ని కూడా మనుషులు టేస్ట్ చేసి తెలుసుకోవాల్సిందే. వారిని "డాగ్ ఫుడ్ టేస్టర్" అని పిలుస్తారు. పెట్డాగ్ ఫుడ్ తయారీ సంస్థలు వీరిని నియమించుకుంటాయి. పెంపుడు జంతువులు తమకు పెట్టిన ఫుడ్ వాసన నచ్చితేనే వాటిని తినడానికి సిద్ధమవుతాయి. అందుకోసం డాగ్ ఫుడ్ టేస్టర్స్ ముందుగా ముక్కుతో ఆ ఫుడ్ ఫ్లేవర్ను పరీక్షిస్తారు. ఆ తరువాత నోటితో నమిలి టెక్చర్, రుచిని పరిశీలిస్తారు. అయితే నమిలిన తరువాత దాన్ని మింగకుండా బయటకు ఉమ్మేస్తారు.
నెట్ఫ్లిక్స్ చూడటమే ఉద్యోగం: ఓటీటీల్లో సినిమాలు చూడటం అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. కానీ కొందరికి మాత్రం అది ఉద్యోగం. నెట్ఫ్లిక్స్ సంస్థ "ట్యాగర్స్" పేరుతో కొంతమందిని నియమించుకుందట. నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చే సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, డాక్యుమెంటరీలు, టాక్ షోలు ఇలా అన్ని రకాల కంటెంట్నూ వారు ముందుగానే కచ్చితంగా వీక్షించాలి. యూజర్లకు ఆ కంటెంట్ సులువుగా రీచ్ అయ్యేలా ప్రతి వీడియోకూ సరైన ట్యాగ్లు ఇవ్వాలి.
రైల్లోకి ప్రయాణికులను తోస్తారు: రద్దీ సమయాల్లో ట్రైన్ ఎక్కాలంటే తలప్రాణం తోకకు వస్తుంది. ఇక జపాన్లో అయితే ఆఫీసుకు వెళ్తున్నప్పుడు, తిరిగి వస్తున్నప్పుడు రైళ్లలో రద్దీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పనిని సులువు చేయడానికి ప్యాసెంజర్ పుషర్స్ ఉంటారు. వీళ్ల డ్యూటీ ప్రయాణికులను బలవంతంగా రైల్లోకి తోసి డోర్ క్లోజ్ చేయడమే. వారిని స్థానికంగా ఒషియా(ప్యాసెంజర్ పుషర్) అని వ్యవహరిస్తారట. చూశారుగా ప్రపంచంలో ఎన్నో వెరైటీ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి.
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