పెళ్లి సంబంధాల వారాంతపు "సంత" - మీకు నచ్చితే డేటింగ్​కీ వెళ్లొచ్చు!

పాతికేళ్లుగా కొనసాగుతున్న మ్యారేజ్ మార్కెట్! - చాలా మందికి నమ్మకం!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 3:39 PM IST

MARRIAGE MARKET : పెళ్లంటే "ఏడు తరాల ముచ్చట" అంటుంటారు మనవాళ్లు. రెండు వైపులా తల్లిదండ్రులు, తాత, ముత్తాతల గురించి ఆరా తీస్తుంటారు. ఆస్తులు, అంతస్తులు అన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటుంటారు. కానీ, ఈ తరం వారు మ్యాట్రిమొనీ వెబ్​సైట్లలో పేర్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని నచ్చిన సంబంధం ఎంచుకుంటున్నారు. ఇక మరో అడుగు ముందుకేస్తే! సంతలో సంబంధాలు చూస్తున్నారు అక్కడి వాళ్లు. అలాగని అబ్బాయి, అమ్మాయిలను అక్కడికి తీసుకురారు. పెళ్లి చూపులు ఏమీ ఉండవు. పాతికేళ్లుగా ఈ మార్కెట్ విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. ఆ వివరాలేమిటో చూద్దామా!

ఏదైనా వస్తువు కోసమో లేక కూరగాయల కొనుగోళ్ల కోసమో వారాంతపు సంతకు వెళ్లడం మనకు తెలుసు. కానీ పెళ్లి కావాలనుకునే వారు అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి కోసం సంతలో వెతకడం మీరెప్పుడైనా విన్నారా? పెళ్లి సంబంధాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ మ్యారేజ్‌ మార్కెట్‌ పాతికేళ్లుగా కొనసాగుతోంది. టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెంది ఆన్‌లైన్‌లోనే సంబంధాలు వెతుక్కుంటున్న ఈ రోజుల్లోనూ ఆ మార్కెట్‌ పాపులారిటీ ఏమాత్రం తగ్గలేదంట.

రెజ్యూమె మాదిరిగా

పెళ్లి సంబంధాలు చూడాలంటే అమ్మాయి/అబ్బాయి వివరాలు (బయోడాటా) తప్పనిసరిగా పరిశీలిస్తుంటాం. చైనా షాంఘైలోని పీపుల్స్‌ పార్క్‌లో ఉన్న మ్యారేజ్‌ మార్కెట్‌కు వెళ్తే వధూవరుల బయోడాటాలు వందల కొద్దీ దర్శనమిస్తాయి. వారాంతంలో శని, ఆది వారాల్లో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ మార్కెట్‌ తెరుస్తారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల వయసు, ఎత్తు, చదువు, ఉద్యోగం, జీతం, జాతకం, అలవాట్లు, అభిరుచులు, సెల్ నంబర్‌ తదిత విషయాలన్నీ పొందుపరిచిన బయోడాటాను ప్రింట్ తీసుకుని అక్కడికి వెళ్తారు. వాటిని పార్క్‌లోని చెట్ల కొమ్మలకు అంటిస్తారు. లేదా నడిచే దారులకు ఇరువైపులా ఉన్న గోడలకు అతికిస్తారు. అక్కడక్కడా వేలాడదీసిన రంగురంగుల గొడుగులకు క్లిప్స్‌ సహాయంతో వేలాడదీస్తారు. మొత్తానికి తమ పిల్లల వివరాలు పొందుపరిచి అందుబాటులో ఉంచుతారు.

నచ్చితే డేటింగ్‌కి!

తమ కుమారుడు లేదా కుమార్తె పెళ్లి సంబంధం కోసం పార్క్ కు వెళ్లిన ప్రతి ఒక్కరూ తమ బయోడాటా అక్కడ ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు మిగతా వాటినీ పరిశీలిస్తారు. మార్కెట్‌ అంతా కలియ తిరుగుతూ ప్రొఫైల్స్‌ పరిశీలించి నచ్చితే ఫోన్ చేస్తారు. అవతలి వాళ్లు కూడా ఈ సంబంధాన్ని ఇష్టపడితే పెళ్లి చూపులకు ఏర్పాట్లు చేస్తారు. ఆ తర్వాత వ్యక్తిగతంగా వారిద్దరూ కలుసుకొని మాట్లాడుకునే అవకాశం కల్పిస్తారు.

అవే కారణమా?

మ్యాట్రిమోనియల్‌ వెబ్‌సైట్లు/యాప్స్‌ ద్వారా పెళ్లి సంబంధాలు చూసుకొనే అవకాశమున్న ఈ రోజుల్లో ఈ మ్యారేజ్‌ మార్కెట్‌కు అంత ఆదరణ ఉంటుందా? అనుకుంటున్నారా? ఇప్పటికీ ఈ మార్కెట్‌ను వందల సంఖ్యలో పేరెంట్స్‌ సందర్శిస్తుంటారట. పాతికేళ్ల కిందట ప్రారంభమైన ఈ సంస్కృతికి రోజురోజుకీ ఆదరణ పెరుగుతోందే తప్ప తరగట్లేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

యువతీయువకులు కెరీర్‌ బిజీలో పడిపోయి వివాహాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న క్రమంలో తల్లిదండ్రులు ఈ మార్కెట్​లో సంబంధాలు వెతికిపెట్టడం, ఈ మార్కెట్​లో పెద్దలు స్వయంగా పరిశీలించి, విచారించి కుదిర్చిన సంబంధాలు కావడం వల్ల చాలా వివాహాలు జరుగుతున్నాయట. ఇంకెందుకు ఆలస్యం! మీరూ పెళ్లి కావాలనుకుంటే ఈ మార్కెట్​కి వెళ్లి బయోడాటా ఇచ్చేసి రండి.

