ETV Bharat / offbeat

వెడ్డింగ్ స్టైల్లో "సొరకాయ హల్వా" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే వదిలిపెట్టరంతే!

సొరకాయతో నోరూరించే హల్వా - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే వారం రోజులు నిల్వ!

Sorakaya Halwa
Sorakaya Halwa (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sorakaya Halwa Prepare in Telugu : చాలా మందికి ఇష్టమైన స్వీట్లలో హల్వా కూడా ఒకటి. పండుగలు, ఫంక్షన్స్​ టైమ్​లో ఎక్కువ మంది దీన్ని తయారు చేస్తారు. అయితే మీరు ఇప్పటి వరకు క్యారెట్​, బ్రెడ్​తో హల్వా ట్రై చేసి ఉండొచ్చు. కానీ ఓసారి ఇలా వెడ్డింగ్ స్టైల్లో సొరకాయ హల్వాను ప్రిపేర్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఎంతో తియ్యగా ఉండే ఈ స్వీట్​ను ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా తినాలనిపించినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్​లోంచి బయటకు తీసి అర నిమిషం వేడి చేసి సర్వ్​ చేసుకుంటే టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి ఇక ఆలస్యం​ చేయకుండా సొరకాయ హల్వా ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

"వంకాయ కొత్తిమీర కారం" - వేడివేడి అన్నంలో తింటే రుచిని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు!

Sorakaya Halwa
సొరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ - 1
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పాలు - ఒకటిన్నర లీటర్
  • నెయ్యి - ముప్పావు కప్పు
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
Sorakaya Halwa
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక సొరకాయను పొట్టు తీసి నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గింజలు తీసేసి ముక్కలను గ్రేటర్​లో పెద్ద రంధ్రాలున్న వైపు తురుముకోవాలి. ఆ తర్వాత సొరకాయ తురుమును బాగా పిండి అందులోని నీటిని తీసేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్​ చేసి కడాయిలో ఒకటిన్నర లీటర్ పాలు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ 350 ఎంఎల్ వచ్చేంత వరకు చిక్కబరచాలి. (ఇందుకు దాదాపు 30 నిమిషాల సమయం పడుతుంది).
Sorakaya Halwa
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ముప్పావు కప్పు నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇదే పాన్​లో సొరకాయ తురుము వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార యాడ్ చేసి కలిపి మరో 15 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
Sorakaya Halwa
యాలకులు (Getty Images)
  • 15 నిమిషాల అనంతరం వేడి చేసుకున్న పాలు, రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలిపి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరన వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే సొరకాయ హల్వా రెడీ అయినట్లే!
Sorakaya Halwa
నెయ్యి (Getty Images)
  • చల్లారిన తర్వాత సొరకాయ హల్వాను ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే వారం రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్​గా మారుతుంది!

ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే "జీడిపప్పు ఉప్మా" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "మంగళూరు గోలీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

TAGGED:

SORAKAYA HALWA PREPARE
సొరకాయ హల్వా తయారీ విధానం
BOTTLE GOURD HALWA MAKING
SORAKAYA HALWA SWEET
SORAKAYA HALWA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.