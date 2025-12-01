వెడ్డింగ్ స్టైల్లో "సొరకాయ హల్వా" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే వదిలిపెట్టరంతే!
సొరకాయతో నోరూరించే హల్వా - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే వారం రోజులు నిల్వ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 5:12 PM IST
Sorakaya Halwa Prepare in Telugu : చాలా మందికి ఇష్టమైన స్వీట్లలో హల్వా కూడా ఒకటి. పండుగలు, ఫంక్షన్స్ టైమ్లో ఎక్కువ మంది దీన్ని తయారు చేస్తారు. అయితే మీరు ఇప్పటి వరకు క్యారెట్, బ్రెడ్తో హల్వా ట్రై చేసి ఉండొచ్చు. కానీ ఓసారి ఇలా వెడ్డింగ్ స్టైల్లో సొరకాయ హల్వాను ప్రిపేర్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఎంతో తియ్యగా ఉండే ఈ స్వీట్ను ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా తినాలనిపించినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయటకు తీసి అర నిమిషం వేడి చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సొరకాయ హల్వా ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ - 1
- డ్రైఫ్రూట్స్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పాలు - ఒకటిన్నర లీటర్
- నెయ్యి - ముప్పావు కప్పు
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
- యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక సొరకాయను పొట్టు తీసి నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గింజలు తీసేసి ముక్కలను గ్రేటర్లో పెద్ద రంధ్రాలున్న వైపు తురుముకోవాలి. ఆ తర్వాత సొరకాయ తురుమును బాగా పిండి అందులోని నీటిని తీసేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒకటిన్నర లీటర్ పాలు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ 350 ఎంఎల్ వచ్చేంత వరకు చిక్కబరచాలి. (ఇందుకు దాదాపు 30 నిమిషాల సమయం పడుతుంది).
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ముప్పావు కప్పు నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే పాన్లో సొరకాయ తురుము వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార యాడ్ చేసి కలిపి మరో 15 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- 15 నిమిషాల అనంతరం వేడి చేసుకున్న పాలు, రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలిపి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చివరన వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే సొరకాయ హల్వా రెడీ అయినట్లే!
- చల్లారిన తర్వాత సొరకాయ హల్వాను ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే వారం రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారుతుంది!
