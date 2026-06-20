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వెడ్డింగ్ స్టైల్ "బెండకాయ ఫ్రై" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే వదిలిపెట్టరు!

బెండకాయతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!

Wedding Style Bendakaya Fry
Wedding Style Bendakaya Fry (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 5:38 AM IST

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Bhindi Fry in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే కూరగాయల్లో బెండకాయ ఒకటి! అయితే వీటితో ఎన్ని వెరైటీలు చేసినా వెడ్డింగ్​ స్టైల్లో చేసే రెసిపీకి సెపరేట్​ ఫ్యాన్స్​ ఉంటారు. ఇది కరకరలాడుతూ తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పైగా సాంబార్​, పెరుగన్నంలోకి సైడ్​డిష్​గా సూపర్​గా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది ఈ స్టైల్లో ఇంట్లో కూడా ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ అంత పర్ఫెక్ట్​గా కుదరదు. అలాంటి వారు ఈ పద్ధతిలో చేస్తే సేమ్ అలానే వస్తుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

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Wedding Style Bendakaya Fry
బెండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - ఒక కిలో
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • కారం - 4 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 4 టీ స్పూన్లు
  • గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • ఆమ్​చూర్​ పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్​
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు​
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొంచెం
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - తగినంత
Wedding Style Bendakaya Fry
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కేజీ బెండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్​తో తుడిచి చివర్లు కట్​ చేయాలి. అనంతరం ఒక్కో బెండకాయను మరీ సన్నగా, మరీ లావుగా కాకుండా మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్​ బౌల్లో అర కప్పు బియ్యప్పిండి, అర కప్పు శనగపిండి, నాలుగు టీ స్పూన్ల కార్న్​ఫ్లోర్​ వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నాలుగు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ ఆమ్​చూర్​ పొడి, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో కట్​ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను యాడ్ చేసి అంతా కలిసేలా కలపాలి. ముక్కలకు పిండి పట్టాక కొద్దిగా నీళ్లను చిలకరించుకుంటూ మిక్స్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి మొత్తం ముక్కలకు పడుతుంది. అలా అనీ మరీ జారుడుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే కలపాలి.
Wedding Style Bendakaya Fry
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర కప్పులు పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో క్రిస్పీగా వేయించాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే నూనెలో కొద్దిగా జీడిపప్పు పలుకులు, 25 కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి వేయించి పల్లీలు వేసిన గిన్నెలో వేయాలి.
  • పల్లీలువెల్లుల్లి మిశ్రమంలో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, నాలుగు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్​ గరంమసాలా వేసి బాగా కలపాలి.
Wedding Style Bendakaya Fry
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కాగుతున్న నూనెలో రెడీ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి క్రిస్పీగా అయ్యేవరకు ఫ్రై చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • చివరగా ఫ్రై చేసిన బెండకాయ ముక్కలను వేయించిన పల్లీల మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి.
Wedding Style Bendakaya Fry
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇక అంతే వెడ్డింగ్​ స్టైల్​ బెండకాయ ఫ్రై రెడీగా ఉంటుంది!
  • మీరు కూడా ఇలా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.

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WEDDING STYLE BHINDI FRY IN TELUGU
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