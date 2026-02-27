వెడ్డింగ్ స్టైల్ "బెండకాయ ఫ్రై" - కరకరలాడుతూ సూపర్గా ఉంటుంది!
-బెండకాయ ఫ్రైను రొటీన్ పద్ధతిలో చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి!
Published : February 27, 2026 at 6:01 PM IST
Wedding Style Bendakaya Fry: చిన్న పిల్లలు ఇష్టంగా తినే కూరగాయల్లో బెండకాయ ఒకటి. జిగురు ఉన్నా సరే ఫ్రై చేసి పెడితే హ్యాపీగా తినేస్తారు. అయితే బెండకాయతో ఎన్ని వెరైటీలు చేసినా వెడ్డింగ్ స్టైల్లో చేసే రెసిపీకి సెపరేట్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. కరకరలాడుతూ స్పైసీగా ఉండే దీనిని నేరుగా తినొచ్చు కూడా. పైగా సాంబార్, పెరుగన్నంలోకి సైడ్డిష్గా పర్ఫెక్ట్. అందుకే చాలా మంది అదే స్టైల్లో ఇంట్లో ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ అంత పర్ఫెక్ట్గా కుదరదు. దీంతో చేయడమే మానేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై అటువంటిది లేకుండా చాలా సింపుల్ అండ్ క్రంచీగా బెండకాయ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బెండకాయలు - అర కిలో
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
- శనగపిండి - పావు కప్పు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టీస్పూన్లు
- కారం - 2 టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- ఆమ్చూర్ పొడి - అర టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- బెండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా కాటన్ క్లాత్తో తుడిచి చివర్లు కట్ చేయాలి. అనంతరం ఒక్కో బెండకాయను మరీ సన్నగా, మరీ లావుగా కాకుండా మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలానే బెండకాయలన్నింటినీ కట్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బియ్యప్పిండి, శనగపిండి, కార్న్ఫ్లోర్, ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, ఆమ్చూర్ పౌడర్, పసుపు వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కట్ చేసిన బెండకాయ ముక్కలను ఈ బియ్యప్పిండి మిశ్రమంలోకి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ముక్కలకు పిండి పట్టేలా కలుపుకున్నాక లైట్గా నీళ్లను చిలకరించుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి మొత్తం ముక్కలకు పడుతుంది. అలా అనీ మరీ జారుడుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో క్రిస్పీగా వేయించాలి.
- పల్లీలు వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే జీడిపప్పు, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకును విడివిడిగా క్రిస్పీగా వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- వేయించిన పల్లీల మిశ్రమంలో అర టీస్పూన్ ఉప్పు, కారం, అర టీస్పూన్ గరం మసాలా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కాగుతున్న నూనెలో కోట్ చేసిన బెండకాయ ముక్కలను విడివిడిగా వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి క్రిస్పీగా అయ్యేవరకు వేయించుకోవాలి.
- బెండకాయ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన ముక్కలను కూడా ఇలానే వేయించుకోవాలి.
- చివరగా ఇలా ఫ్రై చేసిన బెండకాయ ముక్కలను వేయించిన పల్లీల మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. వెడ్డింగ్ స్టైల్ బెండకాయ ఫ్రై రెడీ.
చిట్కాలు:
- బెండకాయలు తడి లేకుండా పూర్తిగా తుడుచుకున్న తర్వాత మాత్రమే ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- కార్న్ఫ్లోర్ బదులు మైదా, ఆమ్చూర్ పౌడర్ బదులు నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవాలి. అయితే నిమ్మరసాన్ని మాత్రం బెండకాయ ముక్కలను పొడి పిండితో కోట్ చేసి వాటర్ కలిపేటప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి.
