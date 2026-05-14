"ఈ పెళ్లి నాకొద్దు" - చీరె నచ్చలేదని వధువు పేచీ - పెళ్లి మండపంలో పెద్ద గొడవ!
వరుడు తెచ్చిన చీర నచ్చలేదన్న వధువు - నిలిచిపోయిన పెళ్లి - ఘర్ణలో పలువురికి గాయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 12:41 PM IST
Wedding Cancelled Over Saree Dispute : చీర విషయంలో గొడవ కారణంగా పెళ్లి నిలిచిపోవడం సినిమాలో మాత్రమే కాదు! నిజ జీవితంలోనూ జరిగింది. వరుడు తరఫున తెచ్చిన చీర నచ్చలేదని ఓ వధువు పెళ్లికి నిరాకరించింది. ఊహించని ఈ ఘటనతో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగి పలువురికి గాయాలయ్యాయి. ఉత్తర్ప్రదేశ్ లోని బలియా జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
"జీవితంలో ఒక్కసారే కదా!" అంటూ చాలా మంది వివాహాలను ఆడంబరంగా నిర్వహించడం తెలిసిందే. పెళ్లికార్డు మొదలుకుని పందిళ్లు, పట్టువస్త్రాలు, విందు భోజనాలు, ఏర్పాట్లు ఇలా ఏ విషయంలోనూ రాజీ పడడం లేదు. 'ఖరీదైనా, కాస్త ఎక్కువ ఖర్చయినా పర్వాలేదు' అంటూ లెక్కకు మించి ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇరు కుటుంబాల మధ్య స్వల్ప విభేదాలు చోటుచేసుకోవడం సహజమే. కానీ, పెళ్లిళ్లలో వివాదాలు ఇటీవల ఎక్కువైపోయాయి. కట్న కానుకల విషయంలో, విందు భోజనంలో ఇరు కుటుంబాలు, బంధుమిత్రులు ఘర్షణ పడుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా ఓ వధువు తనకు చీర నచ్చలేదని పెళ్లికి నిరాకరించింది. ఈ విషయంలో ఇరు వర్గాల నుంచి మొదలైన వాదనలు చిలికి చిలికి గాలివానలా మారాయి. ఒకరినొకరు పిడిగుద్దులతో విరుచుకుపడడంతో వధువు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు గాయపడ్డారు.
ఉత్తర్ప్రదేశ్ లోని బలియా జిల్లాలో మహదాన్పూర్ గ్రామానికి చెందిన పవన్ కుమారుడు విశాల్ గోండ్, దలన్ ఛప్రా గ్రామానికి చెందిన అజయ్ గోండ్ కుమార్తె నిక్కీ పెళ్లి ఈ నెల 11న గాయ్ఘాట్ గ్రామంలోని పంచ్రుఖి అమ్మవారి ఆలయంలో జరిపించాలని ఇరు కుటుంబాలు, పెద్దలు నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. బంధుమిత్రులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు. వివాహ క్రతువు జరుగుతుండగా సంప్రదాయం ప్రకారం వరుడి కుటుంబం తరఫున వధువుకు పెళ్లి చీరె అందించారు. కానీ, ఆ చీరె తనకు నచ్చలేదని పెళ్లి కూతురు నిక్కీ వాపోయింది. పెళ్లి చేసుకోనంటూ భీష్మించింది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు సర్థి చెప్పినప్పటికీ వినలేదు.
ఈ క్రమంలో వరుడి కుటుంబ సభ్యులు జోక్యం చేసుకోవడంతో వాగ్వాదం కాస్తా ఘర్షణకు దారి తీసిందని డీఎస్పీ మహమ్మద్ ఫహీం ఖురేషీ తెలిపారు. ఇరువర్గాల ఘర్షణలో వధువు సోదరుడు జీత్ నాథ్ గోండ్, ఆమె తల్లి ఉమ్రావతి దేవి, లక్ష్మీ దేవి అనే బంధువు గాయపడ్డారని డీఎస్పీ వెల్లడించారు. వధువు నిక్కీ తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు వరుడు విశాల్ గోండ్, అతని తండ్రి పవన్, బంధువులు మనోజ్, హరేరామ్ సహా మరో ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేశామని తెలిపారు.
