వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు రంగుల్లో! - రెడ్, ఆరెంజ్, ఎల్లో అర్థమేంటో తెలుసా?
- వర్షాకాలం, ఎండాకాలం ప్రమాద హెచ్చరికల్లో ఒక్కోదానికి ఒక్కో కలర్!
Published : August 20, 2026 at 4:42 PM IST
Weather Waring Colors Meaning: వర్షాకాలం అంటే వానలతో పాటు వాతావరణ శాఖ ఇచ్చే అలర్ట్లు గుర్తొస్తాయి. ఎందుకంటే వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, భారీ వర్షాలు, వరదలు, తుపాన్ల సమయంలో ఐఎండీ రంగు రంగుల హెచ్చరికలను జారీ చేస్తుంటుంది. అయితే, చాలా మందికి గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్ అలర్ట్ అంటూ ఇచ్చే ఈ హెచ్చరికల వెనుక దాగి ఉన్న అర్థం తెలియదు. ఇక మెజార్టీ పీపుల్ రెడ్ అలర్ట్ అనగానే భయపడిపోతుంటారు. అసలు వర్షాల సమయంలో ఈ అలర్ట్లు ఎందుకు ఇస్తారు? కేవలం కలర్స్ రూపంలో ఇవ్వడానికి కారణాలు ఏంటి? ఏ రంగు ఎంతటి ప్రమాదాన్ని చూపిస్తుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అలర్ట్ ఎందుకంటే: వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలను జారీ చేయడానికి ప్రధాన కారణం.. ముందస్తు సమాచారంతో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని నివారించడమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఒక విపత్తు వచ్చే ముందు ప్రజలను, ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని సిద్ధం చేయడానికి ఇవి పనిచేస్తాయంటున్నారు. తీరపాంత్రాల్లో ఉండే ప్రజలకు ఈ అలర్ట్లు ఎంతగానో యూజ్ అవుతాయని చెబుతున్నారు. చేతికొచ్చిన పంటను కాపాడుకునేందుకు రైతులకు సమయం దొరుకుతుందని వివరిస్తున్నారు. విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు, పోలీసులు, వైద్య సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచడానికి, వరదలు వస్తే పునరావాస కేంద్రాలు, ఆహారం, మందులను ముందే సిద్ధం చేయడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయని సూచిస్తున్నారు.
రంగుల్లోనే హెచ్చరిక ఎందుకు: ప్రమాదం పొంచి ఉందనే హెచ్చరికను రంగులతో తెలియజేస్తే ప్రజలు మరీ ముఖ్యంగా నిరక్ష్యరాసులు కూడా సులువుగా అర్థం చేసుకుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కూడా ఎరుపు, ఆరెంజ్, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో ఉంటాయి. ఇక ఎర్ర సిగ్నల్ వేస్తే రైలు ఆగుతుంది, ఆకుపచ్చ వేస్తే కదులుతుంది. వాతావరణ సూచనలు, వర్షాలు, ఉష్ణోగ్రతల సమయంలో పలు రంగుల ద్వారా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తే ప్రజలు తొందరగా కనెక్ట్ అవుతారని అంటున్నారు. అధికారులను అప్రమత్తం చేయడానికి కూడా ఈ రంగులు ఉపయోగపడతాయని వివిరిస్తున్నారు.
వర్షాల సమయంలో: వానలు కురుస్తున్నప్పుడు వాతావరణ శాఖ పలు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంటుందని, ఒక్కో రంగు హెచ్చరికకు ఒక్కో స్థాయి తీవ్రత ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
|రంగు
|వర్షం పరిమాణం
|అంచనా
|హెచ్చరిక
|లేత ఆకుపచ్చ
|15.60 నుంచి 64.40 మి.మీ.
|మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి వర్షాలు
|సాధారణ వర్షాలు
|ముదురు ఆకుపచ్చ
|64.50-115.50 మి. మీ.
|భారీ వర్షాలు
|గాలులకు చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు కూలొచ్చు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరద నీరు చేరే సూచనలు. చిన్నచిన్న వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లే ప్రమాదం
|నారింజ
|115.60 - 204.40 మి.మీ
|అతి భారీ వర్షాలు
|లోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవుతాయి. పట్టణ ప్రాంతాల్లో వరద ముంచెత్తే ప్రమాదం. పాత ఇళ్లు కూలిపోయే ప్రమాదం. వాగులు ఉప్పొంగుతాయి. చెరువుల్లోకి భారీ వరద వచ్చే సూచనలు.
|ఎరుపు
|204.50 మి. మీ. ఆపైన
|అత్యంత భారీ వర్షాలు
|వాగులు, నదులు ఉప్పొంగి తీర ప్రాంతాలను ముంచే ప్రమాదం. ఒక్కసారిగా చెరువు కట్టలు తెగడం, కాలువల గట్లు కోతకు గురికావడం, ప్రాజెక్టుల్లోకి ఒకేసారి భారీ వరద వచ్చే సూచనలు. వరదలతో జలవిలయం రావొచ్చు.
ఎండల సమయంలో: కేవలం వర్షాకాలంలో మాత్రమే కాదు వేసవిలో కూడా ఎండల తీవ్రత, వడ దెబ్బ నుంచి జనం బయటపడేందుకు వాతావరణ శాఖ పలు రంగుల్లో సూచనలు జారీ చేస్తుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
|రంగు
|పరిమాణం
|అంచనా
|హెచ్చరిక
|ఆకుపచ్చ
|36 డిగ్రీల సెల్సియస్
|సాధారణం
|ఓ మోస్తరుగా ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది.
|పసుపు
|36 నుంచి 40 డిగ్రీలు
|పరిస్థితిని పరిశీలిస్తూ ఉండాలి
|ఎండ వేడి పెరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం బయటికి వస్తే ఎండబారిన పడతారు.
|ఆరెంజ్
|41 నుంచి 44 డిగ్రీలు
|అప్రమత్తం కావాలి
|ఆరుబయటకు వస్తే ఎండ బారిన పడే ప్రమాదం. అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశాలు.
|రెడ్
|44 డిగ్రీలు.. ఆ పైన
|ఉపశమన చర్యలు తప్పనిసరి
|వడగాలులు వీచే ప్రమాదం, వడదెబ్బకు గురవ్వడం లాంటి ప్రమాదం. చిన్నా రులు, వృద్ధులు, రోగగ్రస్తులపై ఉష్ణతాపం ప్రభావం.
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