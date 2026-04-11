వర్షాలు కురుస్తాయా?, ఎండలు దంచి కొడతాయా? - వారం రోజుల్లో వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే!
కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం - వారం రోజుల వాతావరణం వెల్లడించిన అమరావతి కేంద్రం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 2:41 PM IST
weather Report Today in Andhra Pradesh : మండు వేసవిలోనూ పలు ప్రాంతాల్లో చల్లని వాతావరణం, అక్కడక్కడా ఉరుములు, పిడుగులతో కూడిన వర్షం నమోదవుతోంది. పంటలు చేతికందే ఈ సమయంలో వాతావరణం ఏ రోజు, ఎలా ఉంటుందో అర్థం కాక రైతులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. కాస్త చల్లబడినా, మబ్బులు కనిపించినా ఆందోళన చెందుతూ ఆకాశం వైపు చూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రమంతటా వరి కోతలు మొదలయ్యాయి. అకాల వర్షాలు, వడగండ్ల కారణంగా పంట నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ రానున్న ఏడు రోజులకు సంబంధించి ఉష్ణోగ్రత, వర్ష సమాచారం వెల్లడించింది. ఈ వారం మొత్తంలో రైతులు ఆందోళనకు గురికావాల్సిన పనిలేదని స్పష్టమవుతోంది. కానీ, పట్టణ, నగర వాసులకు ఉక్కపోత కష్టాలు తప్పవని తెలుస్తోంది. ఒకటీ రెండు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. వారం రోజుల వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే!
"శ్రీకాకుళం-తిరుపతి వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్" ఇక రెగ్యులర్ - విశాఖ వెళ్లకుండానే నేరుగా ప్రయాణం!
కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం
ఒడిశా, తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ను ఆనుకొని ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని భారత వాతావరణ శాఖ, వాతావరణ కేంద్రం, అమరావతి వెల్లడించింది. ఉపరితల ఆవర్తనం సముద్రమట్టానికి 0.9 కి.మీ. ఎత్తులో కొనసాగుతోందని, ఉత్తర తమిళనాడు పరివాహక ప్రాంతంలో సముద్ర మట్టానికి 1.5 కి.మీ. ఎత్తులో ఉందని పేర్కొంది. ఈ ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో అక్కడక్కడా ఉరుములు మెరుపులతో జల్లులకు అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది. కాగా, రానున్న మూడు రోజులపాటు రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు భగ్గుమనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏపీ, కర్ణాటకలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరగనున్నట్లు వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని, మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 4గంటల మధ్య చాలాచోట్ల 40 డిగ్రీలకు మించి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.
వారం రోజుల్లో
ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఏప్రిల్ 11న తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
ఏప్రిల్ 12న తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు, ఒకటీ రెండు ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 నుంచి 40కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఏప్రిల్ 13, 14, 15, 16, 17 తేదీల్లో వాతావరణం పొడిగా ఉంటుంది. వేడి, తేమతో కూడిన ఉక్కపోత పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.
మొత్తంగా చూస్తే వర్షం కురిసే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, తేమతో కూడిన ఉక్కపోత వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.
"ఏపీలో ఆపిల్ సాగు" - సీమ రైతులకూ సిరులు కురిపిస్తుందా?
రేపటితో ముగియనున్న మూల్యాంకనం - "ఇంటర్మీడియట్ ఫరీక్షల ఫలితాలు" ఎపుడో తెలుసా?