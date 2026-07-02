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బద్ధకపు భర్తతో వేగలేకున్నారా? - ఇలా డీల్​ చేస్తే గుడ్​​ రిజల్ట్ అంటున్న నిపుణులు​!

-ఇంటి పనులు, ఆఫీస్​ పనులతో తీరిక లేకుండా మహిళలు - ఈ క్రమంలో భర్త నుంచి సహకారం రావాలంటే ఈ టిప్స్​ పనికొస్తాయని నిపుణుల సూచనలు!

Ways to Deal Lazy Husband
Ways to Deal Lazy Husband (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 4:06 PM IST

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Ways to Deal Lazy Husband: ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది మహిళలు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. దీంతో ఒకవైపు ఇంటి పనులు.. మరోవైపు ఆఫీసు వర్క్‌తో తీరిక లేకుండా గడుపుతున్నారు. అయితే కొద్దిమంది వర్కింగ్ ఉమెన్స్​కు ​ఫ్యామిలీ నుంచి ముఖ్యంగా భర్త నుంచి సపోర్ట్​ ఉంటుంది. మరికొద్దిమంది మహిళలు మాత్రం తమ బద్ధకపు భర్తతో వేగలేకపోతుంటారు. ఒకానొక దశలో సహనం కోల్పోయి ఇద్దరి మధ్య గొడవలు కూడా జరుగుతుంటాయి. మరి, ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సూపర్‌ హీరోను చేయండి: "నా భర్త ఇటున్న గిన్నె తీసి అటు పెట్టడు" అని కొద్దిమంది మహిళలు వేరే వారి దగ్గర వాపోతుంటారు. అయితే ఇలాంటి భర్తలకు రివర్స్‌ సైకాలజీని అప్లై చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో భాగంగానే వారికి కొన్ని రకాల పనులు అప్పగించమంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ పనులను చెప్పే సమయంలో "ఈ పనులు మీరు మాత్రమే చేయగలుగుతారు. సూపర్​ హీరో" అని వారిని ప్రోత్సహించాలంటున్నారు. అయితే అన్ని సందర్భాల్లో మీ భర్త అవసరం మీకు ఉండకపోవచ్చు. కానీ, అవసరం లేకున్నా క్రమంగా ఆ పనులను వారికే అప్పగించడం ద్వారా వారు వాటిని తమ బాధ్యతగా భావించే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. అలాగే ఆ పనులు చేయడం ద్వారా మీరు, పిల్లలు ఎంత ఆనందపడుతున్నారో వారికి తెలియజేస్తే.. దాంతో వారు తమకిచ్చిన "సూపర్‌ హీరో" ఇమేజ్‌ను కాపాడుకోవడానికి, మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టడానికి ఆ పనిని క్రమం తప్పకుండా చేసేందుకు ఆరాటపడతారని చెబుతున్నారు.

మీరే కారణమా?: కొంతమంది మహిళలు తమకు తాము సూపర్‌ ఉమెన్‌గా భావిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంటి పని, పిల్లలను చూసుకోవడం, ఆఫీసు వర్క్​.. అంటూ అన్ని రకాల పనులను భర్త సహకారం లేకుండా ఒక్కరే పూర్తి చేసుకుంటారు. దీనిని అదనుగా చేసుకొని కొంతమంది భర్తలు బద్ధకంగా తయారవుతారని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, అన్ని పనులు చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ కొన్ని పనులను భర్తకు అప్పగించడం మంచిదంటున్నారు. తద్వారా కాస్త సమయం దొరుకుతుందని.. అతను కూడా బద్ధకాన్ని పక్కన పెట్టి బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తారంటున్నారు.

అభినందించండి: ఎవరైనా సరే.. చేసిన పనికి ప్రశంసలు దక్కితే వారు తమ పనిని మరింత ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. భర్తల విషయంలోనూ ఇది వర్తిస్తుందంటున్నారు. అయితే కొంతమంది వారు చేసిన పనిలో తప్పులు వెతుకుతుంటారని.. దీనివల్ల వారు చేసే పనుల్ని కూడా పక్కన పెట్టే అవకాశాలూ లేకపోలేదంటున్నారు. అందుకే పేచీ పెట్టుకోవడానికి బదులుగా వారు చేసిన పనిని ప్రశంసించడం లేదా వారికి ప్రేమతో ఓ కానుకివ్వడం వంటివి చేయాలని.. అప్పుడు వారు సంతృప్తి పడడంతో పాటు మీకూ మరింతగా సహాయం చేసే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. తద్వారా ఇద్దరి మధ్య అనుబంధమూ దృఢమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

ఆడుతూ పాడుతూ: మారుతున్న జీవనశైలిలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ బిజీగా గడుపుతున్నారు. దాంతో భార్యభర్తల మధ్య మాట్లాడుకునే సమయం కూడా తగ్గుతోంది. కాబట్టి, ఏ పనైనా ఇద్దరూ పంచుకొని చేయడం మంచిదంటున్నారు. ఇలా పని చేస్తున్న సమయంలో మనసులోని మాటల్నీ పంచుకుంటే.. పని త్వరగా పూర్తవ్వడమే కాకుండా ఇద్దరూ కలిసి సమయం గడపొచ్చని, దీని వల్ల దాంపత్య బంధమూ బలపడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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బద్ధకస్తుడైన భర్తను డీల్​ చేయడం ఎలా
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