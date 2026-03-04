ETV Bharat / offbeat

కూల్​ కూల్​గా "వాటర్​మెలన్​ జ్యూస్​" - మస్త్​ టేస్టీగా ఉంటుంది!

- వాటర్​ మెలన్​ను నేరుగా తింటున్నారా? - ఇలా జ్యూస్​ చేసుకుని తాగండి - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!

Summer Special Watermelon Juice
Summer Special Watermelon Juice (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 4, 2026 at 4:36 PM IST

Updated : March 4, 2026 at 4:48 PM IST

Summer Special Watermelon Juice: ఎండలు మొదలయ్యాయి. రోజురోజుకూ పగటి పూట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇక సమ్మర్​ స్టార్ట్​ అయ్యిందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ వాటర్​ కంటెంట్​ ఉండే ఫ్రూట్స్​ను తీసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా సీజనల్​ ఫ్రూట్​ అయిన వాటర్​ మెలన్​ను ప్రతి ఒక్కరూ తింటుంటారు. అయితే, పుచ్చకాయను నేరుగా తినడం కాకుండా అద్దిరిపోయే స్టైల్లో జ్యూస్​ చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. కేవలం 10 నిమిషాల్లో రెడీ అయ్యే ఈ డ్రింక్​ను పిల్లలైతే చుక్క మిగల్చకుండా తాగుతారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పుచ్చకాయ జ్యూస్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పుచ్చకాయ - సగ భాగం
  • పంచదార - 2 టీస్పూన్లు
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • సబ్జా గింజలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • బాదం పప్పులు - 5
  • జీడిపప్పులు - 5
  • రోజ్​ సిరప్​ - 2 టీస్పూన్లు

తయారీ విధానం :

Summer Special Watermelon Juice
Summer Special Watermelon Juice (ETV Bharat)
  • ముందుగానే ఈ జ్యూస్​ కోసం పాలను కాచి చల్లార్చి రెడీగా ఉంచాలి. ఓ గిన్నెలోకి సబ్జా గింజలు తీసుకుని సరిపడా వాటర్​ పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి. జీడిపప్పు, బాదంపప్పును సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు పుచ్చకాయ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని రెండు కప్పుల కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • అదే విధంగా గార్నిష్​ కోసం చిన్న భాగం తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని అర కప్పు కొలత ప్రకారం పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి పుచ్చకాయ ముక్కలు, పంచదార వేసి అస్సలు పలుకులు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న జ్యూస్​ను గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి కాచి చల్లార్చిన పాలు, నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు, చిన్నగా కట్​ చేసుకున్న పుచ్చకాయ ముక్కలు, తరిగిన బాదం, జీడిపప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా రోజ్​ సిరప్​ వేసి మరోసారి కలుపుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుచ్చకాయ జ్యూస్​ రెడీ.

చిట్కాలు :

Summer Special Watermelon Juice
Summer Special Watermelon Juice (Getty Images)
  • పుచ్చకాయ ముక్కలు తియ్యగా ఉంటే పంచదార పెద్దగా అవసరం ఉండదు. కాబట్టి వాటర్​ మెలన్​ స్వీట్​ను బట్టి షుగర్​ యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇందులో రోజ్​ సిరప్​ ఆప్షనల్​ మాత్రమే. వద్దనుకుంటే స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు.
  • మీరు గేదె పాలు వాడుతుంటే ముందుగానే కాగబెట్టి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత వాడాలి. అదే ప్యాకెట్​ పాలు వాడుకుంటే డైరెక్ట్​గా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ జ్యూస్​ను అప్పటికప్పుడు చేసుకుని తాగొచ్చు. లేదంటే ప్రిపేర్​ చేసుకున్నాక డీప్​ ఫ్రిజ్​లో అరగంట పాటు ఉంచి ఆ తర్వాత అయినా సర్వ్​ చేసుకోవచ్చు.

