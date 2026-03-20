పుచ్చకాయతో అద్దిరిపోయే "ఐస్క్రీమ్" - టేస్ట్ అదుర్స్ - బయట వాటి జోలికి పోరు!
- ఎండల్లో కూల్ కూల్గా వాటర్ మెలన్ ఐస్క్రీమ్ - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!
Published : March 20, 2026 at 7:38 PM IST
Watermelon Ice Cream: ఐస్క్రీమ్ పేరు చెబితే ప్రతి ఒక్కరి నోట్లో లాలాజలం ఊరుతుంది. పిల్లలైతే ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని ఎదురుచూస్తుంటారు. ఇక ఎండాకాలం మొదలైందంటే కనీసం వారానికి రెండుమూడు సార్లు అయినా ఐస్క్రీమ్ తినాల్సిందే. అయితే బయట దొరికే ఐస్క్రీమ్స్ హెల్త్కు అంత మంచివి కావు. కాబట్టి ఇంట్లో చేసుకోవడమే మంచిది. మరి మాకు రావు అంటారా? అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే. సమ్మర్లో విరివిగా దొరికే పుచ్చకాయతో టేస్టీ ఐస్క్రీమ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. పైగా కలర్ఫుల్గా ఉండటంతో పిల్లలు కూడా వంక పెట్టకుండా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కూల్కూల్ పుచ్చకాయ ఐస్క్రీమ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పాలు - అర లీటర్
- జీడిపప్పు పలుకులు - 15
- కార్న్ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- పంచదార - రుచికి సరిపడా
- పుచ్చకాయ ముక్కలు - 2 కప్పులు
- రోజ్ సిరప్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- చిన్న గిన్నెలోకి కార్న్ఫ్లోర్, కొన్ని నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసుకోవాలి. అందులోకి జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి.
- పాలు ఓ పొంగు వచ్చినాక సిమ్లో పెట్టి కాస్త చిక్కగా మారేవరకు ఓ 5 నిమిషాల పాటు బాయిల్ చేయాలి.
- ఈ విధంగా పాలు కాగినాక పంచదార, కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- కార్న్ఫ్లోర్ వేసినాక మరో 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- పాలు చల్లారేలోపు పుచ్చకాయ ముక్కలు రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం పావు వంతు పుచ్చకాయ భాగం తీసుకుని పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. లేదంటే రెండు కప్పులు అయ్యేలా కొలిచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన పాలు, పుచ్చకాయ ముక్కలు, రోజ్ సిరప్ వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో స్వీట్ సరిపోయిందో లేదో చూసుకోవాలి. తక్కువైతే కాస్త చక్కెర వేసుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు ఐస్క్రీమ్ మౌల్డ్ తీసుకుని వాటి లోపల సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు వేసుకోవాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసిన పుచ్చకాయ మిశ్రమం వేసుకోవాలి.
- అనంతరం మౌల్డ్స్ పై భాగాన్ని అల్యూమినియం ఫాయిల్తో కవర్ చేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా స్టిక్ అనేది మిడిల్లో కరెక్ట్గా ఉంటుంది.
- ఆ తర్వాత అల్యూమినియం ఫాయిల్ మధ్యలో చిన్నగా కట్ చేసి ఐస్ స్టిక్స్ పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అల్యూమినియం ఫాయిల్తో కవర్ చేసి, స్టిక్స్ పెట్టిన మౌల్డ్స్ను ఫ్రీజర్లో కనీసం 8 గంటల పాటు ఉంచాలి.
- 8 గంటల తర్వాత వాటిని బయటకు తీసి వాటిపై ఉండే అల్యూమినియం ఫాయిల్ తీసేయాలి. ఆపై వాటిని నార్మల్ వాటర్లో 5 సెకన్ల పాటు ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత వాటిని తీస్తే ఐస్క్రీమ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చల్ల చల్లని "పుచ్చకాయ ఐస్క్రీమ్" రెడీ!
చిట్కాలు:
- మీ దగ్గర కుల్ఫీ మౌల్డ్స్ లేకపోతే టీ గ్లాసులు యూజ్ చేయవచ్చు. గ్లాసులు కూడా లేకపోతే ఏదైనా మూత ఉన్న బాక్స్లో ఈ మిశ్రమం పోసి పైన డ్రైఫ్రూట్స్ గార్నిష్ చేసి మూత ఉంచి ఫ్రిజ్లో ఉంచిన సరిపోతుంది.
- ఒకవేళ మీ దగ్గర అల్యూమినియం లేకపోతే గ్లాసులను నేరుగా ఫ్రిజ్లో ఉంచి ఓ రెండు గంటలు అలానే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత స్టిక్స్ని మధ్యలో పెడితే సరిపోతుంది. స్టిక్స్ పెట్టినాక మరో ఆరు గంటలు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి తీసుకుంటే చాలు.
