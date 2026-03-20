పుచ్చకాయతో అద్దిరిపోయే "ఐస్​క్రీమ్​" - టేస్ట్​ అదుర్స్​ - బయట వాటి జోలికి పోరు!

- ఎండల్లో కూల్​ కూల్​గా వాటర్ మెలన్ ఐస్​క్రీమ్​ - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!

Watermelon Ice Cream
Watermelon Ice Cream (ETV Bharat)
Published : March 20, 2026 at 7:38 PM IST

Watermelon Ice Cream: ఐస్​క్రీమ్​ పేరు చెబితే ప్రతి ఒక్కరి నోట్లో లాలాజలం ఊరుతుంది. పిల్లలైతే ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని ఎదురుచూస్తుంటారు. ఇక ఎండాకాలం మొదలైందంటే కనీసం వారానికి రెండుమూడు సార్లు అయినా ఐస్​క్రీమ్​ తినాల్సిందే. అయితే బయట దొరికే ఐస్​క్రీమ్స్​ హెల్త్​కు అంత మంచివి కావు. కాబట్టి ఇంట్లో చేసుకోవడమే మంచిది. మరి మాకు రావు అంటారా? అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే. సమ్మర్​లో విరివిగా దొరికే పుచ్చకాయతో టేస్టీ ఐస్​క్రీమ్​ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. పైగా కలర్​ఫుల్​గా ఉండటంతో పిల్లలు కూడా వంక పెట్టకుండా తింటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కూల్​కూల్​ పుచ్చకాయ ఐస్​క్రీమ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Watermelon Ice Cream (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పాలు - అర లీటర్​
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 15
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పంచదార - రుచికి సరిపడా
  • పుచ్చకాయ ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • రోజ్​ సిరప్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Watermelon Ice Cream (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • చిన్న గిన్నెలోకి కార్న్​ఫ్లోర్​, కొన్ని నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసుకోవాలి. అందులోకి జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి.
  • పాలు ఓ పొంగు వచ్చినాక సిమ్​లో పెట్టి కాస్త చిక్కగా మారేవరకు ఓ 5 నిమిషాల పాటు బాయిల్​ చేయాలి.
  • ఈ విధంగా పాలు కాగినాక పంచదార, కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్​ఫ్లోర్​ మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసినాక మరో 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Watermelon Ice Cream (Getty Images)
  • పాలు చల్లారేలోపు పుచ్చకాయ ముక్కలు రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం పావు వంతు పుచ్చకాయ భాగం తీసుకుని పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. లేదంటే రెండు కప్పులు అయ్యేలా కొలిచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన పాలు, పుచ్చకాయ ముక్కలు, రోజ్​ సిరప్​ వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో స్వీట్​ సరిపోయిందో లేదో చూసుకోవాలి. తక్కువైతే కాస్త చక్కెర వేసుకోవచ్చు.
  • ఇప్పుడు ఐస్​క్రీమ్​ మౌల్డ్​ తీసుకుని వాటి లోపల సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులు వేసుకోవాలి. అనంతరం గ్రైండ్​ చేసిన పుచ్చకాయ మిశ్రమం వేసుకోవాలి.
Watermelon Ice Cream (Getty Images)
  • అనంతరం మౌల్డ్స్​ పై భాగాన్ని అల్యూమినియం ఫాయిల్​తో కవర్ చేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా స్టిక్ అనేది మిడిల్​లో కరెక్ట్​గా ఉంటుంది.
  • ఆ తర్వాత అల్యూమినియం ఫాయిల్ మధ్యలో చిన్నగా కట్ చేసి ఐస్ స్టిక్స్ పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అల్యూమినియం ఫాయిల్​తో కవర్ చేసి, స్టిక్స్ పెట్టిన మౌల్డ్స్​ను ఫ్రీజర్​లో కనీసం 8 గంటల పాటు ఉంచాలి.
  • 8 గంటల తర్వాత వాటిని బయటకు తీసి వాటిపై ఉండే అల్యూమినియం ఫాయిల్ తీసేయాలి. ఆపై వాటిని నార్మల్​ వాటర్​లో 5 సెకన్ల పాటు ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత వాటిని తీస్తే ఐస్​క్రీమ్​ పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చల్ల చల్లని "పుచ్చకాయ ఐస్​క్రీమ్​" రెడీ!
Watermelon Ice Cream (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీ దగ్గర కుల్ఫీ మౌల్డ్స్​ లేకపోతే టీ గ్లాసులు యూజ్​ చేయవచ్చు. గ్లాసులు కూడా లేకపోతే ఏదైనా మూత ఉన్న బాక్స్​లో ఈ మిశ్రమం పోసి పైన డ్రైఫ్రూట్స్​ గార్నిష్​ చేసి మూత ఉంచి ఫ్రిజ్​లో ఉంచిన సరిపోతుంది.
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర అల్యూమినియం లేకపోతే గ్లాసులను నేరుగా ఫ్రిజ్​లో ఉంచి ఓ రెండు గంటలు అలానే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత స్టిక్స్​ని మధ్యలో పెడితే సరిపోతుంది. స్టిక్స్​ పెట్టినాక మరో ఆరు గంటలు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచి తీసుకుంటే చాలు.

రంజాన్​ స్పెషల్​ "షీర్​ ఖుర్మా" - పర్ఫెక్ట్​ కొలతలతో అద్భుతమైన టేస్ట్​ - గిన్నెలు ఇట్టే ఖాళీ!

మెంతికూరతో నోరూరించే "పెరుగు పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

