కనువిందు చేసే జలపాతాలు - హైదరాబాద్ నుంచి ఇలా చుట్టేసి రావొచ్చు!
వర్షాకాలంలో ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యం - పర్యాటకానికి ఊతం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 4:58 PM IST
Waterfalls in Telangana Near Hyderabad : వర్షాకాలంలో వాగులు ఉప్పొంగుతుంటాయి. వాగులు, కాల్వలు, చెరువులు జలకళ సంతరించుకుంటాయి. నదుల్లోకి కొత్త నీరు వచ్చి చేరుతుంది. ఈ క్రమంలో ప్రకృతి ఒడిలో సహజ సిద్ధంగా పాల ధారలా కనిపించే ఎత్తిపోతలు మనస్సును విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంటాయి. జలపాతం అనగానే చాలా మంది సమీపంలోని జలపాతం గురించి ఇంటర్నెట్లో వెతుకుతుంటారు. హైదరాబాద్ నగరానికి అతి దగ్గల్లో అనేక జలపాతాలున్నాయని మీకు తెలుసా? వాటిని ఎలాచేరుకోవాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
నాగార్జున సాగర్ ఎత్తిపోతల
హైదరాబాద్ నుంచి నాగార్జున సాగర్ వెళ్లి అక్కడికి సమీపంలోని ఎత్తిపోతలను వీక్షించవచ్చు. దాదాపు 70 అడుగుల ఎత్తు నుంచి నీరు కిందపడుతుంటే ఎంతో అందమైన జలపాతం దృశ్యం కనువిందు చేస్తుంది. నక్కవాగు, తుమ్మలవాగు, చంద్రవంక వాగులు ఇక్కడ కలిసి ఎత్తైన కొండల మీదుగా కిందకు జాలువారుతూ చివరకు కృష్ణానదిలోనే కలుస్తాయి. ఇక్కడే జాతీయ మొసళ్ల పెంపకం కేంద్రాన్ని కూడా వీక్షించవచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి 165 - 173 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ జలపాతం ఉంది.
జలకళతో ఎత్తిపోతల పరవళ్లు.. చూసేందుకు తరలివస్తున్న పర్యాటకులు
కుంతాల జలపాతం
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కడెం నదిపై ఉన్న కుంతాల జలపాతం మరో అద్భుత ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యం అని చెప్పుకోవచ్చు. దాదాపు 200 అడుగులకు ఎత్తు నుంచి నీరు ప్రవహిస్తుంది. దట్టమైన అడవి మధ్యలో ఉన్న ఈ జలపాతాన్ని చేరుకోవడానికి హైదరాబాద్ నుంచి దాదాపు 250కిలో మీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది.
బొగత జలపాతం
హైదరాబాద్కు 270కిలోమీటర్ల దూరంలో జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో బొగత జలపాతం ఉంటుంది. ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడిన ఈ జలపాతాన్ని తెలంగాణ నయాగారా అని పిలుస్తుంటారు. వర్షాకాలంలో ఈ జలపాతం ప్రవాహం అధికంగా ఉంటుంది. ఎత్తైన కొండలపై నుంచి పడే నీటి శబ్ధం లయబద్ధంగా వినిపిస్తుంది.
మల్లెల తీర్థం జలపాతం
మల్లెలతీర్థం జలపాతం నాగర్కర్నూలు జిల్లాలోని దట్టమైన నల్లమల అటవీప్రాంతంలో ఉంది. కృష్ణానది పాయ నుంచి విడివడి ఎత్తైన కొండల మీదుగా కిందకు దుంకుతున్నట్లుగా కనిపించే ఈ అందాన్ని వీక్షించాలంటే సుమారు 400 మెట్లు కిందకు దిగాల్సిందే. ముఖ్యంగా యువతీ, యువకులకు ఈ ప్రాంతం ఎంతగానే నచ్చుతుంది. చుట్టూ పచ్చని చెట్లు, మధ్యలో జలపాతం ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఆస్వాదించవచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీశైలం మార్గంలో 185 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ జలపాతం. వటవర్ల పల్లి నుంచి ఇక్కడకు చేరుకోవచ్చు.
భీమునిపాదం జలపాతం
హైదరాబాద్కు సమీపంలోనే భీమునిపాదం జలపాతం 70 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది. పాలధార కురుస్తున్నట్లుగా తెల్లని నురగలు, గాలికి ఎగిరి వచ్చే నీటి తుంపర మనస్సును ఆనందంలో ముంచెత్తుతుంది. ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్న సమయంలోనూ ఇక్కడ నీరు ప్రవహిస్తుండడం విశేషం. మహబూబూబాద్ జిల్లా గూడూరు మండలం, సీతానగరం శివారులో ఈ జలపాతం ప్రవహిస్తుంది. ఈ జలపాతంలో నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో ఇప్పటికీ మిస్టరీయే కావడం గమనార్హం. హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి సుమారు 195 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది.
పోచమ్మ జలపాతం
నిర్మల్ సమీపంలో ఉన్న పోచమ్మ జలపాతం హైదరాబాద్ వాసులకు చక్కని వారాంతపు విహారయాత్రగా నిలుస్తుంది. ప్రకృతి రమణీయత, పక్షుల కిలకిలరావాలు మిమ్మల్ని విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి. కడెం నదిపై ఉన్న ఈ జలపాతం 40 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది. ఇక్కడ లోతు ఎక్కువగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి నేరుగా రైలు, రోడ్డు మార్గంలో ఇక్కడకు చేరుకోవచ్చు.