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వాటర్​ ట్యాంక్​లకు "డ్రై డే" తప్పనిసరట! - ఎలా క్లీన్​ చేసుకోవాలో తెలుసా?

-వాటర్​ ట్యాంక్​ను క్లీన్​ చేయకపోతే ఈ-కోలి బ్యాక్టీరియా చేరుతుందంటున్న నిపుణులు - ఆరోగ్యంపైనా ప్రభావం అని హెచ్చరిక!

Water Tank Cleaning
Water Tank Cleaning (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2026 at 5:25 PM IST

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Water Tank Cleaning: ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతీ ఇంటి మీద వాటర్​ ట్యాంక్​ ఉంటుంది. వంటగదిలో పాత్రలు కడగడానికి, బట్టలు ఉతకడానికి, స్నానం చేయడానికి ఇలా ప్రతి గృహ అవసరాల కోసం వీటిని యూజ్​ చేస్తుంటారు. అయితే ట్యాంక్​లోని వాటర్​ ఉపయోగిస్తుంటారు కానీ దాని శుభ్రతను మాత్రం పెద్దగా పట్టించుకోరు. వాడుకోవడానికే కదా.. ఏమవుతుందిలే అని తేలిగ్గా తీసుకుంటుంటారు. కానీ వాటర్​ ట్యాంక్​ను క్లీన్​ చేయకపోతే ఈ-కోలి బ్యాక్టీరియా చేరుతుందని, దాని నివారణకు నీళ్ల ట్యాంకులను కనీసం మూడు నెలలకు ఒకసారైనా ఖాళీ చేసి ఆరబెట్టే (డై డ్రే) విధానం పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లేకుంటే రోగాల బారిన పడతారని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు డై డ్రే పాటించకపోతే ఏం జరుగుంది? ట్యాంకులను ఎలా క్లీన్​ చేసుకోవాలి సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

డ్రై డే పాటించకుంటే సమస్యలివే:

  • నీళ్ల ట్యాంకుల నిర్వహణ సక్రమంగా లేకుంటే దోమల ఉత్పత్తి కేంద్రాలుగా మారిపోతాయని, నీరు నిల్వ ఉండడం వల్ల డెంగీ, మలేరియా, గన్యా జ్వరాలకు కారణమయ్యే దోమలు పెరుగుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • ట్యాంకు అడుగున పేరుకుపోయే బురదలో ఈ- కోలి, సాల్మొనెల్లా, లెజియోనెల్లా వంటి బ్యాక్టీరియా చేరి నీటిని కలుషితం చేస్తాయంటున్నారు. నాచు పేరుకుపోయి నీటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుందంటున్నారు.
  • ట్యాంకులపై మూతలు సక్రమంగా అమర్చకుంటే రోడ్లపై దుమ్ము, ధూళి అంతా నీళ్ల ట్యాంకుల్లో కలిసిపోతుందని, పక్షులు రెట్టలు వేసే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు.

ఆరోగ్యంపై ప్రభావం ఇలా..

  • నిల్వనీటిని తాగడం, వంటకు వాడటం వల్ల విరేచనాలు, వాంతులు, టైఫాయిడ్, హెపటైటిస్-ఎ వంటి వ్యాధుల బారినపడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • కలుషిత నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల చర్మంపై దద్దుర్లు, దురదలు, ఎలర్జీలు, ఎగ్జిమా వంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు. జుట్టు రాలిపోతుంటుందని వివరిస్తున్నారు.
  • ముఖం కడుక్కునేటప్పుడు ఈ నీళ్లు కళ్లలోకి వెళ్తే కండ్లకలక వంటి సమస్యలొస్తాయని చెబుతున్నారు.

వాటర్​ ట్యాంక్​ ఎలా క్లీన్​ చేయాలి:

  • నీళ్ల ట్యాంకులను మూడు నెలలకు ఒకసారైనా పూర్తిగా ఖాళీ చేయాలని, లోపల పేరుకుపోయిన నాచును వదిలించడానికి బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్ మిశ్రమం ఉపయోగిస్తే మంచిదంటున్నారు.
  • డిటర్జెంట్ పాడర్లో నీళ్లు కలిపి వాటితో ట్యాంకులను శుభ్రం చేయొచ్చని, పొడవాటి కర్ర బ్రష్​తో ట్యాంకు గోడలను, అడుగు భాగాన్ని బాగా రుద్దాలంటున్నారు. దీనివల్ల గోడలకు పట్టిన జిగురు, నాచు పోతాయని వివరిస్తున్నారు.
  • ట్యాంకు పూర్తిగా కడిగిన తర్వాత లీటర్ నీటికి 50 గ్రాముల చొప్పున బ్లీచింగ్ పౌడర్ కలిపి, ట్యాంకు గోడలకు రాసి ఒకటి రెండు గంటల పాటు అలాగే వదిలేయాలంటున్నారు. ఇది నీటిలోని బ్యాక్టీరియా, వైరస్​లను పూర్తిగా నియం త్రిస్తుందంటున్నారు. ఆ తర్వాత బ్లీచింగ్ వాసన పూర్తిగా పోయేలా ట్యాంకును మంచినీటితో మరోసారి కడగాలని వివరిస్తున్నారు.
  • ట్యాంకు లోపలి భాగాన్ని కనీసం 2-3 గంటల పాటు ఎండ తగిలేలా ఆరబెట్టాలని, ఇలా చేయడం వల్ల దోమల గుడ్లు, లార్వాలు పూర్తిగా నశిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.

"మన వాడుక నీరు కూడా శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. కలుషిత నీటివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలే కాదు.. ఆర్థికంగానూ ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. గ్రామాలకు నీటిని సరఫరా చేసే ట్యాంకులను 15 నుంచి 20 రోజులకు ఒకసారి శుభ్రం చేస్తుంటారు. ఇళ్లల్లో, అపార్ట్మెంట్లలో కనీసం మూడు నెలలకు ఒక సారైనా డ్రై డే పాటించాలి. నీటి ట్యాంకును శుభ్రం చేసుకోవడానికి కొద్దిపాటి బ్లీచింగ్ పౌడర్ చాలు" - అబ్దుల్ మతిన్, ఎస్ఈ, ఆర్డబ్ల్యూఎస్, కాకినాడ

ప్రత్యామ్నాయం చూసుకోవాలి:

  • ఇళ్లల్లో నీళ్ల ట్యాంకులను శుభ్రం చేసుకునే ఒక రోజు ముందు డ్రమ్ములు, ఇతర పాత్రల్లో నీటిని నిల్వ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • అపార్ట్మెంట్లలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులుంటాయని, లేకుంటే ఒకే పెద్ద ట్యాంకు మధ్యలో విభజన ఉంటుందంటున్నారు. ఒక ట్యాంక్​ను క్లీన్ చేసేటప్పుడు రెండో ట్యాంకు ద్వారా నీటిని సరఫరా చేయాలంటున్నారు.
  • క్లీనింగ్​కు హై ప్రెజర్ వాషర్స్​ను వినియోగించాలంటున్నారు. జెట్ మెషీన్లు, వ్యాక్యూమ్ పంపులను వాడటం వల్ల తక్కువ సమయంలో శుభ్రం చేయడానికి వీలవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

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వాస్తు ప్రకారం- వాటర్‌ ట్యాంక్‌ ఈ దిశలో ఉండకపోతే కష్టాలు గ్యారంటీ!!

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వాటర్​ ట్యాంక్​ ఎలా క్లీన్​ చేయాలి
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