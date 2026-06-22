"ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ" మూతలు - వాటర్ బాటిల్స్ రంగుల అర్థాలు తెలుసా?
నీటి నాణ్యతను సూచించే రంగులు - మూతలు వేర్వేరుగా ఎందుకు ఉంటాయంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 10:36 AM IST
Water Bottles : వాటర్ బాటిళ్ల వినియోగం సర్వ సాధారణమైపోయింది. ఇళ్లు, ప్రయాణాలు, కార్యాలయాల్లో ఎక్కడకు వెళ్లినా తప్పనిసరి వస్తువుల జాబితాలో చేరిపోయింది. ఒకసారి వాడి పడేయాల్సిన సీసాలను చాలా మంది నెల తరబడి ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ బాటిళ్లు వివిధ రకాల్లో లభిస్తుంటాయి. వాటి మూతలు కూడా వేర్వేరు రంగుల్లో ఉంటాయి. వాటర్ బాటిల్ క్యాప్ (మూత) రంగు ఆధారంగా అందులో నీటి నాణ్యతను తెలుసుకోవచ్చు. నాణ్యత, రుచిని తెలియజేయడానికే వివిధ రంగులున్న మూతలను ఉపయోగిస్తుంటారు.
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నీలి రంగు మూత
వాటర్ బాటిళ్లు చాలా కంపెనీలు ఇదే రంగు మూతలు ఉపయోగిస్తుంటాయి. మినరల్ వాటర్ బాటిళ్లకు నీలి రంగు మూత వాడుతుంటారు. జలాశయాలు, బోర్లు, నదీ జలాల నుంచి తయారు చేస్తారు. ఈ నీరు చాలా స్వచ్ఛంగా ఖనిజాలు, లవణాలను కలిగి ఉంటుంది.
తెలుపు రంగు మూత
ఈ నీటిని గ్రామీణ ప్రాంతాలు, చిన్న పాటి పరిశ్రమలు తయారు చేసి విక్రయిస్తుంటాయి. కేవలం వ్యర్థాలను వడబోసి (ప్యూరిఫైడ్) ప్యాకింగ్ చేస్తుంటారు.
ఆకుపచ్చ : మినరల్స్ కలిపిన నీటిని ఆకుపచ్చని మూత కలిగిన బాటిళ్లలో ప్యాక్ చేసి విక్రయిస్తుంటారు. ఇవి ఎక్కువగా ఫైవ్స్టార్ హోటళ్లు, షాపింగ్ మాల్స్, సూపర్ మార్కెట్లలో కనిపిస్తుంటాలి. రుచిగా కూడా ఉంటాయి.
నలుపు : నలుపు రంగు మూత కలిగిన వాటర్ బాటిళ్ల ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని సెలెబ్రిటీలు ఎక్కువగా తాగుతుంటారు. నీళ్లలో ఆల్కలైన్ కలుపుతారు కాబట్టి తాగితే శరీరంలో ఎసిడిటీ ఇబ్బందులు తగ్గిపోతాయట.
పసుపు : ఈ రంగు మూత ఉన్న బాటిళ్లలో విటమిన్లు, ఎన్హాన్స్డ్ వాటర్ ఉంటుంది. ఈ నీటిలో బీ కాంప్లెక్స్, సి విటమిన్, ఖనిజాలతో పాటు రుచి కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది. నీళ్లు తాగడం ఇష్టం లేని వారు ఇలా కృత్రిమ రుచి కలిగిన నీటిని ఎక్కువగా సేవిస్తుంటారు.
ఎరుపు : వివిధ రకాల ఫ్లేవర్లు, స్పార్క్లింగ్ వాటర్ బాటిళ్లకు ఈ రంగు మూత ఉన్న సీసాలను ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ నీటిలో కార్బన్డై ఆక్సైడ్ ఉపయోగించడం వల్ల బుడగలు వస్తుంటాయి. సోడియం బైకార్బొనేట్, పొటాషియం సల్ఫేట్ వంటి అదనపు ఖనిజాలు, లవణాలు కలుపుతారు.
వాటర్ బాటిళ్లు ఎన్నో రకాలు
- స్టెయిన్ లెస్ స్టీల్ బాటిల్ నీటికి బీపీఏ, ప్యాథలైట్స్ రసాయనాల ఇబ్బంది ఉండదు. ఇన్సులేటెడ్ సీసా చాలా సేపు నీటి ఉష్ణోగ్రతను అలాగే ఉంచుతుంది. ఈ బాటిల్ మన్నిక ఎక్కువ. కాస్త బరువుగా ఉంటుంది. ధర కూడా ఎక్కువే.
- గ్లాసు బాటిళ్లలో నీటిని తాగితే రసాయనాల కలుషితం ఇబ్బంది ఉండదు. స్వచ్ఛమైన, రుచిగా ఉన్న నీటిని తాగొచ్చు. వాసన సమస్య కూడా రాదు. ఈ బాటిల్ రీసైక్ చేయొచ్చు. సీసా బరువూ ఎక్కువగానే ఉంటుంది.
- రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి కాపర్ బాటిల్ వాడుతుంటారు. వీటిలో నీళ్లు పోసి రాత్రంతా ఉంచి ఉదయాన్నే నిద్ర లేవగానే తాగితే శరీరానికి మంచిదని చెప్తుంటారు. అయితే, ఈ సీసాలను ఎక్కువగా వాడడం సరికాదట.
- సిప్పర్ బాటిల్స్ ఎక్కువగా జిమ్లో ఉపయోగిస్తారు. ప్రయాణ సమయంలో ఈ పాటిల్లో నీళ్లు తాగడం చాలా ఈజాగా ఉంటుంది. కానీ, నాజిల్ శుభ్రం చేసే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి.
- ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను తీసుకెళ్లడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ అదే పనిగా ఎక్కువ కాలం ఉపయోగిస్తే మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ విడుదలవుతుంటాయి. వీలైనంత మేరకు ప్లాస్టిక్ బాటిళ్ల వినియోగాన్ని తగ్గించాలి.
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