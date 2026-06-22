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"ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ" మూతలు - వాటర్ బాటిల్స్ రంగుల అర్థాలు తెలుసా?

నీటి నాణ్యతను సూచించే రంగులు - మూతలు వేర్వేరుగా ఎందుకు ఉంటాయంటే!

water_bottles
water_bottles (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 10:36 AM IST

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Water Bottles : వాటర్ బాటిళ్ల వినియోగం సర్వ సాధారణమైపోయింది. ఇళ్లు, ప్రయాణాలు, కార్యాలయాల్లో ఎక్కడకు వెళ్లినా తప్పనిసరి వస్తువుల జాబితాలో చేరిపోయింది. ఒకసారి వాడి పడేయాల్సిన సీసాలను చాలా మంది నెల తరబడి ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ బాటిళ్లు వివిధ రకాల్లో లభిస్తుంటాయి. వాటి మూతలు కూడా వేర్వేరు రంగుల్లో ఉంటాయి. వాటర్ బాటిల్ క్యాప్ (మూత) రంగు ఆధారంగా అందులో నీటి నాణ్యతను తెలుసుకోవచ్చు. నాణ్యత, రుచిని తెలియజేయడానికే వివిధ రంగులున్న మూతలను ఉపయోగిస్తుంటారు.

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నీలి రంగు మూత

వాటర్ బాటిళ్లు చాలా కంపెనీలు ఇదే రంగు మూతలు ఉపయోగిస్తుంటాయి. మినరల్ వాటర్ బాటిళ్లకు నీలి రంగు మూత వాడుతుంటారు. జలాశయాలు, బోర్లు, నదీ జలాల నుంచి తయారు చేస్తారు. ఈ నీరు చాలా స్వచ్ఛంగా ఖనిజాలు, లవణాలను కలిగి ఉంటుంది.

తెలుపు రంగు మూత

ఈ నీటిని గ్రామీణ ప్రాంతాలు, చిన్న పాటి పరిశ్రమలు తయారు చేసి విక్రయిస్తుంటాయి. కేవలం వ్యర్థాలను వడబోసి (ప్యూరిఫైడ్) ప్యాకింగ్ చేస్తుంటారు.

ఆకుపచ్చ : మినరల్స్ కలిపిన నీటిని ఆకుపచ్చని మూత కలిగిన బాటిళ్లలో ప్యాక్ చేసి విక్రయిస్తుంటారు. ఇవి ఎక్కువగా ఫైవ్​స్టార్ హోటళ్లు, షాపింగ్ మాల్స్, సూపర్ మార్కెట్లలో కనిపిస్తుంటాలి. రుచిగా కూడా ఉంటాయి.

నలుపు : నలుపు రంగు మూత కలిగిన వాటర్ బాటిళ్ల ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని సెలెబ్రిటీలు ఎక్కువగా తాగుతుంటారు. నీళ్లలో ఆల్కలైన్ కలుపుతారు కాబట్టి తాగితే శరీరంలో ఎసిడిటీ ఇబ్బందులు తగ్గిపోతాయట.

పసుపు : ఈ రంగు మూత ఉన్న బాటిళ్లలో విటమిన్లు, ఎన్​హాన్స్​డ్ వాటర్ ఉంటుంది. ఈ నీటిలో బీ కాంప్లెక్స్, సి విటమిన్, ఖనిజాలతో పాటు రుచి కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది. నీళ్లు తాగడం ఇష్టం లేని వారు ఇలా కృత్రిమ రుచి కలిగిన నీటిని ఎక్కువగా సేవిస్తుంటారు.

ఎరుపు : వివిధ రకాల ఫ్లేవర్లు, స్పార్క్​లింగ్ వాటర్ బాటిళ్లకు ఈ రంగు మూత ఉన్న సీసాలను ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ నీటిలో కార్బన్​డై ఆక్సైడ్ ఉపయోగించడం వల్ల బుడగలు వస్తుంటాయి. సోడియం బైకార్బొనేట్, పొటాషియం సల్ఫేట్ వంటి అదనపు ఖనిజాలు, లవణాలు కలుపుతారు.

వాటర్ బాటిళ్లు ఎన్నో రకాలు

  1. స్టెయిన్ లెస్ స్టీల్ బాటిల్ నీటికి బీపీఏ, ప్యాథలైట్స్ రసాయనాల ఇబ్బంది ఉండదు. ఇన్సులేటెడ్ సీసా చాలా సేపు నీటి ఉష్ణోగ్రతను అలాగే ఉంచుతుంది. ఈ బాటిల్ మన్నిక ఎక్కువ. కాస్త బరువుగా ఉంటుంది. ధర కూడా ఎక్కువే.
  2. గ్లాసు బాటిళ్లలో నీటిని తాగితే రసాయనాల కలుషితం ఇబ్బంది ఉండదు. స్వచ్ఛమైన, రుచిగా ఉన్న నీటిని తాగొచ్చు. వాసన సమస్య కూడా రాదు. ఈ బాటిల్ రీసైక్ చేయొచ్చు. సీసా బరువూ ఎక్కువగానే ఉంటుంది.
  3. రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి కాపర్ బాటిల్ వాడుతుంటారు. వీటిలో నీళ్లు పోసి రాత్రంతా ఉంచి ఉదయాన్నే నిద్ర లేవగానే తాగితే శరీరానికి మంచిదని చెప్తుంటారు. అయితే, ఈ సీసాలను ఎక్కువగా వాడడం సరికాదట.
  4. సిప్పర్ బాటిల్స్ ఎక్కువగా జిమ్​లో ఉపయోగిస్తారు. ప్రయాణ సమయంలో ఈ పాటిల్​లో నీళ్లు తాగడం చాలా ఈజాగా ఉంటుంది. కానీ, నాజిల్ శుభ్రం చేసే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి.
  5. ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను తీసుకెళ్లడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ అదే పనిగా ఎక్కువ కాలం ఉపయోగిస్తే మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ విడుదలవుతుంటాయి. వీలైనంత మేరకు ప్లాస్టిక్ బాటిళ్ల వినియోగాన్ని తగ్గించాలి.

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