మందు బార్లకు పోటీగా 'వాటర్ బార్స్' - పెళ్లిళ్లు, పార్టీల్లో నయా ట్రెండ్!
వెడ్డింగ్స్లో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్న 'నీళ్ల బార్స్' - ఒక్కో నీటిది ఒక్కో టేస్ట్! - ఈ ప్రత్యేక నీటికి మార్కెట్లో ఫుల్ డిమాండ్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 12:35 PM IST
Water Bar Trend at Weddings : సాధారణంగా పెళ్లి అనగానే మనందరికీ నోరూరించే నాన్వెజ్ వంటకాలు, ఘుఘఘుమలాడే వెజిటేరియన్ కర్రీలు, స్వీట్స్ వంటివి గుర్తొస్తాయి. అదే లగ్జరీ ఫ్యామిలీలైతే వెడ్డింగ్స్లో కొన్నిచోట్ల కాక్టెయిల్స్, మాక్టెయిల్స్, మద్యం వంటివీ ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. కానీ, ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. ధనవంతుల వివాహ వేడుకల్లో మందు బార్లకు పోటీ ఇస్తూ 'వాటర్ బార్స్' ట్రెండింగ్లోకి వచ్చేశాయి. పెళ్లిళ్లే కాకుండా కార్పొరేట్ పార్టీలు, హై ప్రొఫైల్ గెట్ టుగెదర్లో ప్రత్యేకంగా 'నీళ్ల బార్స్' ఏర్పాటు చేయడం ఇప్పుడు కొత్త ఫ్యాషన్ ట్రెండ్గా మారింది. ఈ బార్స్లో గెస్ట్లు కేవలం రకరకాలైన నీటిని మాత్రమే టేస్ట్ చేస్తారు. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ 'వాటర్ బార్స్'? వీటికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నీటిని రుచి చూడడానికి ఏం ఉంది, రోజూ తాగే వాటరే అనుకుంటే పొరపాటే. ఫ్యాన్సీ నుంచి ప్రీమియం వరకూ ప్రస్తుతం ఎన్నో రకాలైన నీళ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మినరల్ కంపొజిషన్ వల్ల టేస్ట్లో వచ్చే తేడా, అపీలింగ్గా కనిపించేలా చేస్తూ, మంచినీళ్లను తాగడాన్ని ఓ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్లా మారుస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు వెడ్డింగ్స్, కార్పొరేట్ పార్టీల్లో 'వాటర్ బార్స్' అనే కొత్త ట్రెండ్ పుట్టుకొచ్చింది. అతిథులకు సాధారణ కూల్ డ్రింక్స్, ప్యాకేజ్డ్ వాటర్కు బదులు ప్రత్యేక లక్షణాలున్న వాటర్ బాటిల్స్ అందించడం హోదాకు చిహ్నంగా మారింది.
ఈ ప్రత్యేక నీటి ధర ఎక్కువే అయినప్పటికీ, ట్రెండ్ కోసం, తమ లైఫ్ స్టైల్ స్టాండర్డ్స్ చూపించడానికి ప్రముఖలు వాటర్ బార్స్కు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. కేవలం దాహార్తి తీర్చడమే కాకుండా, ఆరోగ్యం, హోదా కోసం మార్కెట్లో లభించే రకరకాల ప్రత్యేక నీటికి ఇప్పుడు విపరీతంగా డిమాండ్ ఏర్పడింది. సాధారణ నీటికే కొన్ని రకాల ఖనిజాలు కలిపి తయారు చేయడమే ఆ నీటికి ఉన్న ప్రత్యేకత. దేశీయ కంపెనీల బ్రాండ్లతో పాటు కొన్ని విదేశీ కంపెనీల ఉత్పత్తులూ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అలాంటి వాటిల్లో కొన్నింటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
యువత పెళ్లికి భయపడడానికి కారణాలివే! - సర్వేలో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడి!
ఆల్కలీన్ వాటర్ :
సాధారణ నీటి పీహెచ్ స్థాయి 7 ఉంటే, ఆల్కలీన్ వాటర్లో ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది. శరీరంలో ఆమ్లత్వాన్ని తగ్గించి, త్వరగా శక్తిని అందిస్తుంది.
హైడ్రోజన్ వాటర్ :
సాధారణ నీటిలో కరిగే హైడ్రోజన్ వాయువును కలిపి తయారు చేస్తారు. ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేసి శరీరంలోని కణాలు దెబ్బతినకుండా కాపాడుతుంది. అలసట తగ్గించడంలో దోహదం చేస్తుంది. దీనికి ప్రత్యేక రుచి, వాసన ఉండదు. సాధారణ నీటి మాదిరే కనిపిస్తుంది.
ఆక్సిజనేటెడ్ వాటర్ :
సాధారణ నీటి కంటే ఎక్కువ నిష్పత్తిలో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. సాధారణ నీటిలో లీటర్కు డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ 5 నుంచి 7 మిలియన్ గ్రాములు ఉంటుంది. ప్రత్యేక నీటిలో 30 నుంచి 120 మిలియన్ గ్రాముల వరకు డీజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. శారీరక శ్రమ తర్వాత కండరాల నొప్పులను తగ్గించి, త్వరగా కోలుకునేలా చేస్తుందని క్రీడాకారులు దీన్ని ఉపయోగిస్తారు.
ఇవి మాత్రమే కాకుండా గ్లేసియల్, ఆల్కలైన్, నేచురల్ ఆల్కలైన్, బ్లాక్ వాటర్ అంటూ మరెన్నో రకాల బ్రాండ్లు ఇప్పుడు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. గతంలో ఫిట్నెస్ కోసం ప్రారంభమైన ప్రత్యేక వాటర్, ప్రస్తుతం సింబల్గా మారింది. ఒకప్పుడు విదేశాల్లో, పెద్దపెద్ద జిమ్లు, టోర్నమెంట్కే పరిమితమైన ప్రత్యేక వాటర్ వినియోగం గణనీయంగా పెరిగిందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ వేదికల్లోనూ ప్రత్యేక వాటర్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
యువతకు నచ్చేస్తున్న వాటర్ బార్ ట్రెండ్ :
ఇప్పటికే అనేక యూరోపియన్ దేశాల్లో రెస్టారెంట్లలో వాటర్ మెనూలు ఇస్తున్నారు! ఇప్పుడది ఇండియన్ వెడ్డింగ్స్కి పాకింది. గెస్టులకు విభిన్న రకాల వాటర్ను పరిచయం చేస్తున్నారు హోస్ట్లు. ఈ ప్రత్యేక వాటర్ ఖరీదు ఎక్కువే అయినప్పటికీ, చక్కగా హైడ్రేట్ అవుతూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు పెళ్లిళ్లని. ఆరోగ్యకరమైన లైఫ్స్టైల్ అలవాట్లు చేసుకోవాలనుకుంటున్న యువతకు ఈ ఆలోచన పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేస్తుంది.
'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' చేస్తున్నారా? - ఇంటిని ఇలా మార్చుకుంటే రోజంతా ఫుల్ యాక్టివ్!
ఈ అమ్మాయిలు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవడం లేదు? - ఏం ఆలోచిస్తున్నారంటే!