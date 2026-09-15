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అంతరించిపోయాయనుకుంటే తిరిగొచ్చాయి! - పన్నాలో సందడి చేస్తున్న రాబందులు!

పన్నా వల్చర్ పాయింట్​లో కళకళ - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న పర్యావరణ వేత్తలు

రాబందులు
రాబందులు (Gettyimages)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 5:10 PM IST

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Vulture Point : అంతరించిపోయాయనుకున్న రాబందులు మళ్లీ ప్రత్యక్షం కావడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. పర్యావరణ పరంగా వచ్చిన అనుకూల మార్పుగా భావించవచ్చని పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు. మధ్యప్రదేశ్ పర్యాటక బోర్డు ప్రకారం దేశ వ్యాప్తంగా తొమ్మిది రాబందు జాతులు నమోదు కాగా, అందులో ఏడు పన్నా భూభాగంలోనే ఉన్నాయి. కాగా, 1990 నుంచి 2000 మధ్యకాలంలో రాబందుల జనాభా 99 శాతానికి పైగా పడిపోయింది. పశువుల చికిత్సలో ఉపయోగించే యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ డ్రగ్ 'వెటర్నరీ డైక్లోఫెనాక్' అవశేషాలు వాటి కళేబరాల్లోనూ ఉండడం వల్ల వాటిని తిన్న రాబందులు అనారోగ్యం బారిన పడి అంతరించిపోయే దశకు చేరాయి.

ప్రస్తుతం పన్నాలోని ఇసుకరాతి భూభాగం కెన్ నది లోయలు, నిటారుగా ఉండే కొండచరియల్లో రాబందులు గూడు కట్టుకుంటున్నాయి. తమ జాతి పునరుద్ధరణ దిశగా అనువైన ప్రదేశాలను సృష్టించాయి. ఇక్కడి పర్యావరణం, అడవుల్లో వాటికి కావల్సిన ఆహారం లభిస్తుండడమే అందుకు కారణంగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడి అడవుల్లో పులులు, ఇతర వేటాడే జంతువులు ఎక్కువే. అవి వేటాడిన జంతువుల కళేబరాలు రాబందులకు చక్కని ఆహారం కావడం గమనార్హం.

రాబందులు
రాబందులు (Gettyimages)

అంతరించిపోయిందనుకున్నారు!

మధ్యప్రదేశ్​లో 2025 లెక్కల ప్రకారం 12,981 రాబందులు ఉన్నాయి. 2024లో 10,845, 2019లో 8,397, 2016లో వాటి సంఖ్యం సుమారు 7,028. 'ఆధునిక చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన పతనాన్ని తిప్పికొడుతూ రాబందుల జనాభా పునరుజ్జీవనం వన్యప్రాణుల సంరక్షణ, ప్రజారోగ్యంలో ఒక కీలకమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది" అని పర్యావరణ వేత్తలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాబందులు కనుమరుగు కావడం అంటే కేవలం ఓ పక్షి జాతిని కోల్పోవడమే కాదు! పర్యావరణ వ్యవస్థకు ముప్పుగా భావించాలని పేర్కొన్నారు. జంతు కళేబరాలను వేగంగా తినే ఈ పక్షులు పరిశుభ్రత పాత్రను పోషిస్తాయని తెలిపారు. "రాబందులు ప్రత్యేకమైన జీవులు. వాటి జీర్ణవ్యవస్థ అత్యంత ఆమ్లపూరితమైనది. అవి లేకపోతే కళేబరాల కారణంగా భూగర్భ జలాలు, నేలను కలుషితం చేసే ఆంత్రాక్స్, బోటులిజం, కలరా వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధికారకాలు పెరిగిపోతాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాటి పునరుద్ధరణ అనేది జాతి పునరాగమనంతో పాటు, ఒక పర్యావరణ మార్పుగానూ భావించవచ్చు'అని పేర్కొన్నారు.

'పన్నా' ఎందుకు ముఖ్యం?

పన్నా భౌగోళిక స్వరూపం ఎంతో భిన్నంగా ఉంటుంది. కెన్ నది ద్వారా ఏర్పడిన లోయలు, నిలువెత్తు కొండచరియలు, వాటిపై రాబందులు గూళ్లు కట్టుకోవడానికి, విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అనువైన వాతావరణం ఉంటుందని మధ్యప్రదేశ్ పర్యాటక మండలి చెబుతోంది. అందుకే పన్నా 'వల్చర్ పాయింట్'గా ప్రసిద్ధి చెందింది. పన్నా పులి సంరక్షణ కేంద్రం చిటాల్, సాంబార్, నీల్గాయ్ వంటి వన్యజీవులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తోంది. వన్య మృగాలు వాటిని వేటాడినప్పుడు, వాటి అవశేషాలు రాబందులకు ఆహార వనరుగా మారుతున్నాయి.

రాబందులు
రాబందులు (Gettyimages)

రాబందుల పునరుద్ధరణ

పశువైద్య చికిత్సల్లో డైక్లోఫెనాక్‌పై ఆంక్షలు విధించడంతో పాటు రాబందుల ఆవాస ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన సంరక్షణ చర్యల కారణంగా వాటి సంతతి పునరుద్ధరణ సాధ్యమైంది. 2014లో మధ్యప్రదేశ్​లోని భోపాల్ సమీపంలో గల కెర్వాలో ప్రత్యేక రాబందుల సంరక్షణ, పెంపకం కేంద్రాన్ని స్థాపించారు. రాబందుల పునరుజ్జీవనంలో ఈ కేంద్రం పాత్ర ఎంతో ఉంది. వాటి కదలికలను గమనించడానికి, అవి సంచరించే విస్తృత ప్రాంతాలను అర్థం చేసుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీపీఎస్-జీఎస్ఎం ట్రాన్స్‌మీటర్లను సైతం ఉపయోగించింది.

వలస సందర్శకుల రాక

పన్నా ప్రకృతి దృశ్యం స్థానిక జాతులకు మాత్రమే కాకుండా వలస పక్షులకు సైతం అనుకూలంగా మారింది. హిమాలయన్ గ్రిఫాన్, యురేషియన్ గ్రిఫాన్, సినెరియస్ రాబందులు శీతాకాలంలో ఇక్కడికి వచ్చే అతిథులు. ఇవేగాకుండా ఏడాది పొడవునా ఉండే స్థానిక జాతులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ చల్లని, పొడి వాతావరణం స్థానిక పక్షులకు సంతానోత్పత్తి కార్యకలాపాలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కానీ, వేసవి నాటికి పన్నాలోని పరిస్థితులు కఠినంగా మారిపోతాయి. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 45°C కంటే అధికంగా ఉంటాయి. దీంతో రాబందులు ఆహారం కోసం సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణిస్తుంటాయి.

"మా గ్రామం దగ్గర ఈ కొండల మీద రాబందులు గుండ్రంగా తిరగడాన్ని చూస్తూ నేను పెరిగాను. కానీ, కొన్నేళ్లుగా అవి అంతరించిపోయాయి. తిరిగి మళ్లీ కనిపించడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది." అని పన్నా పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు పేర్కొంటున్నారు.

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