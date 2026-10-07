SIR : నోటీసులెందుకు 'సర్'! - ఓటర్లలో అయోమయం, ఆందోళన!
విద్యావంతులకూ అంతుచిక్కని ప్రాసెస్ - ఓటు హక్కు కోసం వ్యయ ప్రయాసలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 3:11 PM IST
SIR form 7 : బ్యాంకుకు వెళ్లే చాలా మందికి అక్కడ ఏ ఫామ్, ఏ అవసరానికి, ఎలా నింపాలో! తెలియదు. ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేసిన వారూ అయోమయానికి గురవుతుంటారు. సరిగ్గా ఇపుడు ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన 'సర్' ప్రక్రియ పరిస్థితీ అంతే! అన్నట్టుగా తయారైంది. సర్ అంటే ఏంటి? ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు చేపట్టారు? అందులో ఓటర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలేంటి? నోటీసులు ఎవరికి వస్తున్నాయి? ఎలా స్పందించాలి? తదితర వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఓటర్లకు నోటీసులు ఎందుకు జారీ చేస్తున్నారు?
ప్రస్తుతం ఏపీ, తెలంగాణలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఎన్నికల సంఘం 'సర్' ప్రక్రియలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగిస్తోంది. ఓటర్ల డేటాను యాంత్రికంగా స్క్రీనింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో ఎలాంటి కారణం లేకుండానే లక్షలాది ఓటర్లకు కూడా నోటీసులు వెళ్లాయి. దీంతో సర్వత్రా గందరగోళం నెలకొంది. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల్లో తప్పులు దొర్లడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. తప్పులు సరిచేసుకోవడానికి నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా పేర్లలో తేడాలు, పాత, కొత్త జాబితాల్లో ఓటరు పేరు లేదా తండ్రి/భర్త పేరు స్పెల్లింగుల్లో తేడాలు ఉన్న వారికి నోటీసులు అందుతున్నాయి.
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ఒకే వ్యక్తి ఫొటోతో లేదా ఒకే వివరాలతో వేర్వేరు చోట్ల ఓట్లు ఉన్నట్లు సిస్టమ్ గుర్తించినప్పుడు లేదా, ఓటరు జాబితాలోని వయస్సుకు, ఆధార్ లేదా ఇతర గుర్తింపు పత్రాల్లోని వయస్సుకు తేడాలు ఉండటం వల్ల నోటీసులు వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నోటీసు వస్తే ఏం చేయాలి?
నోటీసులు వచ్చినంత మాత్రాన ఓటు తొలగిస్తారన్న భయం, ఆందోళన అక్కర్లేదని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. నోటీసులో పేర్కొన్న తేదీన బూత్ లెవెల్ అధికారి (BLO) లేదా నియోజకవర్గ ఎన్నికల అధికారి (ERO)ని కలవాలి. మీ ఓటు సరైనదేనని నిరూపించేందుకు ఆధార్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడీ, నివాస ధ్రువీకరణ పత్రాలను అందజేస్తే సరిపోతుంది.
ఓటరు అందుబాటులో లేకపోతే వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా సరే హాజరై పత్రాలు అందించవచ్చు. ఈ విచారణ ప్రక్రియను ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా పూర్తి చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించిన నేపథ్యంలో మీ ఓటు భద్రంగా ఉందో లేదో ECI ఓటర్ పోర్టల్ ద్వారా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
'సర్' (SIR) ప్రక్రియ అంటే?
- ఓటర్ల జాబితా సంపూర్ణ ప్రక్షాళన ప్రక్రియ.
- మరణించిన వారి పేర్లు తొలగించడం.
- శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారిని గుర్తించి తొలగించడం.
- ఒకే వ్యక్తి పేరుతో ఉన్న నకిలీ ఓట్లను గుర్తించి తొలగించడం.
- 18 ఏళ్లు నిండిన యువతకు ఓటు హక్కు కల్పించడం.
- ఓటర్ల పేర్లు, చిరునామాలు లేదా ఇతర వివరాలలో తప్పులను సరిచేయడం.
ప్రధానంగా 4 రకాల ఫామ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- ఫామ్ 6 : 18 సంవత్సరాలు నిండిన యువతీ, యువకులు ఓటు హక్కు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి.
- ఫామ్ 6A : ప్రవాస భారతీయులకు ఓటు హక్కు కల్పించడానికి.
- ఫామ్ 7 : ఏదైనా కారణంతో అనర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు జాబితాలో తొలగించడానికి.
- ఫామ్ 8 : ఓటరు కార్డులో పేరు, వయస్సు, ఫొటో, చిరునామా మార్పులు, చేర్పులకు.
ఓటును ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?
- ECI ఓటర్ సర్వీసెస్ పోర్టల్ ను సందర్శించండి.
- 'Search in Electoral Roll' ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
- మీ ఓటర్ ఐడీ కార్డ్ నంబర్ (EPIC నంబర్) లేదా మీ వ్యక్తిగత వివరాలను నమోదు చేసి తెలుసుకోవచ్చు.
ఫామ్-7 (ఓట్ల తొలగింపు దరఖాస్తులు)
ఓటర్లు మృతి చెందినా, ఏళ్ల తరబడి స్థానికంగా నివాసం ఉండకుండా వలస వెళ్లిన, నకిలీ ఓట్లు తొలగించడానికి ఉద్దేశించిందే ఫామ్-7. ఈ ఫామ్ 7 దరఖాస్తులు హైదరాబాద్లోని ముషీరాబాద్, గోషామహల్, బహదూర్పురా నియోజకవర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున రావడం తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. దీంతో అప్రమత్తమైన ఎన్నికల సంఘం సదరు ఓట్లను తొలగించకుండా ఓటరుకు ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వడం తప్పని సరి నిబంధనగా చేర్చింది.
ఫామ్ 7 ఎవరు జారీ చేస్తారు?
- ఓటు తొలగించడానికి ఫామ్-7 ను ఓటరే స్వయంగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. జాబితాలో ఇప్పటికే నమోదై ఉన్న అదే నియోజకవర్గానికి చెందిన ఏ ఓటరైనా తన నియోజకవర్గ పరిధిలో మరొకరి ఓటుపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఫామ్-7 సమర్పించవచ్చు. ఇదే అదనుగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓటర్లను ఉద్దేశపూర్వకంగా తొలగించడానికి ప్రత్యర్థులు ఫామ్ 7 సమర్పిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
- ఆన్లైన్లో, ఆఫ్లైన్లో అందజేసే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో దుర్వినియోగం కాకుండా ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది. ఒక వ్యక్తి 5 కంటే ఎక్కువ ఓట్లపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఫామ్-7 దరఖాస్తులు ఇస్తే లోతుగా విచారించాలి.
- తప్పుడు వివరాలతో ఫామ్-7 సమర్పిస్తే ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష లేదా జరిమానా (1950 ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టంలోని సెక్షన్ 31 ప్రకారం) విధించే అవకాశం ఉంది.
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