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పాత బండిని తుక్కుగా మారిస్తే డబ్బులిస్తారు! - కొత్త బండి కొంటే డిస్కౌంట్​ ఇస్తారు!!

- పాడైన, కాలుష్య కారక వాహనాలను తొలగించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'స్వచ్ఛంద వాహన స్క్రాపింగ్ పాలసీ' - ఈ పాలసీతో కలిగే లాభాలు ఏంటో తెలుసా?

Voluntary Vehicle Scrapping
Voluntary Vehicle Scrapping (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 10:20 AM IST

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Voluntary Vehicle Scrapping: గడువు ముగిసిందంటే ఏదైనా పడేయాల్సిందే. అది వస్తువు అయినా, వాహనం అయినా. మరీ ముఖ్యంగా జీవిత కాలం ముగిసిన వాహనాలను వాడకపోవడమే మంచిది. ఎందుకంటే, వీటితో పడే ఇక్కట్లు అన్నీఇన్నీ కావు. పైగా ఎప్పుడు మొరాయిస్తాయో తెలీదు. ఏదైనా సమస్య వస్తే రిపేర్​ కోసం అధిక ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. వీటన్నింటికంటే.. కాలం తీరిన వాహనాల నుంచి వచ్చే పొగతో వాతావరణం తీవ్రంగా కలుషితమవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో పాడైన, కాలుష్య కారక వాహనాలను పర్యావరణహితంగా తొలగించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'స్వచ్ఛంద వాహన స్క్రాపింగ్ పాలసీ'ని తీసుకొచ్చింది. ఈ పాలసీ ద్వారా పాత వాహనాన్ని తుక్కుగా మారిస్తే నగదు, కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తే పన్నులో మినహాయింపు పొందొచ్చు. ఇంతకీ.. వాహన స్క్రాపింగ్ విధానంతో లాభాలేంటి? గ్రీన్ ట్యాక్స్.. పెనాల్టీలున్న వారికి ఎలా ఉపయోగపడనుందో? ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఈ పథకం లక్ష్యమేంటి: 2021లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధికారికంగా 'స్వచ్ఛంద వాహన స్క్రాపింగ్ పాలసీ'ని ప్రారంభించారు. 2022 నుంచి నిబంధనలు పూర్తి స్థాయిలో అమల్లోకి వచ్చాయి. ఇక కాలం చెల్లిన వాహనాలు ఎక్కువ ఇంధనాన్ని వినియోగిస్తాయి. నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా అధికమే. కాబట్టి, వీటి నుంచి వెలువడే కాలుష్య ఉద్గారాలను తగ్గించడం, రీసైక్లింగ్‌ను పెంచడం స్క్రాపింగ్‌ విధానం ముఖ్య ఉద్దేశం. వీటితో పాటు రోడ్డు భద్రత పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది.

స్క్రాపింగ్.. ఎప్పుడు!: ఈ పాలసీ ప్రకారం వాహనాల కాల పరిమితి ముగిసిన తర్వాత కచ్చితంగా స్క్రాపింగ్​ లేదా ఫిట్​నెస్​ టెస్ట్​ నిర్వహించాలి. ఈ క్రమంలోనే పాత వాహనాన్ని తుక్కుగా మార్చాలంటే కనీస గడువు పాటించాలి.

  • క్యాబ్, బస్సు, ఆటో లాంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ వాహనాలైతే ఎనిమిదేళ్లు పూర్తయ్యాక స్క్రాప్ చేయొచ్చు.
  • ద్విచక్రవాహనం, కారు లాంటి వ్యక్తిగత(నాన్-ట్రాన్స్పోర్ట్) వాహనాలను 20 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత తుక్కుగా మార్చొచ్చు. పాత వ్యక్తిగత వాహనాలను 20 ఏళ్ల తర్వాత ఉపయోగించాలంటే ఫిట్​నెస్​తో పాటు ఎమిషన్ టెస్ట్​లో పాస్ కావాలి. లేదంటే ఆ వాహనాన్ని రోడ్డుపై తిరిగేందుకు అనుమతించరు.
  • ప్రైవేటు వ్యక్తిగత, రవాణా వాహనాలకు ఇది స్వచ్ఛంద ప్రక్రియ కాగా.. ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వాడే కార్లు, ఇతర వాహనాలను 15 ఏళ్లు పూర్తయ్యాక వినియోగించడానికి వీల్లేదు. తుక్కుగా మార్చాల్సిందే.

స్క్రాపింగ్​ ఎలా చేస్తారు, లాభాలు ఏంటి: తుక్కుగా మార్చాలనుకున్న వాహనాలను రిజిస్టర్డ్ వెహికిల్ స్క్రాపింగ్ ఫెసిలిటీ(ఆర్​వీఎస్ఎఫ్)కి అప్పగిస్తే వాటిని శాస్త్రీయంగా విడదీసి, రీసైక్లింగ్ చేసి.. మెటల్, స్పేర్‌ పార్ట్స్‌ విలువ ఆధారంగా నగదు ఖరారు చేస్తారు. ఆ తర్వాత సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ జారీ చేస్తారు. దీని ఆధారంగా కొత్త వాహనం కొనుగోలు సమయంలో పన్ను రాయితీలు పొందవచ్చు. అంటే ద్విచక్ర వాహనాలకు రూ. వెయ్యి నుంచి రూ. 5 వేల వరకు, కార్లకు రూ.10వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు రాయితీ (ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఆధారంగా) లభిస్తుంది. అదేవిధంగా గ్రీన్‌ ట్యాక్స్, జరిమానా బకాయిలుంటే ఆ మొత్తానికి మినహాయింపు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.

ఆర్​వీఎస్​ఎఫ్​ కేంద్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి: దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఆర్​వీఎస్​ఎఫ్​ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరులో, సిద్దిపేట జిల్లా చందాపుర్​ గ్రామం, వర్గల్‌, సంగారెడ్డి జిల్లా పాశమైలారంలో ఆర్‌వీఎస్‌ఎఫ్‌ కేంద్రాలున్నాయి. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉమ్మడి గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో ఈ సెంటర్లు ఉన్నాయి.

స్క్రాపింగ్​ కోసం ఎలా అప్లై చేయాలి: ప్రభుత్వం పాత వాహనాల స్క్రాపింగ్​ ప్రక్రియను పూర్తిగా డిజిటలైజ్​ చేసింది. కాబట్టి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా ఇంట్లో నుంచి సులువుగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగంటే..

  • ముందుగా బ్రౌజర్​లో కేంద్ర రవాణా శాఖకు చెందిన స్వచ్ఛంద వాహన స్క్రాపింగ్ పాలసీ(Voluntary Vehicle Scrapper) https://vscrap.parivahan.gov.in/ ను ఓపెన్ చేస్తే స్క్రాపింగ్​కు సంబంధించిన అప్లికేషన్​ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • హోమ్​ పేజీలో లాగిన్​ కాలమ్​లో రెండు రకాల ఆప్షన్​లు ఉంటాయి. అందులో Vehicle Owner పై క్లిక్​ చేసి బండి నెంబర్​, ఆధార్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి డిక్లరేషన్​పై క్లిక్​ చేసి Generate OTPపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • రిజిస్టర్​ మొబైల్​ నెంబర్​కు వచ్చిన ఓటీపీ ఎంటర్​ చేసి లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • లాగిన్​ అయ్యాక సర్వీసెస్​లో Scrap Your Vehicleని సెలెక్ట్​ చేసుకుంటే అప్లికేషన్​ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • అందులో Chassis Number లేదా ఇంజిన్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి Get Details బటన్​ నొక్కాలి.
  • అనంతరం రిజిస్టర్​ మొబైల్​ నెంబర్​, మెయిల్​ ఐడీ ఎంటర్​ చేస్తే ఓటీపీ జనరేట్​ అవుతుంది. ఫోన్​కు, మెయిల్​కు వచ్చిన ఓటీపీలు ఎంటర్​ చేసి Verify బటన్​ నొక్కాలి.
  • వాహన పరివార్​ పోర్టల్​ ఆధారంగా మీ బండికి సంబంధించిన వివరాలు స్కీన్​ మీద కనిపిస్తాయి. అప్పుడు బండి కండీషన్​, ప్రస్తుతం బండిని ఏ రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో ఉపయోగిస్తున్నారో ఆ వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పాన్​, బ్యాంక్​ అకౌంట్​ వివరాలు ఎంటర్​ చేసి ఆర్​వీఎస్​ఎఫ్​ కేంద్రాన్ని ఎంచుకుని సేవ్​ చేయాలి.
  • అనంతరం అప్​లోడ్​ డాక్యుమెంట్స్​పై క్లిక్​ చేసి సంబంధిత పత్రాలను అప్​లోడ్​ చేసి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి.

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స్వచ్ఛంద వాహన స్క్రాపింగ్ పాలసీ
VOLUNTARY VEHICLE SCRAPPING POLICY

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