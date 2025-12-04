టూరిస్టులకు "VMRDA బంపర్ ఆఫర్" - ఒక టికెట్తో తొమ్మిది ప్రదేశాలు చూడొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 11:00 AM IST
VMRDA Tourism Places : పర్యాటకులను ఆకట్టుకుని ఆదాయం పెంచుకునేలా వీఎంఆర్డీఏ(విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ) ప్రణాళిక రూపొందించింది. సమీకృత టికెట్ (ఇంటిగ్రేటెడ్ కార్డు)తో మ్యూజియంతో పాటు పార్కులను సందర్శించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. పర్యటకులు మాత్రమే గాకుండా స్థానికంగా రోజూ వాకింగ్ వెళ్లేవారు, తరచూ పార్కులను సందర్శించే వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వార్షిక రుసుముతో అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఒక రోజు నుంచి సంవత్సర కాల పరిమితితో సభ్యత్వ కార్డులు రూపొందించి త్వరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తోంది.
వీఎంఆర్డీఏ (VMRDA) పరిధిలో నగరంలో తొమ్మిదికి పైగా పర్యాటక ప్రదేశాలున్నాయి. సభ్యత్వం ఆధారంగా ఉచిత ప్రవేశం కల్పిస్తారు. క్యూఆర్ కోడ్, పాస్ విధానంలో దీన్ని అమలు చేయడంతో పాటు దానిపైనే విశాఖ పర్యాటకం గురించి ప్రచారం చేయనున్నారు.
రెవెన్యూ పెంచేలా
సమీకృత కార్డుతో పర్యాటకులకు భారీగానే ఆదా అవుతుంది. టికెట్ల వ్యయం తగ్గనుంది. గతంలో సాధారణ టికెట్తో పర్యాటక ప్రదేశాలన్నిటినీ సందర్శించాలంటే పెద్దలకు రూ.485, పిల్లలకు రూ.250 వరకు వెచ్చించాల్సి ఉండగా సమీకృత కార్డు తీసుకుంటే పెద్దలు రూ.250-300తో అన్నీ చూసే అవకాశం లభిస్తుంది.
ప్రస్తుత రుసుము ఇలా (రూపాయల్లో)
సందర్శనీయ ప్రదేశం పెద్దలు పిల్లలు
కురుసురా జలాంతర్గామి 100 50
టీయూ-142 100 50
సీ-హారియర్ 100 50
యూహెచ్-3 హెచ్ హెలికాఫ్టర్ 100 50
తెలుగు మ్యూజియం 20 10
సెంట్రల్ పార్క్ 30 15
వీఎంఆర్డీఏ పార్క్ 20 10
కైలాసగిరి 10 10
తొట్లకొండ 5 5
పర్యాటకుల సౌలభ్యం కోసం
వీఎంఆర్డీఏ ఆధ్వర్యంలోని పర్యాటక ప్రదేశాల సందర్శనకు ఇంటిగ్రేటెడ్ కార్డు కొత్తగా తెస్తున్నామని కమిషనర్ తేజ్ భరత్ వెల్లడించారు. ఈ కార్డు తీసుకున్న వారు ప్రతి చోట టికెట్ కొనడానికి నిరీక్షించనక్కర్లేదని తెలిపారు. అన్నిటికీ కలిపి ఒకే కార్డు తీసుకోవడం వల్ల డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుందని, వీటిలో కొన్నైనా ఎంపిక చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. రెండు నెలల్లో నూతన విధానం అమలులోకి రానుందని, ఇందుకు తగ్గ సాఫ్ట్వేర్ సిద్ధం చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. క్యూఆర్ కోడ్ వల్ల ఎవరు. ఎన్నిసార్లు సందర్శించారనే లెక్క కూడా తెలుసుకోవచ్చని కమిషనర్ వివరించారు.
నూతన విధానం ప్రకారం (ఇంటిగ్రేటెడ్ కార్డు ధరలు)
ఒక రోజు టికెట్ ధర రూ.250 - 300
సిల్వర్ కార్డు నెల రూ.1500
గోల్డ్ కార్డు 3 నెలలు రూ.4000
ప్లాటినం కార్డు 6 నెలలు రూ.8000
డైమండ్ కార్డు 365 రోజులు రూ.15000
