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ఆ 'దోమ తెర' ముంచేస్తోంది! - 'వైజాగ్​ కాలనీ'లో వందల కుటుంబాల పరిస్థితేంటి?

'చీరమేను వల'తో మత్స్యసంపదకు ముప్పు - నాడు ఎగుమతుల వైభవం, నేడు దిగుమతులపై ఆధారం!

వైజాగ్ కాలనీలో మత్స్యకారుల బోట్లు
వైజాగ్ కాలనీలో మత్స్యకారుల బోట్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 12:44 PM IST

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Vijag Colony Fisherman : వందలాది మత్స్యకార కుటుంబాలు, నిత్యం చేపల వేటే ఆధారం, ఆదాయం. నల్గొండ జిల్లాలో నదీ చేపలు అనగానే గుర్తొచ్చేది నేరెడుగొమ్ము మండలంలోని వైజాగ్​ కాలనీ! నాడు హైదరాబాద్ సహా కలకత్తా వరకు జలపుష్పాలను ఎగుమతి చేసిన ఈ ప్రాంతం నేడు దిగుమతులపై ఆధారపడిందా? ఈ పరిస్థితికి కారణమేంటి? చేపల ఎగుమతికి పేరొందిన వైజాగ్​ కాలనీలో వాస్తవ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం!

వైజాగ్ కాలనీలో మత్స్యకారుల బోట్లు
వైజాగ్ కాలనీలో మత్స్యకారుల బోట్లు (ETV Bharat)

వైజాగ్​ నుంచి వలస

1955 డిసెంబర్ 10వ తేదీన నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి భూమి పూజ జరిగింది. దాదాపు పదేళ్లకు పైగా నిర్మాణ పనులు కొనసాగాయి. ఆ సమయంలో విశాఖపట్నం​ నుంచి 16 మత్స్యకార కుటుంబాలు ఇక్కడికి వలస వచ్చాయి. రిజర్వాయర్ బ్యాక్​వాటర్ సమీపంలో నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుని చేపల వేటను ఉపాధిగా మలుచుకున్నాయి. చేపలు విరివిగా లభించడంతో మరికొన్ని కుటుంబాలు సైతం ఇక్కడికి చేరుకున్నాయి. వైజాగ్ నుంచి వలస రావడంతో 'వైజాగ్ కాలనీ'గా పేరు స్థిరపడిపోయింది. క్రమంగా ఇళ్ల నిర్మాణం జోరందుకుంది. ప్రస్తుతం 200కుటుంబాలు నివసిస్తుండగా, జనాభా దాదాపు 600కు అటు, ఇటుగా ఉంటుంది. వైజాగ్​ కాలనీ మత్స్యకారులకు కొన్నాళ్లు చేపల వేటలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయి. ఆదాయం తగ్గిపోవడంతో తమ పిల్లలు నగరాలకు వలస వెళ్లి అపార్ట్​మెంట్లు, బహుళ అంతస్తుల భవనాల్లోకి పావురాలు, పక్షులు రాకుండా వలలు అల్లుతూ ఉపాధి పొందుతున్నారని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితికి కారణమేంటి?

తమ ఉనికి, ఉపాధికి కారణమైన చేపల వేట నేడు ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని వైజాగ్ కాలనీ మత్స్యకార కుటుంబాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. ఇంతకీ అక్కడ ఏం జరుగుతోంది? వారి ఆందోళనకు కారణాలేంటి? అనే విషయాలపై 'ఈటీవీ భారత్' క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించింది. మత్స్యకారులతో నేరుగా మాట్లాడింది. వాస్తవానికి తమ సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి మత్స్యకారులు భయపడే పరిస్థితి అక్కడ నెలకొంది. కానీ, కొంత మంది యువ మత్స్యకారులు ముందుకొచ్చి తమ సమస్యను విన్నవించారు. ఓ 'దోమతెర' (అలివి వల, చీరమేను వల) తమ జీవితాలను దెబ్బతీస్తోందని, వందలాది కుటుంబాల మనుగడకు ముప్పుగా మారిందని వాపోయారు.

వైజాగ్ కాలనీ మత్స్యకారులకు చిక్కిన చిన్న చేపలు
వైజాగ్ కాలనీ మత్స్యకారులకు చిక్కిన చిన్న చేపలు (ETV Bharat)

నిశీధి నుంచి ఉషోదయం వరకూ

వైజాగ్​ కాలనీ సమీపంలో గువ్వలగుట్ట, కాచరాజుపల్లి, పుట్టంగండి (నక్కలపేట తండా) ఉంటాయి. రిజర్వాయర్​ సమీపంలో ఉండడంతో ఆయా గ్రామాల్లోని మరికొన్ని కుటుంబాలు సైతం చేపల వేటను వృత్తిగా మలుచుకున్నాయి. మత్స్యకారులు సూర్యాస్తమయం వేళలో వేటకు వెళ్తారు. దాదాపు 100 పుట్టీలు (గుండ్రని బోట్లు), 80 మరబోట్లలో రిజర్వాయర్ మధ్యలోకి వెళ్లి సాయంత్రం 5నుంచి 7గంటల వరకు వలలు వేసి తిరిగొస్తారు. తిరిగి తెల్లవారుజామున వెళ్లి వలలు తీస్తారు. చిక్కిన చేపలను బోట్లలో వేసుకుని ఇళ్లకు చేరుకుంటారు. కానీ, గతంతో పోలిస్తే చేపల లభ్యత సగానికి పైగా పడిపోయిందని వాపోతున్నారు.

తగ్గిపోయిన మత్స్య సంపద

మత్స్యకారులు చేపల వేటలో ఉపయోగించే వలలు పలు రకాలుగా ఉంటాయి. పెద్ద చేపలకు, చిన్న చేపలకు అవసరమైన ప్రత్యేక వలలను మత్స్యకారులే స్వయంగా తయారు చేసుకుంటారు. కానీ, కొంత మంది మత్స్యకారుల అత్యాశ అసలుకే మోసం తెస్తోంది. దోమతెరల్లాంటి చీరమేను వల (అలివి వల) వాడడంతో చేపల ఉత్పత్తి గణనీయంగా పడిపోయింది.

వైజాగ్​ కాలనీకి దిగుమతి చేసుకున్న చేపలు
వైజాగ్​ కాలనీకి దిగుమతి చేసుకున్న చేపలు (ETV Bharat)

చీరమేను వలలో 'చీమలు సైతం చిక్కాల్సిందే'

రిజర్వాయర్​లో ఎక్కువగా రవ్వ, బొచ్చె, పాంప్లెట్, ఫంగస్ చేపలు దొరుకుతాయి. రవ్వ, బొచ్చె చేపలు దాదాపు 20 కేజీలకు పైగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కానీ, చీరమేను వలలు వేస్తుండడం వల్ల పిల్ల దశలోనే అవి వలలో చిక్కి చనిపోతున్నాయి. రేయంతా కష్టపడ్డా పెద్ద చేపలు దొరకడం లేదు. ఎంతో శ్రమ, ప్రాణాలకు తెగించి రిజర్వాయర్ మధ్యలోకి వెళ్లినా పెద్ద చేపలు ఒకటీ, రెండు తప్ప వలకు పెద్దగా చిక్కడం లేదు. అధికారులు చొరవ తీసుకుని చీరమేను వలల వాడకంపై నిషేధం విధించాలి. తరచూ తనిఖీలు చేపట్టి మత్స్యసంపదను కాపాడాలి. - వైజాగ్​ కాలనీ, మత్స్యకారుడు

చిన్న చేప-పెద్ద ముప్పు!

'చీరమేను' అనేది పొడవుగా, సన్నగా వానపాముల మాదిరిగా ఉండే చిన్న చేప. ఇది ఎక్కువగా నీటి అడుగు భాగంలో నివసిస్తుంది. భారీ ఎత్తున లభించే ఈ చేపల కోసం సన్నటి గడులు కలిగిన దోమతెరల్లాంటి వలలను ఉపయోగిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా కోళ్ల ఫారం యజమానులు ఫీడ్ తయారీ కోసం పెద్ద ఎత్తున చీరమేను ఆర్డర్ ఇస్తుండడంతో పరిసర గ్రామాలకు చెందిన కొంత మంది మత్స్యకారులు ఆ దిశగా వేటాడుతున్నారు. చీరమేను వలలు వేస్తూ మత్స్యసంపదను కొల్లగొడుతున్నారు. దాదాపు రెండు అంతస్తుల ఎత్తైన వలలను వేస్తూ నీటి అడుగు భాగం వరకూ ప్రతి చిన్న చేపను లాగేస్తున్నారు. వలలో చిక్కిన ఇతర చిన్న చేపలను శుభ్రం చేసి చీల్చి ఎండు చేపలుగా మార్చు విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో పెద్ద చేపల ఉత్పత్తిపై పెను ప్రభావం పడింది.

నాగార్జునసాగర్ బ్యాక్ వాటర్
నాగార్జునసాగర్ బ్యాక్ వాటర్ (ETV Bharat)

అలివి వలలను సీజ్ చేస్తాం

ప్రభుత్వం మత్స్య సంపద అభివృద్ధి దిశగా చర్యలు కొనసాగిస్తోంది. రిజర్వాయర్లలో పలు రకాల చేప పిల్లలను విడుదల చేస్తున్నాం. కానీ, చేపల వేట, ఉపాధి పేరుతో అలివి వలలు ఉపయోగించడం నేరం. తనిఖీలు చేపట్టి వలలను సీజ్ చేయడంతో పాటు సంబంధిత వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. - సుకీర్తి, మత్స్యశాఖ జిల్లా అధికారి

ఆదాయాన్నిస్తున్న కుకింగ్

నాగార్జున సాగర్ వెనుక జలాలు, పచ్చని కొండలు, చేపల లభ్యత నేపథ్యంలో వైజాగ్​ కాలనీ పర్యటక పరంగా ఎంతో పేరొందింది. మత్స్యకార కుటుంబాల మహిళలు చేపల వంటకాలను రుచికరంగా తయారు చేస్తూ పర్యటకుల జిహ్వచాపల్యం తీరుస్తున్నారు. ఫిష్ ఫ్రై, కర్రీతో పాటు రైస్ కూడా ఇక్కడే వండి ఇస్తున్నారు. చేపల లభ్యత తగ్గినప్పటికీ ఇదొక ఆదాయ వనరుగా మారిందని మహిళలు తెలిపారు.

ఆదుకుంటున్న బోటింగ్​

శని, ఆది వారాలు, సెలవు రోజుల్లో వైజాగ్​కాలనీకి పర్యటకులు తరలివస్తుంటారు. హైదరాబాద్, నల్లగొండ, విజయవాడ నుంచి పర్యటకుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో చేపల వేటకు ఉపయోగించే బోట్లలో వారిని రిజర్వాయర్​లోని ఐలాండ్​ లకు తీసుకువెళ్తూ మత్స్యకారులు ఆదాయం పొందుతున్నారు.

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