IRCTC "అరకు, వైజాగ్ హాలిడే టూర్ ప్యాకేజ్" - యాత్ర 3 రోజుల్లో ముగించే ప్లాన్!
వైజాగ్, అరకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - IRCTC ఆపర్ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 2:52 PM IST
Vizag and Araku Tour Packages : ప్రకృతి, పర్యాటక ప్రేమికులు ఎంతగానో ఇష్టపడే ప్రాంతాలు అరకు, విశాఖపట్నంలో అనేకం ఉన్నాయి. విశాఖలో కనుచూపుమేర సముద్ర తీరం, అలల హోరు, అరకులో ప్రకృతి సోయగాలను వీక్షించేలా ఐఆర్సీటీసీ సరికొత్త టూర్ ప్లాన్ ఆఫర్ చేస్తోంది. మూడు రోజుల్లో మరపురాని యాత్ర, మధుర జ్ఞాపకాలతో ముగించేలా ఆకర్షిస్తోంది.
మొదటి రోజు : విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్టు, రైల్వే స్టేషన్, బస్టాండులో పికప్ పాయింట్లు ఉంటాయి. ఉదయం ఆయా ప్రాంతాల్లో పికప్ చేసుకుని 11గంటల వరకు హోటల్కు తీసుకువెళ్తారు. ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత లంచ్ చేసిన తర్వాత ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది. ముందుగా తొట్ల కొండ బుద్ధిస్ట్ కాంప్లెక్, కైలాస గిరి, రిషికొండ బీచ్ పర్యటన ఉంటుంది. సాయంత్రానికి తిరిగి హోటల్కు చేరుకుంటారు. రాత్రి భోజన తర్వాత అక్కడే విశ్రాంతి ఏర్పాట్లు చేస్తారు.
రెండో రోజు : ఉదయం అల్పాహారం చేసిన తర్వాత 8గంటలకు అరకు బయల్దేరుతారు. పద్మాపురం గార్డెన్స్, ట్రైబర్ మ్యూజియం, అనంతగిరి కాఫీ ప్లాంటేషన్, గాలి కొండ వ్యూ పాయింట్, చివరగా బొర్రా గుహలు వీక్షించి విశాఖపట్నం బయల్దేరుతారు. రాత్రి అక్కడే భోజనం, బస చేస్తారు.
మూడో రోజు : ఉదయం అల్హాహారం తర్వాత హోటల్ గది ఖాళీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి సబ్ మెరైన్ మ్యూజియం చేరుకుంటారు. ఆ తర్వాత రామానాయుడు ఫిల్మ్ స్టూడియో, బీచ్ రోడ్ మీదుగా తిరిగి ఎయిర్ పోర్టు, బస్టాండ్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది. ఈ యాత్ర ప్రతి రోజూ అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే, సబ్ మెరైన్ మ్యూజియం సోమవారం మూసి ఉంటే రామానాయుడు పిల్మ్ స్టూడియోకి సోమవారం మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది.
టికెట్ల ధరల వివరాలు :
ఒకరి నుంచి ముగ్గురు బుక్ చేసుకుంటే
కంఫర్ట్ క్లాస్ సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ రూ.20,035, డబల్ ఆక్యుపెన్సీ రూ.10,860, త్రిబుల్ ఆక్యుపెన్సీ రూ.8,450, కాగా, చైల్డ్ విత్ బెడ్ రూ.6,220, చైల్డ్ వితౌట్ బెడ్ రూ.3770 చార్జి ఉంటుంది.
నలుగురు నుంచి ఆరుగురు బుక్ చేసుకుంటే
కంఫర్ట్ క్లాస్ డబల్ ఆక్యుపెన్సీ రూ.9800, త్రిబుల్ ఆక్యుపెన్సీ రూ.9095 కాగా, చైల్డ్ విత్ బెడ్ రూ.6865, చైల్డ్ వితౌట్ బెడ్ రూ.6290 ఉంటుంది.
7నుంచి 10మంది బక్ చేస్తే
కంఫర్ట్ క్లాస్ డబల్ ఆక్యుపెన్సీ రూ.9220, త్రిబుల్ ఆక్యుపెన్సీ రూ.8515 కాగా, చైల్డ్ విత్ బెడ్ రూ.6285, చైల్డ్ వితౌట్ బెడ్ రూ.5710 ఉంటుంది.
కనీసం 15రోజులకు పైన బుక్ చేసుకుంటే ఈ ధరలు వర్తిస్తాయి. యాత్ర ప్రారంభానికి 15రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంటే ఒక్కొక్కరికి రూ.250 అదనంగా తీసుకుంటారు. 8నుంచి 14రోజుల మధ్య 25శాతం అదనంగా, 4నుంచి 7రోజుల మధ్య బుక్ చేస్తే 50శాతం, 4రోజుల ముందుగా బుక్ చేయాలనుకుంటే 100శాతం అదనంగా ప్యాకేజీ కాస్ట్ ఉంటుంది.
ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలకు చందన్ 82879 32318, సాయి ప్రసాద్ 92814 95847, వెంకటేశ్ 95501 66168నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.
