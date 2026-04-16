దానిమ్మ పండ్లలో ఎన్ని గింజలుంటాయో తెలుసా? - ఆపిల్ నీళ్లలో ఎందుకు తేలుతుంది?

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 10:44 AM IST

Updated : April 16, 2026 at 10:55 AM IST

Fruits Benefits : వేసవిలో పండ్లు, పండ్ల రసాలు ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంటాయి. ఈ సీజన్​లో ఎక్కువగా మామిడి, పుచ్చకాయ, ద్రాక్ష విరివిగా లభిస్తుంటాయి. అయితే ప్రతీ పండు విశిష్ట లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది. అంతే కాదు! ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పండ్లు అనేకం ఉన్నాయి. ఈ వేసవి సందర్భంగా వాటి ప్రత్యేకతలు ఇపుడు తెలుసుకందాం.

గుండెజబ్బులకు దూరంగా

పుచ్చకాయలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది తెలుసు. అందుకే డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు చక్కని ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. దాంతో పాటు ఏ, సీ విటమిన్లకు తోడు పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి మినరల్స్, సోడియం, పీచు ఎక్కువగా ఉంటాయి. శరీరానికి అవసరమైన తక్షణ శక్తిని అందించడంతో పాటు కండరాల నొప్పులను తగ్గిస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్‌ లేకపోవడంతో గుండెకు మేలు చేస్తుందని national library of medicine వెల్లడించింది.

మెదడు మెరుగుకు యాపిల్‌

ఆపిల్ పండ్లు మలబద్ధకాన్ని తరిమేస్తాయని వైద్యులు చెప్తుంటారు. ఇందులో క్యాలరీలకుతోడు పైబర్, సి -విటమిన్, రాగి, పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది. కొవ్వు పదార్థాలు తక్కువగా ఉండడంతో పాటు మధుమేహానికి కారణమైన చక్కెరలను తగ్గిస్తుందట. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందట.

నారింజతో నిగారింపు

నారింజ పండ్లలో పైబర్, విటమిన్లు, ప్రొటీన్లు, లవణాలు లభిస్తాయి. ఇవి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొదిస్తాయి. చర్మం మృదువుగా, నిగారింపుతో ఉండేందుకు నారింజ పండ్లు ఉపకరిస్తాయట. గర్భిణులు, బాలింతలు, నవజాత శిశువులకు అవసరైనా బీ-9 విటమిన్‌ నారింజ పండ్లలో సహజసిద్ధంగా లభిస్తాయట.

ఉక్కులాంటి మామిడి

మామిడి పండ్లలో విటమిన్లు ఎక్కువగా లభిస్తాయి. ఎ, సి, ఇ, కె, బి6 విటమిన్లు చర్మం, జుట్టు సంరక్షణ విషయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇక ఐరన్‌ లోపంతో బాధపడే వారికి మామిడి పండ్లు చాలా మేలు చేస్తాయట.

సీతాఫలంతో రక్తహీనత ఔట్!

సీతాఫలంలో కాపర్ జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరచడంలో కీలకంగా పనిచేస్తుంది. ఒంట్లో వేడిని తగ్గించడంతో పాటు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి రక్తహీనత సమస్యను అధిగమిస్తుందట.

అరటిపండుతో కడుపు క్లీన్

జీర్ణక్రియ సక్రమంగా సాగడంలో అరటిపండు కీ రోలో పోషిస్తుంది. ఇందులో ఫైబర్‌ జీర్ణ వ్యవస్థను శుభ్రపరుస్తుందట. పొటాషియం, ఫైబర్, సి విటమిన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయట. ట్రిప్టోఫాన్, విటమిన్‌ బీ6 ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తాయని, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు.

బొప్పాయితో మేని ఛాయ

బొప్పాయి పండ్లలో లభించే పాపైన్‌ ఎంజైమ్, ప్రోటీన్లు జీర్ణ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయట. పేగుల కదలికలను సరిచేసి, జీర్ణకోశ సమస్యలను తగ్గించడంలో సహకరిస్తుందట. చర్మాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచడంతో పాటు రేచీకటి సమస్యలను తగ్గించడంలో బొప్పాయి పండుకు సాటిలేదట.

రోగనిరోధక శక్తికి జామ

పొట్టలో మంచి బ్యాక్టీరియాను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో జామపండ్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయట. ఇందులో ఎక్కువగా లభించే సి-విటమిన్‌ వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. క్యాలరీలు తక్కువగా, పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి చక్కటి ఎంపిక.

పండ్లు- విశేషాలు

  • స్ట్రాబెర్రీలు పండ్లు కావట. కానీ, పుచ్చకాలు, అరటి పండ్లు స్ట్రాబెర్రీల జాబితాలోకి వచ్చేస్తాయి.
  • ఆపిల్ పండులో సుమారు 25శాతం గాలి ఉంటుంద. అందుకే అవి నీళ్లలో వేసినపుడు మునిగిపోకుండా తేలడానికి కారణం ఇదేనట.
  • పైనాపిల్ పూర్తిగా పెరిగి, కోతకు రావడానికి దాదాపు రెండేళ్ల సమయం పడుతుందట.
  • ఒక్క సాధారణ దానిమ్మ పండులో సుమారు 600 నుంచి వెయ్యి గింజలు ఉండే అవకాశం ఉందట.
  • సిట్రస్ జాతి పండ్లలో ఎక్కువగా విటమిన్ సి ఉంటుందనుకుంటాం. కానీ బొప్పాయిలో కూడా సి విటమిన్ చాలా ఎక్కువగా లభిస్తుందట.
  • అరటి పండ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అవి స్వల్పంగా రేడియో ధార్మికతను కలిగి ఉంటాయి.
  • మనం కూరగాయగా భావించే టమోటా సైతం శాస్త్రీయంగా ఒక పండు, ఇది పువ్వు నుంచి అభివృద్ధి చెంది గింజలను కలిగి ఉంటుంది.
  • ద్రాక్ష పండును రెండుగో కోసి మైక్రోవేవ్ ఓవెన్​లో పెడితే అది ప్లాస్మా మంటలను సృష్టిస్తుందట. ఇది ఒక వితైన భౌతిక శాస్త్ర ప్రక్రియ
  • కివీలో నారింజ పండు కంటే రెండు రెట్ల అనదనంగా సి విటమిన్ లభిస్తుంది. దీని తొక్కను కూడా తినొచ్చంట.

