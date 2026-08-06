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'వందే భారత్ స్లీపర్' వచ్చేస్తోంది! - విశాఖ టు బెంగళూరు మధ్య ప్రయాణం!

వందే భారత్ స్లీపర్ రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం - మరింత వేగం, సమయం ఆదా!

vande_bharat_sleeper
vande_bharat_sleeper (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 2:03 PM IST

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Visakha to Bangalore : విశాఖపట్నం, బెంగళూరు మధ్య వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ రైలు త్వరలోనే పరుగులు తీయనుంది. ఈ మేరకు రైల్వే బోర్డు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో రైలు రాకపోకలకు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ అధికారులు రూట్‌ మ్యాప్‌ సిద్ధం చేశారు. వందే భారత్ స్లీపర్ పట్టాలెక్కడంపై విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్లు డీఆర్‌ఎంలకు ఇప్పటికే ఆదేశాలు అందాయి.

విశాఖ, బెంగళూరు మధ్య వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ రైలు సోమవారాల్లో మినహా మిగతా రోజుల్లో నడుస్తుంది. విశాఖపట్నంలో రాత్రి 8.15 గంటలకు బయలుదేరి 8.45కు దువ్వాడ, అర్ధరాత్రి 1.05కు కృష్ణాకెనాల్‌, తెల్లవారుజామున 4.40కు నంద్యాల, ఉదయం 7.30కు ధర్మవరం, ఉదయం 10 గంటలకు బెంగళూరు చేరుకుంటుంది.

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తిరుగు ప్రయాణంలో బెంగళూరులో రాత్రి 8 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. రాత్రి 10.30కి ధర్మవరం, అర్ధరాత్రి 1.02కి నంద్యాల, తెల్లవారుజాము 4.55కు కృష్ణాకెనాల్‌, 9.15కు దువ్వాడ మీదుగా ఉదయం 10 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుతుంది. ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం-బెంగళూరు మధ్య రైలు ప్రయాణానికి 18 నుంచి 20 గంటల సమయం పడుతుండగా వందేభారత్‌ రైలు 14 గంటల్లోనే చేరుకోనుంది. దీంతో ఐదారు గంటల ప్రయాణ సమయం ఆదా కానుంది.

ప్రస్తుతం విశాఖ - బెంగళూరు మధ్య నిత్యం రెండు రైళ్లు మాత్రమే రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి.అందులో ట్రైన్ నంబర్ 12863 ఎస్​ఎంవీబీ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్​ప్రెస్ మధ్యాహ్నం 12.30గంటలకు విశాఖలో బయల్దేరుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 7గంటలకు బెంగళూరు చేరుతుంది. ప్రయాణ సమయం 18గంటల 30 నిమిషాలు ఉంటోంది. ఇక బెంగళూరు నుంచి విశాఖకు నిత్యం ప్రయాణించే ప్రశాంతి ఎక్స్​ప్రెస్ మధ్యాహ్నం 1గంటలకు బెంగళూరులో ప్రారంభమై దాదాపు 22గంటల పాటు ప్రయాణించి విశాఖ చేరుతుంది.

ఇదిలా ఉండగా ట్రైన్ నంబర్ 12245 హౌరా - బెంగళూరు మధ్య అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే దురంతో ఎక్స్ ప్రెస్ విశాఖకు సమీపంలోని విజయనగరం మీదుగా (విశాఖకు వెళ్లకుండానే) ప్రయాణిస్తుంది. ఇది సోమ, గురువారాలు మినహా వారంలో ఐదు రోజులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల విజ్ఞప్తి మేరకు విశాఖ - బెంగళూరు మధ్య వందేభారత్ స్లీపర్ రైలు నడిపించాలని రైల్వే అధికారులు నిర్ణయించారు.

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