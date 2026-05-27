మనిషి సకల బాధలకూ ఒకే మందు - "విపశ్యన"!

- జీవితంలో ఏదీ శాశ్వతం కాదని చాటిచెప్పే ధ్యాన మార్గం - పది రోజుల ఉచిత కోర్సుతో జీవన విధానమే మారిపోతుంది!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 27, 2026 at 12:24 PM IST

Vipassana Meditation : మనిషి బతకడానికి ఏం కావాలి? తినడానికి తిండి, కట్టుకోవడానికి బట్ట, ఉండడానికి ఇల్లు. ఇవి 3 ప్రాథమిక అవసరాలు. వీటి తర్వాత కావాలనుకునేది ఏదైనా ఆశ కేటగిరీలోకే వస్తుంది అంటారు సర్వసంగ పరిత్యాగులు! ఈ ఆశ ఎంత ముదిరితే, మనసులో అసంతృప్తి అంతగా పెరిగిపోతుందని, అది అశాంతిని రేకెత్తించి జీవితాన్నే బాధలమయం చేస్తుందని చెబుతారు.

ఈ విషయం తెలియకనే.. చాలా మంది "ఇంకేదో కావాలి" అనుకుంటూ ఆశవెంట పరుగులు తీస్తుంటారు. సంపద, వస్తువులు ఎన్ని ఉన్నా కూడా నిత్యం ఆందోళనతో, ఆవేదనతో బతుకుతుంటారు. మనశ్శాంతి కోసం బయట ఎక్కడో వెతుకుతుంటారు. కానీ, నిజానికి అది మనలోనే ఉంటుందని, దాన్ని గుర్తిస్తే బాధల బంధనాల నుంచి విముక్తి పొందుతారని సూచిస్తున్నారు. దాన్ని గుర్తించడానికి ఉన్న అద్భుతమైన మార్గం "విపశ్యన" అని చెబుతున్నారు. మనిషి పడుతున్న సకల బాధలకూ ఏకైక మందు ఇదేనని సూచిస్తున్నారు. ఈ కేంద్రాలకు వెళ్లిన వారు, అద్భుతమైన విపశ్యన శక్తిని అందుకొని, తిరిగి వస్తారని భరోసా ఇస్తున్నారు. మనిషి తనను తాను తెలుసుకోవడానికి ధ్యాన మార్గాన్ని మించింది లేదని చెబుతారు. ఇందులో అనేక విధాలున్నాయి. గౌతమ బుద్ధుడు ప్రబోధించిన పద్ధతిని "విపశ్యన" అంటారు. దీని అర్థం.. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూడటం.

విపశ్యన ఏమి నేర్పిస్తుంది?

మనిషి జీవితాన్ని దుర్భరం చేసే భయాలను తొలగిస్తుంది. భ్రమలను విడమరిచి చెబుతుంది. "ఉన్నది ఉన్నట్టుగా" చూడడం మొదలు పెడితే ఇవి తొలగిపోతాయని విపశ్యన నేర్పిస్తుంది. యథార్థం అర్థమైతే.. ఎంతటి కఠిన పరిస్థితులనైనా అధిగమించే సహనం, సంయమనం అలవడుతుంది. మానసిక దుఃఖం నుంచి సంపూర్ణంగా బయటపడేందుకు ఇంతకు మించిన రాజ మార్గం మరొకటి లేదని చెబుతారు. అయితే, ఒక మనిషి ఈ స్థితిలోకి రావడం అంత ఈజీ కాదు!

కేవలం తమ కోరికల కోసం చేసే పూజలకంటే విపశ్యన ఉన్నతమైనదని చెబుతారు. ఇది శీల, సమాధి, ప్రజ్ఞ అనే మూడు అంశాలపైన నిలుస్తుంది. శీల అంటే ప్రవర్తన. చెడు అలవాట్లకు, తప్పులకు దూరంగా ఉండడం. సమాధి అంటే ఏకాగ్రత. ప్రజ్ఞ అంటే లోతైన అవగాహనతో కూడిన నిజమైన జ్ఞానం.

మనిషికి బాధ ఎప్పుడు కలుగుతుంది? ఒకదానిమీద కోరిక లేదా ద్వేషం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బాధ కలుగుతుంది. అయితే, ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏమంటే.. మనిషి జీవితంలో ఏదీ శాశ్వతం కాదని! అసలు మనిషే అశాశ్వతం అయినప్పుడు, ఇక జీవితంలో జరిగే విషయాలు శాశ్వతం ఎలా అవుతాయి? ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని విపశ్యన చెబుతుంది. మనిషి గాలి పీలుస్తాడు. మళ్లీ వదిలిపెడతాడు. తిరిగి పీలుస్తాడు. ఇందులో ఏదో ఒకటి శాశ్వతం కాదు. అలాంటి శ్వాసపై ధ్యాసపెట్టి, ఏదీ శాశ్వతం కాదనే విషయాన్ని గమనించాలని విపశ్యన సూచిస్తుంది. ఆ స్థికి చేరుకున్నప్పుడు ఇష్టాయిష్టాలతో సంబంధం లేకుండా అన్నిటినీ సమానభావంతో చూస్తామని చెబుతుంది. దీన్ని అర్థం చేయించడానికి ప్రత్యేకంగా విపశ్యన కేంద్రాలు ఉన్నాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా

విపశ్యన ధ్యాన కేంద్రాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. వీటిల్లో 10 రోజుల కోర్సును అందిస్తాయి. ఇది పూర్తిగా ఉచితం. ఇక్కడ వసతి, ఆహారం కూడా ఉచితంగానే అందిస్తారు. విపశ్యన ద్వారా ప్రయోజనం పొందినవారు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చే విరాళాలతోనే ఈ కేంద్రాలు నడుస్తున్నాయి.

ఈ కోర్సులో చేరినవారు 10 రోజులపాటు రూల్స్ పాటించాలి. ఎవరితోనూ మాట్లాడకూడదు. ఫోన్‌ కు అనుమతి లేదు. రోజులో దాదాపు 12 గంటలు ధ్యానంలోనే గడపాలి. మనిషి కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడం వంటి వ్యక్తిగత పనులు తప్ప, ఇతర ఏ పనులూ చేయకూడదు. పూజలు, పాటలతోపాటు ఏదైనా రాయడం, జపించడం వంటివన్నీ నిషిద్ధం. మనసు పూర్తిగా ధ్యానం మీదనే నిలపాలి. వేరే దేనిమీదకూ మళ్లకూడదు. ఈ రూల్స్ పాటిస్తేనే విపశ్యన సిద్ధిస్తుంది. మనసు శుద్ధమవుతుంది. కోర్సు తర్వాత ఈ ధ్యాన మార్గాన్ని నిత్యం కొనసాగిస్తేనే తగిన ఫలితం కనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా.. క్రమంగా మనుషుల ఆలోచనా విధానం మారిపోతుంది.

పదిరోజుల కోర్సు ఇలా :

మొదటి మూడు రోజుల్లో శ్వాస రాకపోకలను గమనించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత తల నుంచి పాదాల దాకా శరీరంలో కలిగే స్పందనలను అబ్జర్వ్​ చేయాలి. దీనివల్ల దేనికీ చలించకుండా, కేవలం సాక్షిగా చూడటం అనే మానసిక భావన అలవాటవుతుంది. జీవితంలో ఏదీ శాశ్వతం కాదని తెలుసుకున్న తర్వాత వాటిపై ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది. దేనిపైనా కోరిక, లేదా ద్వేషం వంటివి కలగవు. మానసిక పరిపక్వత పెరుగుతుంది. దీన్ని కోర్సు తర్వాత కూడా నిత్యం సాధన చేస్తూవెళ్తే ఒక దశ తర్వాత ప్రారబ్ధం కరిగిపోతుంది. దాంతో దుఃఖం నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. ఫలితంగా ఎక్కడలేని శాంతి దక్కుతుంది. బుద్ధుడు చూపిన మోక్షమార్గం ఇదే!

