'వినాయకుడు, శ్రీకృష్ణుడు' మీ ఇంటికి వచ్చేది ఈ నెలలోనే! - సెప్టెంబర్లో దాదాపు 'ప్రతి రోజూ పండగే'!
భాద్రపద మాసంలో 12 రోజులు ప్రత్యేకతలే! - 'వినాయకచవితి' ఎప్పుడంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 3:32 PM IST
Vinayaka chaviti : భాద్రపద మాసంలో అనేక పర్వదినాలు, వ్రతాలు, పూజా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. గణేశ్ నవరాత్రులు మొదలు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి, ఏకాదశి, ప్రదోషం, మాసశివరాత్రి, అమావాస్య, పూర్ణిమతో పాటు మహాలయ పక్ష ప్రారంభం ఈ సెప్టెంబర్లోనే ఉన్నాయి. ఈ సారి వినాయక చవితి ఏ రోజున వస్తోంది? ఈ నెలలో ఇతర పర్వదినాలు, తేదీలు తెలుసా? జ్యోతిష పండితులు, పంచాంగ కర్త డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి తెలిపిన ప్రకారం.
సెప్టెంబరు 4 శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి
శ్రీమహావిష్ణువు అవతారమైన శ్రీకృష్ణుని జన్మదినాన్ని భక్తులు ఉపవాస దీక్షతో ప్రారంభిస్తారు. భజనలు, కీర్తనలు, పూజలతో వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో శ్రీకృష్ణ జన్మాన్ని స్మరించుకుంటూ ప్రత్యేక పూజలు, ఉట్లు కొట్టే కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ఆనవాయితీ.
సెప్టెంబరు 8 ప్రదోష వ్రతం
ఈ నెల రెండో మంగళవారం ప్రదోష వ్రతం పురస్కరించుకుని శివభక్తులు ప్రదోష కాలంలో పరమశివుడిని అభిషేకాలు, బిల్వార్చనలు, దీపారాధనలతో పూజిస్తారు. ఈ సందర్భంగా శివాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.
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సెప్టెంబరు 9 మాస శివరాత్రి
మాస శివరాత్రి సందర్భంగా శివనామస్మరణ, అభిషేకం, బిల్వదళ సమర్పణ, ఉపవాసం వంటి ఆచారాలు పాటిస్తారు.
సెప్టెంబరు 11 పోలాల అమావాస్య
ఉదయం 8.57 గంటలకు అమావాస్య తిథి ప్రారంభం కానుండగా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గొప్పగా జరుపుకొంటారు. కుటుంబ సౌభాగ్యం, సంతాన క్షేమం, పంటల అభివృద్ధి కోసం సంప్రదాయబద్ధంగా పూజలు నిర్వహిస్తారు.
సెప్టెంబరు 14 వరసిద్ధి వినాయక వ్రతం
వినాయక చవితి సందర్భంగా గణపతి పూజలకు ఈ రోజు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఇదే రోజు రవి మధ్యాహ్నం 12.53 గంటలకు ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలోని మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశించనుండగా శ్రీ మహాగణపతి వాక్యార్థ సభ కూడా ప్రారంభమవుతుంది.
సెప్టెంబరు 20 శ్రీ కేదారేశ్వర వ్రతం
పరమశివుడైన కేదారేశ్వరుని ఆరాధిస్తూ ఆదివారం శ్రీ కేదారేశ్వర వ్రతం ఆచరిస్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం, శ్రేయస్సు కోసం ఈ వ్రతాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించడం తెలుగువారి సంప్రదాయం.
సెప్టెంబరు 22 పరివర్తినీ ఏకాదశి, వామన జయంతి
శ్రీమహావిష్ణువు వామన అవతారాన్ని స్మరించుకునే ఈ రోజు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. పరివర్తినీ ఏకాదశి, వామన జయంతి పేరిట ఏకాదశి వ్రతాన్ని భక్తులు నియమనిష్ఠలతో ఆచరిస్తారు.
సెప్టెంబరు 25 గణపతి నిమజ్జనం, అనంతపద్మనాభ స్వామి వ్రతం
శుక్రవారం గణపతి నిమజ్జన శోభాయాత్ర ఉంటుంది. చవితి సందర్భంగా ప్రతిష్ఠించిన గణపతి విగ్రహాలకు పూజలు నిర్వహించి, భక్తిశ్రద్ధలతో నిమజ్జనానికి తరలిస్తారు. అదే రోజు శ్రీ అనంతపద్మనాభ స్వామి వ్రతం సందర్భంగా శ్రీమహావిష్ణువును అనంతపద్మనాభ స్వరూపంలో ఆరాధిస్తూ భక్తులు వ్రతాన్ని నిర్వహిస్తారు.
సెప్టెంబరు 26 పూర్ణిమ, ఉమామహేశ్వర వ్రతం
పూర్ణిమ సందర్భంగా శ్రీ ఉమామహేశ్వర వ్రతం, చాతుర్మాస వ్రత సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, దీపారాధన చేస్తారు.
సెప్టెంబరు 27 మహాలయ పక్ష ప్రారంభం
పితృదేవతలను స్మరించుకునే మహాలయ పక్షం ప్రారంభం కానుండగా ఈ సమయంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పితృ తర్పణాలు, శ్రాద్ధకర్మలు, దానధర్మాలు వంటి ఆచారాలను నిర్వహిస్తారు.
సెప్టెంబరు 28, 29 మహాగణపతి సభ, సంకటహర చతుర్థి
సోమవారం శ్రీ మహాగణపతి వాక్యార్థ సభ పూర్తి కానుండగా మంగళవారం తదియ, సంకటహర చతుర్థి, బృహత్యమావ్రతం వంటి పర్వదినాలు ఉన్నాయి. సంకటాలను తొలగించాలని, కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొనాలని కోరుతూ భక్తులు గణపతిని పూజిస్తారు.
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