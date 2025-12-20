టమాటాలు కాల్చి ఇలా "పచ్చడి" చేయండి - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
రెగ్యులర్ పచ్చళ్లను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అయిపోతారు!
Published : December 20, 2025 at 6:25 PM IST
Village Style Tasty Tomato Pachadi : మనలో చాలా మందికి "టమాటా పచ్చడి" ఫేవరెట్ డిష్. పచ్చళ్లన్నింటిలో దీనికి సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ఈ పచ్చడిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కోవిధంగా చేస్తుంటారు. నార్మల్గా ఎక్కువ మంది టమాటా ముక్కలను మగ్గించుకుని ఈ పచ్చడిని చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అలాగేకాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి. అదే, కాల్చిన టమాటాలతో నోరూరించే "పచ్చడి". ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే దానితో పోల్చితే డబుల్ టేస్ట్నిస్తుంది. ఈ చట్నీ అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీ, టిఫెన్స్లోకీ అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. పిల్లలైతే ఈ పచ్చడితో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమాటాలు - ఆరు(మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - పది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 12
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
మసాలా పొడి కోసం :
- మెంతులు - అరటీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- నువ్వులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 10 నుంచి 12
పచ్చిమిర్చితో పసందైన "అల్లం చట్నీ" - ప్రిపరేషన్ వెరీ ఈజీ! - వారం రోజులు నిల్వ!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా పండిన టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత స్టవ్ మీద గ్రిల్ పెట్టి దానిపై కడిగిన టమాటాలను ఉంచి అన్ని వైపులా పట్టుకారు(ప్లక్కర్తో) తిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కాల్చుకోవాలి.
- ఇక్కడ వీలైనంత వరకు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే టమాటాలను మంచిగా కాల్చుకోవాలి. అదే మీరు ఒకవేళ హై ఫ్లేమ్లో కాల్చినట్లయితే టమాటాలపై పొట్టు త్వరగా మాడిపోవడమే కాకుండా లోపల కూడా సరిగ్గా ఉడకదని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అన్ని టమాటాలను మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కాల్చుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాస్త చల్లార్చుకోవాలి.
- అవి చల్లారేలోపు అదే గ్రిల్పై పచ్చిమిరపకాయలకు లైట్గా గాట్లు పెట్టి వాటిని చక్కగా కాల్చి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టి అందులో మెంతులు, జీలకర్ర, ధనియాలు, తెల్ల నువ్వులు వేసుకుని సన్నని సెగ మీద కాసేపు వేయించుకోవాలి.
- నువ్వులు వేగి చిటపటలాడుతున్నప్పుడు ఎండుమిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని వాటిని చక్కగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చి మిశ్రమం చల్లారేలోపు కాల్చిన పక్కన పెట్టుకున్న టమాటాలపై ఉన్న నల్లని పొరను చేతితో తీసేయాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటాలను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా వేయించి చల్లార్చుకున్న ఎండుమిర్చి-ధనియాల మిశ్రమం వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఆ పొడిని ఒక చిన్న బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ అదే మిక్సీ గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - తగినంత
- మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మినప్పప్పు, ఆవాలు, చితక్కొట్టిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఆ పోపును ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, కాల్చిన టమాటాలతో ఘుమఘుమలాడే "పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
నెయ్యితో ఘుమఘుమలాడే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్!
కాల్చిన వంకాయలతో ఖతర్నాక్ "పచ్చడి" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో రుచి అద్దిరిపోతుంది!