"పల్లెటూరు నాటుకోడి కూర" కావాలా? - చిన్నప్పుడు తిన్న టేస్ట్ రావాలంటే ఇలా చేయాలి!

గరం, గరం కంట్రీ చికెన్ కర్రీ - సింపుల్​, టేస్టీగా ఇలా చేసేయండి!

country_chicken_curry (ETV Bharat)
Published : March 28, 2026 at 11:26 AM IST

COUNTRY CHICKEN CURRY : గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారు చిన్నప్పుడు తిన్న చికెన్ కర్రీ ఎంత టేస్ట్​గా ఉంటుందో ఓ సారి ఊహించుకుంటే చాలు! నోరూరిపోతుంది. మరి ఇప్పుడు కూడా అలాంటి కర్రీ, అలాంటి టేస్ట్ కోసం వెతుకుతున్నారా? ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. మీ కోరిక తీరుతుంది.

country_chicken_curry
country_chicken_curry (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నాటుకోడి చికెన్ - కేజీ
  • ఎండు కొబ్బరి
  • గసగసాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • మిరియాలు - 1 స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 5
  • జీడిపప్పు - 6
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా (ఆప్షనల్)
country_chicken_curry
country_chicken_curry (Gettyimages)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కేజీ నాటుకోడి చికెన్ తెచ్చుకుని కాస్త పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని నీళ్లలో క్లీన్ చేసి నీళ్లు వడగట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • కర్రీ ప్రాసెస్​కు ముందుగా ఎండు కొబ్బరి ముక్కలుగా చేసుకుని స్టవ్ పై పెనం పెట్టుకుని కాల్చుకుని తీసుకోవాలి. లేదా నిప్పులపై వేయిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది గ్యాస్ స్టవ్ పై నేరుగా కాల్చడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.
  • ఇపుడు 2 టేబుల్ స్పూన్ల గసగసాలు ఓ కప్పులో నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
country_chicken_curry
country_chicken_curry (Getty images)
  • ఇపుడు మసాలా తయారీ కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసుకుని సన్నటి మంటపై వేయించాలి. ఆ తర్వాత పక్కకు తీసుకుని మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీలో నానబెట్టుకున్న గసగసాలతో పాటు కాల్చిన ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, ఐదారు జీడిపప్పులు కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు కర్రీ కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని వేయించాలి. కొద్దిగా ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు వేసుకుని ఉల్లిపాయలు రంగు మారిన తర్వాత శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి.
country_chicken_curry
country_chicken_curry (Gettyimages)
  • ఐదు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్​లో చికెన్ కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో మూత తీస్తూ కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మంట తగ్గించి మరో 10 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కారం, గ్రైండ్ చేసిన గసగసాలు, కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు గ్రేవీకి సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. ఈ సమయంలో చల్లటి నీళ్లు పోస్తే ముక్క బిగుసుకుపోతుంది. అందుకే వేడి నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. మరో 15 నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత మసాలా పొడి వేసుకుని కలపాలి. మరో ఐదు నిమిషాలు సన్నటి మంటపై వదిలేసి చివరగా కొత్తిమీర తరుగు (ఆప్షనల్) చల్లుకుంటే చాలు! ఘుమఘుమలాడే విలేజ్ స్టైల్ నాటుకోడి కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.

