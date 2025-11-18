బాయిలర్ చికెన్తో "నాటుకోడి టేస్ట్" - పక్కా కొలతలతో గ్రేవీ కర్రీ రెసిపీ!
విలేజ్ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ రెసిపీ - చిక్కటి గ్రేవీతో అన్నం ఎక్కువగా కలుస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 3:55 PM IST
Chicken Curry Recipe in Telugu Village Style : వంటింట్లో నుంచి వాసన చూసి చెప్పేలా చికెన్ కర్రీ టేస్ట్ ఉండాలి. సాధారణంగా విలేజ్ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ ఘుమఘుమలాడుతుంది. మసాలా వాసన వీధుల్లోకి వచ్చేస్తుంది. బాయిలర్ చికెన్ అయినా సరే! నాటు కోడి స్టైల్లో ఇలా చేసుకోవచ్చు. మీరూ ఓ సారి ఇలా బాయిలర్ చికెన్తో నాటుకోడి టేస్ట్ ట్రై చేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - కేజీ
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర స్పూన్
- ఉప్పు - 1 స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 స్పూన్లు
- కారం - 2.5 స్పూన్లు
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- యాలకులు - 2
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
మసాలా కోసం :
- ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 3
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- అనాసపువ్వు - కొద్దిగా
గ్రేవీ కోసం :
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 6
- టమోటాలు - 2
తయారీ విధానం :
- ఒక గిన్నెలోకి కిలో చికెన్ శుభ్రం చేసి తీసుకోవాలి. అందులో అర స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ ఉప్పు, 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 2.5 స్పూన్ల కారం వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుని ఇపుడు చికెన్ బాగా మర్దనా చేస్తూ కలపాలి. అల్లం, కారం, ఉప్పు, పసుపు, నూనె అన్నీ ముక్కలకు బాగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు గిన్నె మూత పెట్టుకుని 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టాలి.
- ఇపుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని 2 టీ స్పూన్ల ధనియాలు, అర స్పూన్ మిరియాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, జాపత్రి, అనాసపువ్వు వేసుకుని సన్నటి మంటపై వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో నూనె వేసుకుని మీడియం సైజు ఉల్లిపాయను సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు ఏడెనిమిది జీడిపప్పు, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని బాగా కలుపుతూ ఉల్లిపాయలు, టమోటా ముక్కలు మగ్గించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు ముందుగా వేయించిన మసాలా దినుసులు మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తని పొడి చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన ఉల్లిపాయ, జీడిపప్పు, టమోటా ముక్కలను చల్లార్చి మిక్సీలోకి తీసుకుని మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని 5 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని బిర్యానీ ఆకులు, యాలకులు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని ప్రై చేసుకోవాలి. ఇపుడు పుదీనా, కొత్తిమీర వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుని మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి.
- ఐదారు నిమిషాల పాటు వేయించన తర్వాత ముందుగా వేయించిన ఉల్లిపాయ, టమోటా పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మూతపెట్టుకుని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పొడిని కూడా వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు గ్రేవీకి సరిపడా అంటే చికెన్ ముక్కలు మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మూతపెట్టి మీడియం ప్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కసూరి మేతి, కొత్తిమీర వేసుకుని కలిపి స్టవ్ కట్టేసి మరో 2 నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే కర్రీ అద్దిరిపోతుంది.
