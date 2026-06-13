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విలేజ్ స్టైల్ "చేపల పులుసు" - ఆ ఘుమఘుమలకే కడుపు నిండిపోతుంది!

కమ్మని చేపల కూర - ఒక్కసారి తింటే ఎప్పుడూ ఇలాగే చేసుకుంటారు!

Village Style Fish Pulusu
Village Style Fish Pulusu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 5:09 PM IST

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Village Style Fish Pulusu : చేపల పులుసును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని వివిధ పద్ధతుల్లో చేస్తుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా విలేజ్ స్టైల్లో దీన్ని ప్రిపేర్​ చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ట్రై చేస్తే కిర్రాక్​ ఉంటుంది. ఈ విధంగా చేస్తే ఎన్నడూ తినని రుచి గ్యారెంటీ. ప్రిపేర్ చేయడం కూడా సులువే. ఇక ఈ పులుసును వేడివేడిగా కాకుండా దాదాపు ఓ ఏడు గంటల తర్వాత భోజనంలో వేసి తింటే ఆహా ఏమి రుచి అనాల్సిందే.

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Village Style Fish Pulusu
చేప ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - 1 కేజీ
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 15
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 120 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - ముప్పావు కప్పు
  • బెండకాయలు - 6
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • టమోటాలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
  • కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • చింతపండు రసం - అర కప్పు
  • మామిడికాయ - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • వంకాయలు - 4
Village Style Fish Pulusu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కేజీ చేప ముక్కలు వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, ఆరు బెండకాయలు, రెండు టమోటాలు, నాలుగు వంకాయలు, ఒక మామిడికాయను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక 15 ఎండుమిర్చి, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న 120 గ్రాముల ఉల్లిపాయ ముక్కలు, మూడు పచ్చిమిర్చి వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టాలి.
Village Style Fish Pulusu
బెండకాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ముప్పావు కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే నూనెలో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ వేసి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులోనే రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు చింతపండు రసం పోసి మరిగించాలి.
Village Style Fish Pulusu
కారం (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం మరిగిన తర్వాత లీటర్​ప్పావు నీళ్లు పోసి మంటను హైఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు వేయించిన బెండకాయ ముక్కలు, తరిగి ఉంచిన వంకాయ ముక్కలు, కిలో చేప ముక్కలు వేయాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అర గంట పాటు ఉడికించాలి.
  • 30 నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న కారం పొడి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మరో ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆరు నిమిషాల తర్వాత పైన కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే విలేజ్ స్టైల్ ఘుమఘుమలాడే చేపల పులుసు మీ ముందుంటుంది!

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