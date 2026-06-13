విలేజ్ స్టైల్ "చేపల పులుసు" - ఆ ఘుమఘుమలకే కడుపు నిండిపోతుంది!
కమ్మని చేపల కూర - ఒక్కసారి తింటే ఎప్పుడూ ఇలాగే చేసుకుంటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 5:09 PM IST
Village Style Fish Pulusu : చేపల పులుసును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని వివిధ పద్ధతుల్లో చేస్తుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా విలేజ్ స్టైల్లో దీన్ని ప్రిపేర్ చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ట్రై చేస్తే కిర్రాక్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా చేస్తే ఎన్నడూ తినని రుచి గ్యారెంటీ. ప్రిపేర్ చేయడం కూడా సులువే. ఇక ఈ పులుసును వేడివేడిగా కాకుండా దాదాపు ఓ ఏడు గంటల తర్వాత భోజనంలో వేసి తింటే ఆహా ఏమి రుచి అనాల్సిందే.
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కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - 1 కేజీ
- మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 15
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 120 గ్రాములు
- ఆయిల్ - ముప్పావు కప్పు
- బెండకాయలు - 6
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- టమోటాలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- చింతపండు రసం - అర కప్పు
- మామిడికాయ - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- వంకాయలు - 4
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కేజీ చేప ముక్కలు వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, ఆరు బెండకాయలు, రెండు టమోటాలు, నాలుగు వంకాయలు, ఒక మామిడికాయను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక 15 ఎండుమిర్చి, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న 120 గ్రాముల ఉల్లిపాయ ముక్కలు, మూడు పచ్చిమిర్చి వేసి మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ముప్పావు కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇందులోనే రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు చింతపండు రసం పోసి మరిగించాలి.
- ఈ మిశ్రమం మరిగిన తర్వాత లీటర్ప్పావు నీళ్లు పోసి మంటను హైఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు వేయించిన బెండకాయ ముక్కలు, తరిగి ఉంచిన వంకాయ ముక్కలు, కిలో చేప ముక్కలు వేయాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి అర గంట పాటు ఉడికించాలి.
- 30 నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న కారం పొడి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మరో ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆరు నిమిషాల తర్వాత పైన కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే విలేజ్ స్టైల్ ఘుమఘుమలాడే చేపల పులుసు మీ ముందుంటుంది!
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