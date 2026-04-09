విజయవాడ స్టైల్ "రొయ్యల వేపుడు" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు!
ఈ స్టైల్లో రొయ్యల వేపుడు చేయండి - ఆ రుచికే మైమరచిపోతారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 5:20 PM IST
Royyala Vepudu Recipe in Telugu : రొయ్యలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటితో కర్రీ, ఫ్రై అంటూ రకరకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా విజయవాడ స్టైల్లో రొయ్యల వేపుడు ట్రై చేయండి. చాలా రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రొయ్యల వేపుడు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రొయ్యలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నిమ్మరసం - కొంచెం
- మొక్కజొన్నపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎగ్స్ - 2
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - తగినంత
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - తగినంత
- పచ్చిమిర్చి -10
- జీడిపప్పు పలుకులు - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 2 కప్పులు
- ఎండుమిర్చి - 12
- ధనియాలు - 4 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- మిరియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మసాలా పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీజార్లో 12 ఎండుమిర్చి, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, రెండు టీ స్పూన్ల మిరియాలు వేసి కాస్త కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కిలో రొయ్యలు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై ఇందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం, రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి.
- ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలాపొడి, రెండు ఎగ్స్ మిశ్రమం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మొక్కజొన్నపిండి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన అనంతరం ముందుగా చక్కగా కోట్ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రొయ్యలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ వేయించాలి. ఇవి చక్కగా వేగాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో తగినంత ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారిన తర్వాత ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకులు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోనే రెండు స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలో వేయించిన రొయ్యలు యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. 2 నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇక అంతే విజయవాడ స్టైల్ రొయ్యల వేపుడు సిద్ధంగా ఉంటుంది!
