మాజీ "ప్రేమికుల రోజు" - వేరే పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న వాళ్లంతా కలుస్తారు!
- ప్రభుత్వమే గుర్తించిన సాంస్కృతిక వేడుక - ఆ సమాజం ఎందుకు అంగీకరించిందో తెలుసా?
Published : August 20, 2026 at 11:53 AM IST
Vietnam Ex lovers Festival : మన దగ్గర ప్రేమ పేరు ఎత్తితేనే "నువ్వు నేను" సినిమాలో శకుంతలగా మారిపోతారు మెజారిటీ జనం. అలాంటిది, వేరేవాళ్లను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మాజీ లవర్ను కలుసుకుంటానంటే యావత్ సమాజం మొత్తం వ్యతిరేకిస్తుంది. కానీ, వియత్నాం దేశంలో మాత్రం ఇలాంటి భగ్న ప్రేమికులకు ప్రత్యేకంగా ఒక రోజు ఉంది. ఇది రహస్యంగా కలుసుకునేది కాదు, ఆ సమాజం మొత్తం అంగీకరించిన రోజు! ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ దేశ ప్రభుత్వం కూడా అధికారికంగా గుర్తించిన రోజు!! దాని పేరు "ఖోవై లవ్". మరి, ఈ మాజీ ప్రేమికుల దినోత్సవం సంగతేంటో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
100 ఏళ్ల క్రితం అలా మొదలైంది :
వందల ఏళ్ల కిందట వియత్నాంలోని ఉత్తర పర్వత ప్రాంతమైన హాజాంగ్లో "బాంగ్" అనే యువకుడు ఉండేవాడు. అతను "హ్మాంగ్" అనే తెగకు చెందినవాడు. అదే ప్రాంతంలో "ఉట్" అనే యువతి ఉండేది. ఆమె "జియాయ్" అనే తెగకు చెందినది. వీరిద్దరూ గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారు. కానీ, మన సమాజంలోని మెజారిటీ జనాల తీరుగానే వారి పెద్దలు కూడా ప్రేమను అంగీకరించలేదు. దీనికి కారణం రెండు తెగల మధ్య ఉన్న విభేదాలే! దీంతోపాటు రెండు కుటుంబాల మధ్య ఆర్థిక అంతరం కూడా అడ్డుగా నిలిచింది. పెద్దలు భౌతికంగా అడ్డంకులు పెట్టగలిగారేగానీ, మానసికంగా వారి ప్రేమను మాత్రం అడ్డుకోలేకపోయారు. అలా ఒకరోజు ఇద్దరూ పారిపోయి ఒక గుహలో జీవించడం ప్రారంభించారు.
రక్తపాతం :
కట్టుబాట్లు అత్యంత కఠినంగా ఉండే ఆ రోజుల్లో ప్రేమికులు పారిపోవడాన్ని ఆ రెండు తెగలు తీవ్ర అవమానంగా భావించాయి. దీనంతటికీ కారణం మీరంటే మీరంటూ రెండు తెగలు ఆయుధాలు పట్టాయి. ఒకరిపై ఒకరు తీవ్రంగా దాడులు చేసుకున్నారు. అది భీకరమైన యుద్ధంగా మారి గ్రామాలు తగలబడిపోయాయి. నెత్తురు ఏరులై పారింది. ఈ దారుణాన్ని ప్రేమికులిద్దరూ తట్టుకోలేకపోయారు. గుండెల నిండా బాధతో తాము విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
అయితే, మనుషులు విడిపోయినా, మనసులు మాత్రం ఎన్నటికీ విడిపోవని వారికి తెలుసు. అందుకే, ప్రతి ఏటా లూనార్ క్యాలెండర్ (చంద్ర మానం) ప్రకారం మూడవ నెల 27వ రోజున అదే "ఖోవై" పర్వత ప్రాంతంలో కలుసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ రోజంతా తమ మనసులోని ఆవేదనను, గడిచిన ఏడాది విశేషాలను పంచుకునేవారు. ఆ తర్వాత తిరిగి ఎవరి ప్రాంతానికి వారు వెళ్లిపోయేవారు. ఇలా జీవితాంతం కలుసుకున్నారు. చివరకు ఒకరోజు వారిద్దరూ వృద్ధులైన తర్వాత అక్కడే తనువు చాలించారు.
ఆ తర్వాత కాలంలో ఆ భగ్న ప్రేమికుల బాధకు, త్యాగానికి గుర్తుగా అక్కడ ఆలయాలు కూడా నిర్మించారు. క్రమంగా విడిపోయిన ప్రేమికులంతా అక్కడికి వెళ్లి గడపడం అనేది మొదలైంది. ఇది ఎంతగా అంటే యావత్ దేశం మొత్తం విస్తరించింది. చివరకు ప్రభుత్వం కూడా దీన్నొక సాంస్కృతిక వేడుకగా గుర్తించింది. ఆ రోజున దేశంలోని ఎంతో మంది తమ మాజీ ప్రేమికులను కలుసుకునేందుకు వస్తారు. వీరిలో పెళ్లైన వారు కూడా ఉంటారు. చాలా మంది భార్యాభర్తలు పిల్లలతో కలిసి వస్తారు.
సాధారణ సమాజంలో భాగస్వామి పాత ప్రేమికులను కలవడం అనేది అతిపెద్ద తప్పుగా చూస్తారు. కానీ వియత్నాంలో భార్యాభర్తల మధ్య ఎలాంటి అసూయ లేదా అనుమానాలు ఉండవు. ఎందుకంటే, ఇది వారి సంస్కృతిలో ఒక భాగం. ఒకరినొకరు పూర్తిగా విశ్వసిస్తారు. భాగస్వామి గత అనుభవాలను గౌరవిస్తారు.
అలా ఆ ఒక్క రోజు మాజీ ప్రేమికులు కలుసుకొని తమ గత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటారు. ఎందుకు విడిపోవాల్సి వచ్చిందో, ప్రస్తుతం వైవాహిక జీవితం ఎలా సాగుతోంది? పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? వంటి విషయాలను మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుకుంటారు. జీవితం అంటే ఇలాగే ఉంటుంది అంటూ ఒకరికొకరు ధైర్యం చెప్పుకుంటారు. అలా సాయంత్రం వరకు గడిపిన తర్వాత తిరిగి వెళ్లిపోతారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఒకరినొకరు కలుసుకోరు. మాట్లాడుకోరు.
సమాజం ఎందుకు అంగీకరిస్తుంది?
ప్రేమికులు విడిపోవడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. కుటుంబ పరిస్థితులు, సామాజిక కట్టుబాట్లు, ఆర్థిక అంతరాలు ఇలా ఎన్నెన్నో ప్రేమకు అడ్డుగా నిలుస్తాయి. అలా విడిపోయిన వారికి తమ మనసులోని బాధను పంచుకునే అవకాశం ఇవ్వకపోతే, వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉండదని అక్కడి వారు నమ్ముతారు. అందుకే ఇలా ఒక రోజు కలుసుకునే సంప్రదాయానికి నాది పలికారు.