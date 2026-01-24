పిండి అవసరం లేకుండా సేమియాతో "వడలు" - క్రిస్పీ, టేస్టీగా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు!
తక్కువ నూనెతో కరకరలాడే వడలు - సేమియాతో ఇలా చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా వస్తాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 11:49 AM IST
Semiya Vada Recipe : వడలను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో చేస్తుంటారు. అయితే ఇవి తయారు చేయాలంటే ముందు రోజే పప్పు నానబెట్టాలి. అనంతరం మిక్సీ పట్టి పులియబెట్టాలి. కానీ ఇదంతా చాలా టైమ్ టెకింగ్ ప్రాసెస్. అలా కాకుండా ఇన్స్టంట్గా వడలు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో సేమియా, బియ్యప్పిండి కాంబినేషన్లో ఈజీగా చేసేయోచ్చు.
చాలా తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే తయారవుతాయి. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ సింపుల్గా చేయొచ్చు. నూనె కూడా అంతగా పీల్చవు! ఈ వడలు చాలా రుచికరంగా ఉండి ఇంట్లో వారందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా పైకి క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే ఈ వడలను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
- సేమియా - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం ముక్కలు - కొన్ని
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - 1టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో మూడు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేయాలి. ఉప్పు కరిగిన తర్వాత ఒకటిన్నర కప్పుల సేమియా వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- సేమియా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని జల్లి గిన్నెలో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- అదేవిధంగా ఒక ఉల్లిపాయ, నాలుగు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా అల్లాన్ని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉడికించిన సేమియా వేసి చేతితో బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి వేసి కలపాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి.
- ఇందులోనే కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని కలపాలి.
- ఇప్పుడు చేతిని తడి చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వడల ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన అనంతరం కడాయికి సరిపడా వడలను వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఒక నిమిషం తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అంతే నోరూరించే సేమియా వడలు తయారైనట్లే!
