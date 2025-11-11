ETV Bharat / offbeat

Vermicelli Pulao Making : సేమియాతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే వీటితో పులావ్ చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి వేడివేడి సేమియా పులావ్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Semiya Pulao
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సేమియా - 1 గ్లాసు
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • యాలకులు - 2
  • లవంగాలు - 2
  • అనాసపువ్వు - 1
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • బంగాళదుంపలు - పావు కప్పు
  • బీన్స్ ముక్కలు - పావు కప్పు
  • క్యారెట్ ముక్కలు - పావు కప్పు
  • పచ్చిబఠాణీ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాలపొడి - అర టీ స్పూన్
  • గరంమసాలా పొడి - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పుదీనా - కొంచెం
Semiya Pulao
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా క్యారెట్, బీన్స్, బంగాళదుంపలను కావాల్సిన పరిమాణంలో కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనాను సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక గ్లాసు సేమియా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి సేమియా లైట్ గోల్డెన్​ కలర్ వచ్చే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని వేరే ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు యాలకులు, రెండు లవంగాలు వేయాలి. అలాగే ఒక అనాసపువ్వు, ఒక దాల్చినచెక్క, ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అదేవిధంగా ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి.
Semiya Pulao
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పావు కప్పు బంగాళదుంపలు, పావు కప్పు ఫ్రెంచ్​బీన్స్​ ముక్కలు, పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిబఠాణీ వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం కొద్దిగా ఉప్పు చల్లి మూతపెట్టి కూరగాయ ముక్కలను మగ్గించాలి.
  • కూరగాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ ధనియాలపొడి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Semiya Pulao
క్యారెట్ ముక్కలు (Getty Images)
  • అలాగే గ్లాసు వాటర్​ను పోసి బాగా కలిపి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టి మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న సేమియా వేసి బాగా మిక్స్ చేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత సేమియా కలిపి మూతపెట్టి మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
Semiya Pulao
కారం (Getty Images)
  • 15 నిమిషాల తర్వాత అర చెక్క నిమ్మరసం, కొద్దిగా కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే వేడివేడి సేమియా పులావ్ రెడీ అయినట్లే!

