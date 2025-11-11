జబర్దస్త్ టేస్ట్తో "సేమియా పులావ్" - ఇలా ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి!
సేమియాతో ఇలా పులావ్ ట్రై చేయండి - ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే!
Published : November 11, 2025 at 12:12 PM IST
Vermicelli Pulao Making : సేమియాతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే వీటితో పులావ్ చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి వేడివేడి సేమియా పులావ్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సేమియా - 1 గ్లాసు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- యాలకులు - 2
- లవంగాలు - 2
- అనాసపువ్వు - 1
- దాల్చినచెక్క - 1
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- బంగాళదుంపలు - పావు కప్పు
- బీన్స్ ముక్కలు - పావు కప్పు
- క్యారెట్ ముక్కలు - పావు కప్పు
- పచ్చిబఠాణీ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
- ధనియాలపొడి - అర టీ స్పూన్
- గరంమసాలా పొడి - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా క్యారెట్, బీన్స్, బంగాళదుంపలను కావాల్సిన పరిమాణంలో కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనాను సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక గ్లాసు సేమియా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి సేమియా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని వేరే ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు యాలకులు, రెండు లవంగాలు వేయాలి. అలాగే ఒక అనాసపువ్వు, ఒక దాల్చినచెక్క, ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అదేవిధంగా ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి.
- ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పావు కప్పు బంగాళదుంపలు, పావు కప్పు ఫ్రెంచ్బీన్స్ ముక్కలు, పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిబఠాణీ వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం కొద్దిగా ఉప్పు చల్లి మూతపెట్టి కూరగాయ ముక్కలను మగ్గించాలి.
- కూరగాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ ధనియాలపొడి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే గ్లాసు వాటర్ను పోసి బాగా కలిపి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టి మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న సేమియా వేసి బాగా మిక్స్ చేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి
- మూడు నిమిషాల తర్వాత సేమియా కలిపి మూతపెట్టి మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత అర చెక్క నిమ్మరసం, కొద్దిగా కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే వేడివేడి సేమియా పులావ్ రెడీ అయినట్లే!
