మధురమైన "సేమియా లడ్డూ" - ఇంటికి గెస్ట్లు వచ్చినపుడు ఈజీగా ఇలా చేసివ్వండి!
సేమియాతో లడ్డూ చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 12:32 PM IST
Vermicelli Laddu Prepare in Telugu : సేమియాతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. సేమియా ఉప్మా, సేమియా కేసరి, సేమియా పాయసం లాంటివి ఉన్నాయి. అయితే ఎప్పుడూ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఈసారి సరికొత్తగా సేమియా లడ్డూని ట్రై చేయండి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా ఇంటారు. అదేవిధంగా ఇంటికి గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా స్వీట్ చేసి ఇవ్వాలనుకుంటే ఇది సూపర్ ఛాయిస్! ఎందుకంటే దీన్ని తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో చేసి ఇవ్వొచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే పర్ఫెక్ట్ టెక్చర్తో వచ్చి టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది! మరి సేమియా లడ్డూలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సన్నని సేమియా - 2 కప్పులు
- బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బెల్లం - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల సన్నని సేమియా తుంచి వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బాదం జీడిపలుకులు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పొడిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి తుంచి పెట్టుకున్న రెండు కప్పుల సేమియా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే బాదం, జీడిపప్పు పలుకుల పొడిని వేసి నిమిషం పాటు కలపాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇంకో కడాయిలో ఒక కప్పు బెల్లం, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బెల్లాన్ని కరిగించాలి. బెల్లం పాకం వచ్చే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి.
- బెల్లం పాకం వచ్చిందా? లేదా? అని తెలుసుకోవాలంటే కొద్దిగా పాకాన్ని గరిటెతో తీసుకొని నీళ్లలో వేయాలి. ఇలా వేయడం వల్ల పాకం ఓ ముద్దలాగ తయారవుతుంది. ఈ విధంగా వస్తే పాకం సరిగ్గా వచ్చిందని గ్రహించాలి.
- ఇందులో యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సేమియాను వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చేతికి కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేసి సేమియా మిశ్రమాన్ని లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ సేమియా లడ్డూలు తయారైనట్లే!
- ఆ తర్వాత సేమియా లడ్డూలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో నిల్వ చేసుకోవాలి.
- మీరు ఎక్కువ మోతాదులో ఈ లడ్డూలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే సేమియాతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
