క్షణాల్లో అద్దిరిపోయే "సేమియా ఫ్రైడ్ రైస్"- ఒక్కసారి తింటే రుచి మర్చిపోరంతే!
సేమియాతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - రెగ్యులర్ ఫ్రైడ్ రైస్లకన్నా ఎంతో టేస్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 6:44 PM IST
Vermicelli Fried Rice Prepare : ఫ్రైడ్ రైస్ను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో ఎగ్, చికెన్, వెజిటేబుల్స్ వేసి వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. కానీ ఈసారి ఇలా సేమియా ఫ్రైడ్ రైస్ చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. ఈ రెసిపీని సింపుల్గా ఇంట్లోనే ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో? ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సేమియా - ఒకటిన్నర కప్పు
- క్యారెట్ తరుగు - ముప్పావు కప్పు
- ఫ్రెంచ్బీన్స్ తరుగు - ముప్పావు కప్పు
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి తురుము - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- అల్లం తురుము - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- రెడ్ చిల్లీ సాస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్, ఫ్రెంచ్బీన్స్, పచ్చిమిర్చి, అల్లంవెల్లుల్లిని తురిమి పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఓ ప్లేట్కు ఆయిల్ అప్లై చేసి ఉంచాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో సరిపడా నీళ్లు, ఉప్పు వేసి మరిగించాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు ముప్పావు కప్పు క్యారెట్ తరుగు, ముప్పావు కప్పు ఫ్రెంచ్ బీన్స్ తరుగు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని నీటిలోంచి తీసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఇదే నీళ్లలో ఒకటిన్నర కప్పుల సేమియా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి పొడిపొడిగా ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత సేమియాను నూనె రాసి ఉంచిన ప్లేట్లో వేసి స్ప్రైడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పైన కొద్దిగా ఆయిల్ పోసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మరోవైపు పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా వేడైన తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల వెల్లుల్లి తురుము, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తురుము, పచ్చిమిర్చి సన్నని తురుము వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయాంచాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించి పెట్టుకున్న కూరగాయ ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం చల్లారిన సేమియా వేసి బాగా కలపాలి.
- అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి సేమియా ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
