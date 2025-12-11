ETV Bharat / offbeat

క్షణాల్లో అద్దిరిపోయే "సేమియా ఫ్రైడ్​ రైస్​"- ఒక్కసారి తింటే రుచి మర్చిపోరంతే!

సేమియాతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - రెగ్యులర్​ ఫ్రైడ్​ రైస్​లకన్నా ఎంతో టేస్ట్​!

Vermicelli Fried Rice
Vermicelli Fried Rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 6:44 PM IST

2 Min Read
Vermicelli Fried Rice Prepare : ఫ్రైడ్​ రైస్​ను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో ఎగ్​, చికెన్, వెజిటేబుల్స్ వేసి వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. కానీ ఈసారి ఇలా సేమియా ఫ్రైడ్ రైస్ చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. ఈ రెసిపీని సింపుల్​గా ఇంట్లోనే ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో? ఇప్పుడు చూద్దాం.

సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సేమియా - ఒకటిన్నర కప్పు
  • క్యారెట్ తరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • ఫ్రెంచ్​బీన్స్ తరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి తురుము - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లం తురుము - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • రెడ్ చిల్లీ సాస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్​, ఫ్రెంచ్​బీన్స్​, పచ్చిమిర్చి, అల్లంవెల్లుల్లిని తురిమి పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఓ ప్లేట్​కు ఆయిల్ అప్లై చేసి ఉంచాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో సరిపడా నీళ్లు, ఉప్పు వేసి మరిగించాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు ముప్పావు కప్పు క్యారెట్ తరుగు, ముప్పావు కప్పు ఫ్రెంచ్ బీన్స్ తరుగు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని నీటిలోంచి తీసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
క్యారెట్ (Getty Images)
  • ఇదే నీళ్లలో ఒకటిన్నర కప్పుల సేమియా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పొడిపొడిగా ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత సేమియాను నూనె రాసి ఉంచిన ప్లేట్​లో వేసి స్ప్రైడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పైన కొద్దిగా ఆయిల్ పోసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మరోవైపు పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా వేడైన తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల వెల్లుల్లి తురుము, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తురుము, పచ్చిమిర్చి సన్నని తురుము వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయాంచాలి.
బీన్స్ (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించి పెట్టుకున్న కూరగాయ ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం చల్లారిన సేమియా వేసి బాగా కలపాలి.
  • అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
అల్లం (Getty Images)
  • ఇక అంతే వేడివేడి సేమియా ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

