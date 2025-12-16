ETV Bharat / offbeat

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "సేమియా బొబ్బట్లు" - పప్పు ఉడికించే అవసరమే లేకుండా ఇలా చేయండి!

సేమియాతో సింపుల్​గా చేసుకునే బొబ్బట్లు - ఇలా చేసే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Puran Poli
Puran Poli (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Puran Poli prepare in Telugu : బొబ్బట్లను చాలా మందిగా ఇష్టంగా తింటారు. వీటినే ప్రాంతాన్ని బట్టి ఒబ్బట్టు, భక్ష్యాలు, పూరన్​పోలీ, పోలె అంటూ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు.దీనిని ఒక్కొక్కరు ఓ స్టైల్లో చేస్తుంటారు. వీటిని ఎక్కువగా శనగపప్పు, పెసరపప్పు వంటి వాటితోనే చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఈసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో సేమియాతో బొబ్బట్లు చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఈ రెసిపీకి పప్పు ఉడికించి గ్రైండ్ చేసే పనిలేకుండానే సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి సేమియా బొబ్బట్లను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Puran Poli
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • సేమియా - 1 కప్పు
  • చక్కెర - ముప్పావు కప్పు
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొబ్బరి తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బాదం - 3 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
Puran Poli
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు గోధుమపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేస్తూ పిండిని మెత్తగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బాదం, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Puran Poli
పంచదార (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్​ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత సేమియాను వేసి వేయించి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇదే కడాయిలో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న సేమియా, ముప్పావు కప్పు పంచదార వేసి దగ్గరగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు కొబ్బరి తురుము, గ్రైండ్ చేసుకున్న బాదం జీడిపప్పుల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
Puran Poli
నెయ్యి (Getty Images)
  • అనంతరం సేమియా మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని చిన్న చిన్న బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమపిండిని చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేయాలి. అనంతరం చపాతీ పీటపై ఒక్కో ఉండను ఉంచి చపాతీ మాదిరిగా రోల్ చేసుకోవాలి. ఆపై దాని మధ్యలో ముందుగా చేసుకున్న చిన్న సేమియా ముద్దను ఉంచి సైడ్స్ మూసేసి నెమ్మదిగా మరోసారి వీలైనంత పల్చగా కర్రతో చపాతీలాగా చేయాలి.
Puran Poli
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్​పై పెనం పెట్టి తయారు చేసుకున్న బొబ్బట్టును ఒక్కొటి వేయాలి. ఇప్పుడు ఓ సైడ్ కాలిన తర్వాత నెయ్యి అప్లై చేసి మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
  • రెండు వైపులా బాగా కాలిన అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ సేమియా బొబ్బట్లు రెడీ అయినట్లే!

