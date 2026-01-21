మిరియాలు, వెల్లుల్లి కాంబోలో కమ్మని "చారు" - పావుగంటలో రెడీ - టేస్ట్​ మార్వలెస్​!

ETV Bharat / offbeat

Vellulli Miriyala Rasam
Vellulli Miriyala Rasam (ETV Bharat)
Published : January 21, 2026 at 10:36 AM IST

Vellulli Miriyala Rasam: క్లైమెట్​ కూల్​గా ఉన్నప్పుడు వేడివేడి అన్నంలోకి రసం లేదా చారు వంటివి పోసుకుని తినడానికి మెజార్టీ పీపుల్​ ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. ఇక చలికాలంలో ఇబ్బంది పెట్టే జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కూడా వీటిని ఎంచుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్​ మిరియాల రసం చేసుకుంటుంటారు. ఘాటుగా ఉండి గొంతులోకి జారుతుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అయితే ఈ చారు రుచిని మరింత టేస్టీగా మార్చేందుకు ఓసారి వెల్లుల్లిని ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటుంది అంతే. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ చారును కేవలం అన్నంలోకి పోసుకుని తినడానికే కాకుండా నేరుగా తాగడానికి కూడా అనువుగా ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని వెల్లుల్లి మిరియాల చారు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మిరియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • టమాటా - 1
  • చింతపండు - 50 గ్రాములు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Vellulli Miriyala Rasam
మిరియాలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - పావు టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Vellulli Miriyala Rasam
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ బౌల్​లోకి 50 గ్రాముల చింతపండు తీసుకుని అర కప్పు నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి. ఈలోపు వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా టమాటను కడిగి తొడిమ తీసేసి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి పొడుగ్గా చీల్చి పక్కనుంచాలి.
  • చింతపండు నానినాక గట్టిగా ప్రెస్​ చేస్తూ గుజ్జు తీసుకోవాలి. గుజ్జు వచ్చాక పిప్పిని బయట పడేయాలి.
Vellulli Miriyala Rasam
చింతపండు (Getty Images)
  • చిన్నపాటి రోలులోకి జీలకర్ర, మిరియాలు వేసి ముందు బరకగా దంచుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా రుబ్బి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాత్ర పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
  • అనంతరం కరివేపాకును కాడలతో సహా వేసి ఫ్రై చేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి మిరియాల ముద్ద వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
Vellulli Miriyala Rasam
టమాటా (Getty Images)
  • వెల్లుల్లి వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక టమాటా ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
  • అందులోకి చింతపండు గుజ్జు వేసి ఓ పొంగు వచ్చే వరకు ఉడికించాలి. అనంతరం పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఇంకో రెండు నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు లీటర్​ నీళ్లను పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో సుమారు 10 - 12 నిమిషాల పాటు అంటే పచ్చిమిర్చి మెత్తబడేవరకు ఉడికించాలి.
Vellulli Miriyala Rasam
తాలింపు గింజలు (Getty Images)
  • చారు రెడీ అయినాక పాన్​ను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే స్టవ్​ మీద తాలింపు కోసం కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె బాగా హీట్​ అయినాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి. ఈ గింజలు వేగినాక దంచిన వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవన్నీ మంచిగా వేగాక చివరన కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపు మిశ్రమాన్ని చారులో కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఘాటైనా, రుచిగా ఉండే వెల్లుల్లి మిరియాల చారు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Vellulli Miriyala Rasam
వెల్లుల్లి మిరియాల చారు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఇందులో ఎండుకారం అంటూ సెపరేట్​గా ఏమీ వేయం కాబట్టి.. మిరియాలను చూసి వేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ వేసుకుంటే గొంతులో మంటగా అనిపిస్తుంది.
  • వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని రోలులో దంచుకుంటేనే చారుకు కమ్మని రుచి వస్తుంది. మీ దగ్గర రోలు లేదంటే మిక్సీజార్​లో ముందుగా జీలకర్ర, మిరియాలు వేసి ఫస్ట్​ బరకగా గ్రైండ్​ చేయాలి. అనంతరం పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి పల్స్​ మోడ్​లో ఓసారి తిప్పితే సరి.
  • తాలింపులో వాడిన జీలకర్ర, ఆవాలు చిట్లితేనే రుచి. కాబట్టి నూనె కాగినాక మాత్రమే వాటిని వేసి వేయించాలి. అలా అని బాగా కాగినాక వేస్తే తాలింపు గింజలు మాడి రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది.

