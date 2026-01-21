మిరియాలు, వెల్లుల్లి కాంబోలో కమ్మని "చారు" - పావుగంటలో రెడీ - టేస్ట్ మార్వలెస్!
- వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే ఘాటైన చారు - మిరియాలు, వెల్లుల్లి కాంబోలో ఓసారి ట్రై చేయండి!
Published : January 21, 2026 at 10:36 AM IST
Vellulli Miriyala Rasam: క్లైమెట్ కూల్గా ఉన్నప్పుడు వేడివేడి అన్నంలోకి రసం లేదా చారు వంటివి పోసుకుని తినడానికి మెజార్టీ పీపుల్ ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఇక చలికాలంలో ఇబ్బంది పెట్టే జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కూడా వీటిని ఎంచుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ మిరియాల రసం చేసుకుంటుంటారు. ఘాటుగా ఉండి గొంతులోకి జారుతుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. అయితే ఈ చారు రుచిని మరింత టేస్టీగా మార్చేందుకు ఓసారి వెల్లుల్లిని ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది అంతే. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ చారును కేవలం అన్నంలోకి పోసుకుని తినడానికే కాకుండా నేరుగా తాగడానికి కూడా అనువుగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని వెల్లుల్లి మిరియాల చారు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మిరియాలు - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- టమాటా - 1
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - పావు టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఓ బౌల్లోకి 50 గ్రాముల చింతపండు తీసుకుని అర కప్పు నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి. ఈలోపు వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి రెడీగా పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా టమాటను కడిగి తొడిమ తీసేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి పొడుగ్గా చీల్చి పక్కనుంచాలి.
- చింతపండు నానినాక గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ గుజ్జు తీసుకోవాలి. గుజ్జు వచ్చాక పిప్పిని బయట పడేయాలి.
- చిన్నపాటి రోలులోకి జీలకర్ర, మిరియాలు వేసి ముందు బరకగా దంచుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా రుబ్బి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాత్ర పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- అనంతరం కరివేపాకును కాడలతో సహా వేసి ఫ్రై చేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి మిరియాల ముద్ద వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- వెల్లుల్లి వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక టమాటా ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- అందులోకి చింతపండు గుజ్జు వేసి ఓ పొంగు వచ్చే వరకు ఉడికించాలి. అనంతరం పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఇంకో రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు లీటర్ నీళ్లను పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో సుమారు 10 - 12 నిమిషాల పాటు అంటే పచ్చిమిర్చి మెత్తబడేవరకు ఉడికించాలి.
- చారు రెడీ అయినాక పాన్ను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే స్టవ్ మీద తాలింపు కోసం కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె బాగా హీట్ అయినాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి. ఈ గింజలు వేగినాక దంచిన వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవన్నీ మంచిగా వేగాక చివరన కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపు మిశ్రమాన్ని చారులో కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఘాటైనా, రుచిగా ఉండే వెల్లుల్లి మిరియాల చారు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఇందులో ఎండుకారం అంటూ సెపరేట్గా ఏమీ వేయం కాబట్టి.. మిరియాలను చూసి వేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ వేసుకుంటే గొంతులో మంటగా అనిపిస్తుంది.
- వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని రోలులో దంచుకుంటేనే చారుకు కమ్మని రుచి వస్తుంది. మీ దగ్గర రోలు లేదంటే మిక్సీజార్లో ముందుగా జీలకర్ర, మిరియాలు వేసి ఫస్ట్ బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి పల్స్ మోడ్లో ఓసారి తిప్పితే సరి.
- తాలింపులో వాడిన జీలకర్ర, ఆవాలు చిట్లితేనే రుచి. కాబట్టి నూనె కాగినాక మాత్రమే వాటిని వేసి వేయించాలి. అలా అని బాగా కాగినాక వేస్తే తాలింపు గింజలు మాడి రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది.
స్వాతంత్య్రం పూర్వపు "కెప్టెన్ కంట్రీ చికెన్" - ఓసారి టేస్ట్ చేయాల్సిందే!
చూస్తేనే తినాలనిపించే "ఉసిరికాయ కొబ్బరి పచ్చడి" - అన్నంతోపాటు టిఫెన్స్లోకి సూపర్ టేస్ట్!