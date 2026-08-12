'చర్లపల్లి టు వేలంకన్ని' - నల్లగొండ, గుంటూరు మీదుగా ప్రత్యేక రైళ్లు!
వేలంకన్ని మేరీమాత ఉత్సవాలు - అదనపు రద్దీ క్లియర్ చేయడానికి 'SCR' ప్రత్యేక రైళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 10:14 AM IST
Velankanni Festival : తమిళనాడులోని నాగపట్నం జిల్లాలో జరగనున్న వేలంకన్ని ఉత్సవాలకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేసింది. వేలంకన్ని 'బసిలికా ఆఫ్ అవర్ లేడీ ఆఫ్ గుడ్ హెల్త్' చర్చి వార్షిక ఉత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తుంటారు. ఏటా ఆగస్టు 29 నుంచి సెప్టెంబర్ 8 వరకు అత్యంత వైభవంగా జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో కులమతాలకు అతీతంగా భారతదేశం నలుమూలల నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివస్తుంటారు.
ఉత్సవాల్లో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనే అవకాశాలున్న నేపథ్యంలో అదనపు రద్దీని క్లియర్ చేయడానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే చర్లపల్లి నుంచి ప్రత్యేక రైలు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు చర్లపల్లి నుంచి బీబీనగర్, నల్లగొండ, మిర్యాలగూడ, నడికుడి, పిడుగురాళ్ల, సత్తెనపల్లి, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, రేణిగుంట, తిరుపతి, చిత్తూరు, కాట్పాడి, తిరువణ్ణామలై, విల్లుపురం, మైలాడుతురై, నాగప్పట్టినం స్టేషన్లలో ఆగుతాయి. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో 2ఏసీ, 3ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
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- ట్రైన్ నంబర్ 07127 - చర్లపల్లి టు వేలంకన్ని : సెప్టెంబర్ 8 మంగళవారం ఉదయం 7.40గంటలకు చర్లపల్లిలో బయల్దేరుతుంది. తిరిగి మరుసటి రోజు ఉదయం 9.10గంటలకు వేలంకన్ని చేరుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07128 - వేలంకన్ని టు చర్లపల్లి : సెప్టెంబర్ 9 బుధవారం వేలంకన్నిలో రాత్రి 11గంటలకు బయల్దేరుతుంది. మరుసటి రోజు 10.15గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.
మహారాష్ట్ర నుంచి మరిన్ని రైళ్లు
ఆగస్టు 26 నుంచి సెప్టెంబరు 7 వరకు మహారాష్ట్ర నుంచి నడిపే ప్రత్యేక రైళ్ల జాబితాను దక్షిణ మధ్య రైల్వే గతంలోనే ప్రకటించింది.
ట్రైన్ నంబర్ 01161 : లోకమాన్య తిలక్ - వేలంకన్ని
ప్రయాణ తేదీలు ఆగస్టు 26, సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ
బయల్దేరు సమయం బుధ, సోమ వారాల్లో ఉదయం 11.50 గంటలకు
ఈ రైలు శుక్ర, బుధవారాల్లో తెల్లవారుజామున 2గంటలకు వేలంకన్ని చేరుకుంటుంది.
ట్రైన్ నంబర్ 01162 : వేలంకన్ని - లోకమాన్య తిలక్
ప్రయాణ తేదీలు ఆగస్టు 28, సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ
బయల్దేరు సమయం శుక్ర, బుధవారాల్లో ఉదయం 5.15 గంటలకు
చేరుకోవడం శని, గురువారాల్లో సాయంత్రం 4.40 గంటలకు
ఈ మార్గంలో ఇరువైపులా ప్రయాణించే ప్రత్యేక రైళ్లు థానే, కళ్యాణ్, లోనావాలా, పూణే, దౌండ్, షోలాపూర్, కలబురగి, వాడి, యాద్గిర్, కృష్ణా, రాయచూర్, మంత్రాలయం రోడ్, ఆదోని, గుంతకల్, గుత్తి, తాడిపత్రి, యర్రగుంట్ల, కడప, రాజంపేట, రేణిగుంట, కాట్పాడి, తిరువణ్ణై, కత్పాడిలాపురం స్టేషన్లలో నిలుస్తాయి.
ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో 2 ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
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