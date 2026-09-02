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'రోడ్డును బట్టి వేగం' - ఎక్స్​ప్రెస్​వే నుంచి ఓఆర్​ఆర్​ వరకు స్పీడ్​ లిమిట్స్ ఇవే​!

- దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రహదారులు, వాహనాల రకాలను బట్టి ప్రత్యేక వేగ పరిమితులు - రూల్స్​ అతిక్రమించిన వారిని గుర్తించేందుకు స్పీడ్​గన్లు, ఆటోమేటిక్​ నెంబర్​ ప్లేట్​ రికగ్నిషన్​ కెమెరాలు, ఇంటిగ్రేటెడ్​ ట్రాఫిక్​ మానిటరింగ్​ వ్యవస్థలు!

Vehicle Speed Limits
Vehicle Speed Limits (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2026 at 5:10 PM IST

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Vehicle Speed Limits: గమ్యాన్ని త్వరగా చేరుకోవాలని ఆరాట పడేవారు కొందరు. ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేలు ఖాళీగా కనిపిస్తే ఆగలేని వారు ఇంకొందరు. ఇలా కారణం ఏదైతేనేమి ఇక్కడ యాక్సిలేటర్​ నొక్కితే అక్కడ తేలాలని అనుకుంటారు. కానీ, ఆ వేగమే ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది. అందుకే, కేంద్ర మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రహదారులు, వాహనాల రకాలను బట్టి ప్రత్యేక వేగ పరిమితులను నిర్ణయించారు అధికారులు. మరి ఈ స్పీడ్ లిమిట్స్ రూల్స్ ఏంటి? నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే పడే జరిమానాలు సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

గమ్యం త్వరగా చేరుకోవాలని చాలా మంది వేగంగా వెళుతుంటారు. ఈ వేగం ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. అందుకే వీటి నివారణకు ప్రతి రహదారికి, వాహనానికి కేంద్ర మోటారు వాహనాల చట్టంలో రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలను స్పష్టంగా పేర్కొన్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇవి దేశవ్యాప్తంగా వర్తించే గరిష్ఠ పరిమితులు మాత్రమే కాగా, రోడ్డు డిజైన్​, స్థానిక ట్రాఫిక్​ పరిస్థితులను బట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ట్రాఫిక్​ పోలీసులు, జాతీయ రహదారుల సంస్థలు మరిన్ని పరమితులను అమలు చేస్తున్నాయంటున్నారు. అలాగే రూల్స్​ అతిక్రమించిన వారిని గుర్తించేందుకు ఆధునిక స్పీడ్​గన్లు, ఆటోమేటిక్​ నెంబర్​ ప్లేట్​ రికగ్నిషన్​ కెమెరాలు, ఇంటిగ్రేటెడ్​ ట్రాఫిక్​ మానిటరింగ్​ వ్యవస్థలను వాడుతున్నారంటున్నారు.

ఏ రహదారిపై ఏ వాహనం ఎలా: ప్రతి రహదారిపై పరిస్థితి ఒకలా ఉండదని, అందుకే అక్కడ వాహనాల వారీగా వేగ పరిమితిలోనూ మార్పులు ఉంటాయంటున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎక్స్​ప్రెస్​వేలు, జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులు, పట్టణ రోడ్లు, ఔటర్​ రింగ్​రోడ్డుకు వేర్వేరు గరిష్ఠ వేగ పరిమితులు అమల్లో ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.

వాహన కేటగిరీ ఎక్స్​ప్రెస్​ వేనాలుగు లేదా ఆపై లేన్లు రోడ్డు నగర మున్సిపల్​ రోడ్డు
ఎం1(కార్లు, జీపులు 8 సీట్ల వరకు ) 120 100 70
ఎం2, ఎం3(బస్సులు, 9 సీట్లకు పైన) 100 90 60
ఎన్​ కేటగిరీ(ట్రక్కులు, సరకు రవాణా) 80 80 60
మోటారు సైకిళ్లు 80 80 60
ఆటోరిక్షాలు -- 50 50

హైదరాబాద్​ ఔటర్​ రింగ్​రోడ్డులో ఇలా..

  • లేన్లు 1, 2(కుడివైపు): గరిష్ఠ వేగం 120 కి.మీ, కనిష్ఠ వేగం 80 కిలోమీటర్లు
  • లేన్లు 3,4(ఎడమవైపు): గరిష్ఠ వేగం 80 కిలోమీటర్లు, కనిష్ఠం 40 కిలోమీటర్లు. లారీలు వంటి భారీ వాహనాలు కేవలం 3,4 లేన్ల వైపే ప్రయాణించాలని చెబుతున్నారు.

స్థానిక పరిస్థితుల ప్రకారం:

  • నగర రోడ్లలో ఆటోలైతే 50 కిలో మీటర్లు, ఇతర వాహనాలు 60,70 కి.మీ. వేగంతో వెళ్లవచ్చు. కానీ కొన్ని చోట్ల అలా కుదరదంటున్నారు. ఉదాహరణకు హైదరాబాద్​లోని ఇందిరాపార్క్​ నుంచి వీఎస్టీ వరకు ఉన్న నాయిని నర్సింహారెడ్డి ప్లైఓవర్​పై వాహనాల వేగ పరిమితిని 40 కిలో మీటర్లకు పరిమితం చేశారని, ఎత్తులో ఉండటం వల్ల గాలి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందన్న కారణంతో ఈ నిబంధన విధించారంటున్నారు.
  • ఘాట్​ రోడ్లు ఎక్కడం సులభం, దిగడం కష్టం అని, అందుకే అలిపిరి గేట్​ నుంచి తిరుమల చెక్​ పాయింట్​ వరకు ప్రయాణ సమయం ఎక్కేటప్పుడు 28 నిమిషాలు, దిగేటప్పుడు 40 నిమిషాలుగా సూచిస్తారని పేర్కొంటున్నారు.

రెండో సారి తప్పు చేస్తే లైసెన్స్​ జప్తు:

  • వేగ పరిమితులు ఉల్లంఘిస్తే సెక్షన్​ 183(1) ప్రకారం నగదు జరిమానాలు ఉంటాయంటున్నారు. అంటే పరిమితికి మించి వేగంగా వెళ్లే కార్లు వంటి వాహనాలకు తొలిసారి కనీసం రూ.వెయ్యి నుంచి రూ.2వేల వరకు జరిమానా విధిస్తారని చెబుతున్నారు. సరకు, ప్రయాణికుల వాహనాలైన మినీ లారీలు, పెద్ద లారీలు, బస్సులకు తొలిసారి కనీసం రూ.2వేల నుంచి రూ.4 వేల వరకు జరిమానా విధిస్తారని చెబుతున్నారు.
  • అదే వాహన డ్రైవర్​ మళ్లీ అతివేగంతో వాహనం నడిపినట్లు గుర్తిస్తే అతడి లైసెన్స్​ను కొంతకాలం పాటు జప్తు చేస్తారని అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

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