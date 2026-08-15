వాహనం అమ్మినాక "ఆర్సీ మార్చడం" మర్చిపోతున్నారా? - ఈ సమస్యలు తప్పవట!
-పాత వాహనం అమ్మినప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేస్తే చిక్కులు తప్పవంటున్న అధికారులు - ఈ క్రమంలోనే వాహనం అమ్మిన వెంటనే చేయాల్సిన పనుల వివరణ!
Published : August 15, 2026 at 2:32 PM IST
Ownership Transfer of Old Vehicle: పాత టూ వీలర్, కారు లేదా ఇతర వాహానాన్ని వేరే వారికి అమ్మేశారా? అయితే అలర్ట్ కావాల్సిందే. బండి అమ్మి డబ్బులు తీసుకున్నాక బాధ్యత ముగిసిందని భావిస్తే నష్టపోతారంటున్నారు రవాణాశాఖ అధికారులు. ఎందుకంటే వాహనం అమ్మినా రికార్డుల్లో యాజమాన్యం మారకపోతే చట్టప్రకారం ఇప్పటికీ ఆ వాహనం అమ్మనవారిదేనని అంటున్నారు. అంటే ఆ బండి ప్రమాదానికి గురైనా, ట్రాఫిక్ చలాన్లు వచ్చినా, నేరాల్లో వినియోగించినా మొదట పోలీసులు ఫోన్ చేసి పిలిచేది, ఇంటి తలుపుతట్టేది రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్(RC)లో పేరున్న యజమానినే అంటున్నారు. ఆ చిక్కుల్లో పడొద్దంటే వాహనం అమ్మిన వెంటనే యాజమాన్య బదిలీ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవడం అత్యంత కీలకం అని సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అమ్మిన వెంటనే: వాహనం విక్రయించిన వ్యక్తి, కొనుగోలుదారుడు కలిసి ఫారం 29, ఫారం 30 రెండు సెట్లు పూర్తి చేసి సంతకాలు చేయాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇందుకు రవాణాశాఖ పోర్టల్లో స్లాట్ బుక్ చేసి నిర్ణయించిన తేదీన వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ అయిన ఆర్టీఓ కార్యాలంయంలో పత్రాలు సమర్పించాలని సూచిస్తున్నారు.
ఏఏ పత్రాలు కావాలి: ఫారం 29, ఫారం 30తో పాటు ఒరిజినల్ ఆర్సీ, వాహనం కొన్న వ్యక్తి అడ్రస్ప్రూఫ్, వాహనం అమ్మిన వ్యక్తి గుర్తింపు ధ్రువీకరణ పత్రం, వెహికల్ బీమా సర్టిఫికెట్, పొల్యూషన్ సర్టిఫికెట్ల కాపీలను ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో సమర్పించాలని వివరిస్తున్నారు. స్లాట్ బుక్ చేసిన రోజున మధ్యాహ్నం 2 గంటల్లోపు ఆర్టీఓ కార్యాలయానికి చేరుకోవాలని, పాత బండి కొన్న వ్యక్తి అక్కడ ఫొటో దిగాలంటున్నారు. అనంతరం డిజిటల్ సంతకం చేసి, వేలిముద్ర ఇవ్వాలంటున్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక కొత్త యాజమాని పేరు, ఫొటోతో కొత్త ఆర్సీ కార్డు జారీ అవుతుందని చెబుతున్నారు.
తీర్చాల్సిన రుణం ఉందా?: కార్లు, బైక్లు, ఇతర వాహనాలను కొన్నప్పుడు బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ సంస్థల నుంచి రుణం తీసుకుంటుంటారు. అయితే వాహనం అమ్మే సమయానికి కట్టాల్సిన ఈఎంఐలు ఉంటే ఆ బకాయిలను తీర్చాలంటున్నారు. అదనంగా మరికొన్ని పత్రాలు సమర్పించాలంటున్నారు. బ్యాంకు నుంచి నో డ్యూస్ కవరింగ్ లెటర్ తీసుకుని ఫారం 35తో కలిసి ఆర్టీఓలో సమర్పించాలంటున్నారు. బ్యాంకు ఇచ్చే కవరింగ్ లెటర్ సాధారణంగా రెండు నుంచి 3 నెలల మాత్రమే చెల్లుబాటులో ఉంటుందని, ఆ గడువులోపు హైపోథికేషన్ తొలగించుకోవాలంటున్నారు.
కొత్త యజమాని రుణం తీసుకోవాలనుకుంటే: పాత బండిని కొనే వ్యక్తి కూడా రుణం తీసుకోవాలనుకుంటే పాత రుణాన్ని తన పేరుకు బదిలీ చేయించుకోవచ్చంటున్నారు. లేదంటే కొత్త బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఈ సందర్భంలో అదనంగా ఫారం 34 కూడా సమర్పించాలని, కొత్త బ్యాంక్ తామిచ్చే రుణానికి సంబంధించి ఇచ్చే కవరింగ్ లెటర్తో పాటు రుణం మొత్తంపై కొనుగోలుదారుడు 0.5శాతం స్టాంప్ డ్యూటీ కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు.
వేర్వేరు ఆర్టీఓ కార్యాలయాలైతే: హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ కార్యాలయంలో రిజిస్టర్ అయిన బండిని నిజామాబాద్కు చెందిన వ్యక్తి కొనుగోలు చేస్తే స్లాట్ బుక్ చేసుకుని ఖైరతాబాద్ ఆర్టీఓ నుంచి క్లియరెన్స్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవాలంటున్నారు. ఆ తర్వాత ఫారం 29, 30 సహా ఇతర పత్రాలను నిజామాబాద్ ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో సమర్పించాలని, అప్పుడు యాజమాన్య బదిలీ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
ఎన్ఓసీ తప్పనిసరి: కరీంనగర్లో రిజిస్టర్ అయిన బండిని చెన్నైకు చెందిన వ్యక్తి కొనుగోలు చేస్తే ఆ రాష్ట్రంలో బండిని రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. అయితే ముందుగా ఇక్కడి స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. ఆ వాహనంపై ఎలాంటి కేసులు లేవని పోలీసులు ధ్రువీకరించిన తర్వాతే రవాణా శాఖ ఇతర రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్కు అనుమతిస్తోందని చెబుతున్నారు.
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