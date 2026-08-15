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వాహనం అమ్మినాక "ఆర్సీ మార్చడం" మర్చిపోతున్నారా? - ఈ సమస్యలు తప్పవట!

-పాత వాహనం అమ్మినప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేస్తే చిక్కులు తప్పవంటున్న అధికారులు - ఈ క్రమంలోనే వాహనం అమ్మిన వెంటనే చేయాల్సిన పనుల వివరణ!

VEHICLE RC TRANSFER PROCESS
VEHICLE RC TRANSFER PROCESS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 2:32 PM IST

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Ownership Transfer of Old Vehicle: పాత టూ వీలర్​, కారు లేదా ఇతర వాహానాన్ని వేరే వారికి అమ్మేశారా? అయితే అలర్ట్​ కావాల్సిందే. బండి అమ్మి డబ్బులు తీసుకున్నాక బాధ్యత ముగిసిందని భావిస్తే నష్టపోతారంటున్నారు రవాణాశాఖ అధికారులు. ఎందుకంటే వాహనం అమ్మినా రికార్డుల్లో యాజమాన్యం మారకపోతే చట్టప్రకారం ఇప్పటికీ ఆ వాహనం అమ్మనవారిదేనని అంటున్నారు. అంటే ఆ బండి ప్రమాదానికి గురైనా, ట్రాఫిక్​ చలాన్లు వచ్చినా, నేరాల్లో వినియోగించినా మొదట పోలీసులు ఫోన్​ చేసి పిలిచేది, ఇంటి తలుపుతట్టేది రిజిస్ట్రేషన్​ సర్టిఫికెట్​(RC)లో పేరున్న యజమానినే అంటున్నారు. ఆ చిక్కుల్లో పడొద్దంటే వాహనం అమ్మిన వెంటనే యాజమాన్య బదిలీ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవడం అత్యంత కీలకం అని సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

అమ్మిన వెంటనే: వాహనం విక్రయించిన వ్యక్తి, కొనుగోలుదారుడు కలిసి ఫారం 29, ఫారం 30 రెండు సెట్లు పూర్తి చేసి సంతకాలు చేయాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇందుకు రవాణాశాఖ పోర్టల్​లో స్లాట్​ బుక్​ చేసి నిర్ణయించిన తేదీన వాహనం రిజిస్ట్రేషన్​ అయిన ఆర్టీఓ కార్యాలంయంలో పత్రాలు సమర్పించాలని సూచిస్తున్నారు.

ఏఏ పత్రాలు కావాలి: ఫారం 29, ఫారం 30తో పాటు ఒరిజినల్ ఆర్సీ, వాహనం కొన్న వ్యక్తి అడ్రస్​ప్రూఫ్,​ వాహనం అమ్మిన వ్యక్తి గుర్తింపు ధ్రువీకరణ పత్రం, వెహికల్​ బీమా సర్టిఫికెట్​, పొల్యూషన్​ సర్టిఫికెట్ల కాపీలను ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో సమర్పించాలని వివరిస్తున్నారు. స్లాట్​ బుక్​ చేసిన రోజున మధ్యాహ్నం 2 గంటల్లోపు ఆర్టీఓ కార్యాలయానికి చేరుకోవాలని, పాత బండి కొన్న వ్యక్తి అక్కడ ఫొటో దిగాలంటున్నారు. అనంతరం డిజిటల్​ సంతకం చేసి, వేలిముద్ర ఇవ్వాలంటున్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక కొత్త యాజమాని పేరు, ఫొటోతో కొత్త ఆర్సీ కార్డు జారీ అవుతుందని చెబుతున్నారు.

తీర్చాల్సిన రుణం ఉందా?: కార్లు, బైక్​లు, ఇతర వాహనాలను కొన్నప్పుడు బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్​ సంస్థల నుంచి రుణం తీసుకుంటుంటారు. అయితే వాహనం అమ్మే సమయానికి కట్టాల్సిన ఈఎంఐలు ఉంటే ఆ బకాయిలను తీర్చాలంటున్నారు. అదనంగా మరికొన్ని పత్రాలు సమర్పించాలంటున్నారు. బ్యాంకు నుంచి నో డ్యూస్​ కవరింగ్​ లెటర్​ తీసుకుని ఫారం 35తో కలిసి ఆర్టీఓలో సమర్పించాలంటున్నారు. బ్యాంకు ఇచ్చే కవరింగ్​ లెటర్​ సాధారణంగా రెండు నుంచి 3 నెలల మాత్రమే చెల్లుబాటులో ఉంటుందని, ఆ గడువులోపు హైపోథికేషన్​ తొలగించుకోవాలంటున్నారు.

కొత్త యజమాని రుణం తీసుకోవాలనుకుంటే: పాత బండిని కొనే వ్యక్తి కూడా రుణం తీసుకోవాలనుకుంటే పాత రుణాన్ని తన పేరుకు బదిలీ చేయించుకోవచ్చంటున్నారు. లేదంటే కొత్త బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఈ సందర్భంలో అదనంగా ఫారం 34 కూడా సమర్పించాలని, కొత్త బ్యాంక్​ తామిచ్చే రుణానికి సంబంధించి ఇచ్చే కవరింగ్​ లెటర్​తో పాటు రుణం మొత్తంపై కొనుగోలుదారుడు 0.5శాతం స్టాంప్​ డ్యూటీ కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు.

వేర్వేరు ఆర్టీఓ కార్యాలయాలైతే: హైదరాబాద్​లోని ఖైరతాబాద్​ కార్యాలయంలో రిజిస్టర్​ అయిన బండిని నిజామాబాద్​​కు చెందిన వ్యక్తి కొనుగోలు చేస్తే స్లాట్​ బుక్​ చేసుకుని ఖైరతాబాద్​ ఆర్టీఓ నుంచి క్లియరెన్స్​ సర్టిఫికెట్​ తీసుకోవాలంటున్నారు. ఆ తర్వాత ఫారం 29, 30 సహా ఇతర పత్రాలను నిజామాబాద్​​ ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో సమర్పించాలని, అప్పుడు యాజమాన్య బదిలీ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

ఎన్​ఓసీ తప్పనిసరి: కరీంనగర్​లో రిజిస్టర్​ అయిన బండిని చెన్నైకు చెందిన వ్యక్తి కొనుగోలు చేస్తే ఆ రాష్ట్రంలో బండిని రిజిస్టర్​ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. అయితే ముందుగా ఇక్కడి స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్​ నుంచి నో అబ్జెక్షన్​ సర్టిఫికెట్​ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందంటున్నారు.​ ఆ వాహనంపై ఎలాంటి కేసులు లేవని పోలీసులు ధ్రువీకరించిన తర్వాతే రవాణా శాఖ ఇతర రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్​కు అనుమతిస్తోందని చెబుతున్నారు.

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TAGGED:

OWNERSHIP TRANSFER OF OLD VEHICLE
VEHICLE RC TRANSFER PROCESS
RISKS OF SELLING VEHICLE WITHOUT RC
ఆర్సీ మార్చకపోతే ఏం జరుగుతుంది
OWNERSHIP TRANSFER OF OLD VEHICLE

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