"ప్లేటు మారిస్తే ఫైన్ తప్పదు" - రెండోసారీ పట్టుబడితే ఏడాది జైలుశిక్ష!
నంబర్ ప్లేట్లు మారుస్తున్న వాహనదారులు - హై సెక్యూరిటీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్ తప్పనిసరి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 3:24 PM IST
Number Plate : వాహనాలపై రేడియం స్టిక్కర్లు వేయించడం సర్వసాధారణమే. కానీ, కొంత మంది తమ వాహనం నంబర్ ప్లేట్లను సైతం ఇష్టారాజ్యంగా మార్చుకుంటున్నారు. నంబర్లను ఆంగ్ల అక్షరాల మాదిరిగా డిజైన్ చేయిస్తూ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తున్నారు. 8055 నంబర్ను 'BOSS'గా, 4512 నంబర్ను 'YSR' మాదిరిగా, ఇక మొదట, చివర్లో 9 అంకె ఉంటే పెద్దగా డిజైన్ చేయించుకుంటున్నారు. ఇలా బైక్, కార్ల నంబర్లను మార్చడం, వాహనాల అసలు గుర్తింపును దాచడం నిబంధనలను ఉల్లంఘించడమే అని ఆర్టీఏ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
వాహనచోదకులు నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి మరీ ఇష్టానుసారంగా నంబరు ప్లేట్లను డిజైన్ చేయిస్తున్నారు. రంగు, సైజు విషయంలో నిబంధనలు పట్టించుకోకుండా పేర్లు, ఫొటోలు వంటివి ఇష్టమొచ్చినట్లు వారు వేయిస్తున్నారు. హై సెక్యూరిటీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్ (HSRP) మాత్రమే వాడాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసినా లెక్క చేయడం లేదు. వాటి స్థానంలో నేతల ఫొటోలు, రాజకీయ పార్టీల జెండాలు, గుర్తులు, సామాజిక వర్గం పేర్లతో తయారుచేసి మరీ వాహనాలకు తగిలిస్తున్నారు.
తనిఖీలు చేస్తున్నా
పోలీసు, రవాణా శాఖల అధికారులు తరచూ తనిఖీలు చేస్తూ జరిమానాలు విధిస్తున్నా పరిస్థితిలో మార్పు రావడం లేదు. రెండు, మూడు సార్లు పట్టుబడిన సమయంలో వాహనాలను సీజ్ చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో ఇలాంటి కేసులు అనేకం నమోదవుతున్నా రాజకీయ నేతల సిఫార్సుతో విడిపించి తీసుకెళ్తున్నారు.
రవాణాశాఖ మార్గదర్శకాలు
మోటారు వాహనాల చట్టం నిబంధనల ప్రకారం రవాణేతర, సొంత వాహనాలకు తెల్లని ప్లేటు ఉంటుంది. దానిపై నల్లని అక్షరాలతో నంబరు ఉండాలి. రవాణా వాహనాలకు పసుపు రంగు ప్లేటుపై నల్లని అక్షరాలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ఆకుపచ్చ రంగు ప్లేటుపై తెలుపు రంగు అక్షరాలను రాయించాని నిబంధనలు ఉన్నాయి. అంతే తప్ప ఫ్యాన్సీగా, ఇష్టానుసారంగా అక్షరాలు రాయించడం తగదు. నంబరు తప్ప మరే ఇతర పేర్లు, రాతలు, బొమ్మలు, హోదాలు, కులాల పేర్లు, రాజకీయ పదవులు రాయించడం నిబంధనలకు వ్యతిరేకం. వాహనానికి హెచ్ఎస్ఆర్పీ నంబరు ప్లేటు ఉండడం వల్ల యూనిక్ లేజర్ కోడ్, పది అంకెల క్రోమియం హోలోగ్రామ్ స్టిక్కర్ కూడా ఉంటుంది. దీని వల్ల వాహనాలు చోరీకి గురైన వెంటనే సులభంగా గుర్తించడానికి వీలుంటుంది.
నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే
వాహనాలకు హెచ్ఎస్ఆర్పీ నంబరు ప్లేటు లేకపోయినా, నంబర్లు మసకబారినా, వెలిసిపోయినా, మోడల్గా రాసినా జరిమానా విధించే వీలుంటుంది. సెక్షన్ 177 ప్రకారం మొదటిసారి రూ.500, ఆ తర్వాత రూ.1500ల జరిమానా విధించవచ్చు. పదే పదే పట్టుబడితే వాహనాన్ని సీజ్ చేస్తారు. నకిలీ నంబరు ప్లేటు వాడితే రిజిస్ట్రేషన్ లేని వాహనంగా పరిగణించి సెక్షన్ 192 ప్రకారం రూ.5 వేల వరకు ఫెనాల్డీ విధిస్తారు. ఇలా రెండోసారి కూడా పట్టుబడితే రూ.10 వేల జరిమానా, ఏడాది జైలుశిక్ష కూడా విధించే అవకాశం ఉంది.
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