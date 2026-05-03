'వాహనదారులకు అలర్ట్' - వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్కు ఈ పరికరం తప్పనిసరి!
మీ ప్రయాణం సురక్షితంగా సాగేలా - ప్రైవేటు వాహనాల్లో ట్రాకింగ్ డివైజ్లు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 4:18 PM IST
VLTD mandatory for Vehicle Registration : ప్రజారవాణా వాహనాల్లో ప్రయాణించే వారు సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే విధంగా కేంద్రరాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దృష్టి సారించాయి. ఈ మేరకు చిన్నారులు, మహిళల భద్రతకు మరింత పెద్దపీట వేస్తున్నాయి. ఇక మీదట ప్రతి రవాణా వాహనానికి వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్(వీఎల్టీడీ) పరికరం తప్పక ఉండాల్సిందే.
వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్(వీఎల్టీడీ) పరికరం లేకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయరు. ఈ విధానం జనవరి 2026 నుంచి అమల్లోకి రాగా మహారాష్ట్ర, బంగాల్, కేరళ, ఒడిశా, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే అమలు చేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం నుంచే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ అమలుకు తెర లేపారు. తద్వారా ప్రతి ప్రజారవాణా వాహనానికి ఈ డివైజ్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీనిని ఆయా రవాణా శాఖ ప్రధాన కార్యాలయానికి పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయాలకు కనెక్ట్ చేస్తారు. ఫలితంగా ప్రయాణికులు ఎక్కిన వాహనాలు ఏ మార్గంలో వెళ్తున్నాయి? గమ్యస్థానాన్ని చేరుకున్నాయా? లేదా? వంటి సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేసే వీలుంటుంది. అంతేకాక దీని వల్ల కలిగే మరిన్ని ఉపయోగాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇవీ ప్రయోజనాలు :
- వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్తో వెహికల్ ఎక్కడుందో సెల్ఫోన్, కంప్యూటర్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
- ఒకవేళ డ్రైవర్ వేరే మార్గంలో వెళ్తే వెంటనే ఈ పరికరం అలర్ట్ చేస్తుంది.
- వాహనాన్ని ఎవరైనా దొంగిలిస్తే వెంటనే ట్రాక్ చేయొచ్చు. అది ఎక్కడ ఉందో పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వొచ్చు.
- ఇంజిన్ లాక్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.
- అదేవిధంగా ఇంధన వినియోగం, డ్రైవర్ పనితీరు, టైమింగ్స్ వంటి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.
- వాహనం ఎక్కడుంది? డ్రైవర్ అధిక వేగంతో నడుపుతున్నారా? అనే విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు.
- వేగ పరిమితి దాటితే అప్రమత్తం చేస్తుంది.
బటన్ నొక్కితే చాలు : డ్రైవర్ వద్ద వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్ పరికరాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. బస్సుల్లో అయితే సీట్ల వద్ద అమర్చుతారు. ఎవరైనా మహిళా ప్రయాణికుల పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించినా, ఆపదలో చిక్కుకున్నా ఎస్వోఎస్ బటన్ నొక్కితే చాలు. వెంటనే రాష్ట్ర పోలీసు శాఖ కార్యాలయం, రాష్ట్ర రవాణా శాఖ కార్యాలయానికి సమాచారం వెళ్తుంది. అంటే ఎవరో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని సంకేతానిస్తుంది. ఈ పరికరం ద్వారా బస్సును ట్రాక్ చేస్తే ఎక్కడ ఉందో క్షణాల్లోనే తెలిసిపోతుంది. ప్రైవేట్ వాహనాలకైతే యజమాని తన సెల్ఫోన్కు కనెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు.
ఆ పరికరముంటేనే రిజిస్ట్రేషన్ : ప్రతి ఒక్క ప్రజారవాణా వాహనానికి వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్ పరికరముంటేనే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారని వైఎస్సార్ కడప జిల్లా డీటీసీ ఇంఛార్జ్ వీర్రాజు తెలిపారు. కేంద్రరాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ విధానాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ పరికరంతో ఎన్నో రకాల ఉపయోగాలున్నాయని వీర్రాజు వెల్లడించారు.
