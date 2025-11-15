కూల్ వెదర్లో హాట్ "వెజిటేబుల్ సూప్" - ఒక్కొక్క స్పూన్ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!
- చలికాలంలో ఇలా 'సూప్' చేసుకోండి! - ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!
Published : November 15, 2025 at 12:10 PM IST
Vegetable Soup Recipe: చలికాలం మొదలైపోయింది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వెచ్చదనం కోసం రకరకాల సూప్స్ చేసుకుని తాగుతుంటారు. కూల్ వెదర్లో వెచ్చటి సూప్లు నోటికి రుచులను పంచుతూ సూపర్ అనిపిస్తాయి. అయితే సూప్లలో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. టమాటా, క్యారెట్, చికెన్, మటన్ ఇలా ఒక్కటేమిటి ఎన్నెన్నో వైరైటీలు ఉన్నాయి. అయితే ఎప్పుడూ చేసుకునే సూప్లు కాకుండా ఓసారి అన్ని కూరగాయలనూ కలిపి సూప్ చేసుకోండి. ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని వెజిటబుల్ సూప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బీన్స్ - 8
- క్యాబేజీ - పావు ముక్క
- క్యారెట్ - 1
- క్యాప్సికం -1(చిన్నది)
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- ఉల్లిపాయ - 1
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ - కొన్ని
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఈ సూప్కు కావాల్సిన పదార్థాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, బీన్స్, క్యాబేజీని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- క్యారెట్, అల్లంపై పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై కూడా పొట్టు తీసేసి సన్నగా కట్ చేసి రెడీగా పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- అందులోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్ కాస్త వేగిన తర్వాత తరిగిన క్యాబేజీ, క్యారెట్, క్యాప్సికం, బీన్స్ వేసి హై-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- అనంతరం పాన్పై మూత పెట్టి మరో మూడు నిమిషాలు లో-ఫ్లేమ్ కుక్ చేసుకోవాలి.
- కూరగాయల ముక్కలు కాస్త మగ్గినప్పుడు లీటర్ నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కార్న్ఫ్లోర్, పావు కప్పు నీళ్లు తీసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- కూరగాయలు ఉడుకుతున్నప్పుడు కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమం యాడ్ చేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని లో-ఫ్లేమ్లో మరో 5 నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- సూప్ కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత మిరియాల పొడి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెజిటేబుల్ సూప్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీ ఇంట్లో పైన చెప్పిన కూరగాయలు లేకపోతే కేవలం క్యారెట్ ఉన్నా చేసుకోవచ్చు. అలాగే కావాలనుకుంటే బఠాణీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ లేకపోతే దాని బదులు కొత్తిమీర తరుగు చల్లి గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు. నెయ్యి ఫ్లేవర్ ఇష్టం లేని వారు నూనె అయినా వేసుకోవచ్చు.
