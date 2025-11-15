Bihar Election Results 2025

కూల్​ వెదర్​లో హాట్​ "వెజిటేబుల్​ సూప్​" - ఒక్కొక్క స్పూన్​ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

- చలికాలంలో ఇలా 'సూప్' చేసుకోండి! - ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!

Vegetable Soup Recipe
Vegetable Soup Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 12:10 PM IST

Vegetable Soup Recipe: చలికాలం మొదలైపోయింది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వెచ్చదనం కోసం రకరకాల సూప్స్​ చేసుకుని తాగుతుంటారు. కూల్​ వెదర్​లో వెచ్చటి సూప్​లు నోటికి రుచులను పంచుతూ సూపర్​ అనిపిస్తాయి. అయితే సూప్​లలో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. టమాటా, క్యారెట్​, చికెన్​, మటన్​ ఇలా ఒక్కటేమిటి ఎన్నెన్నో వైరైటీలు ఉన్నాయి. అయితే ఎప్పుడూ చేసుకునే సూప్​లు కాకుండా ఓసారి అన్ని కూరగాయలనూ కలిపి సూప్​ చేసుకోండి. ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని వెజిటబుల్​ సూప్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Vegetable Soup Recipe
బీన్స్​ - క్యాప్సికం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బీన్స్​ - 8
  • క్యాబేజీ - పావు ముక్క
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాప్సికం -1(చిన్నది)
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ - కొన్ని
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
Vegetable Soup Recipe
క్యారెట్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఈ సూప్​కు కావాల్సిన పదార్థాలను ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, బీన్స్​, క్యాబేజీని సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • క్యారెట్​, అల్లంపై పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై కూడా పొట్టు తీసేసి సన్నగా కట్​ చేసి రెడీగా పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
Vegetable Soup Recipe
ఉల్లిపాయ - క్యాబేజీ (Getty Images)
  • అందులోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్​ కాస్త వేగిన తర్వాత తరిగిన క్యాబేజీ, క్యారెట్​, క్యాప్సికం, బీన్స్​ వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • అనంతరం పాన్​పై మూత పెట్టి మరో మూడు నిమిషాలు లో-ఫ్లేమ్​ కుక్​ చేసుకోవాలి.
Vegetable Soup Recipe
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)
  • కూరగాయల ముక్కలు కాస్త మగ్గినప్పుడు లీటర్​ నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కార్న్​ఫ్లోర్​, పావు కప్పు నీళ్లు తీసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
Vegetable Soup Recipe
మిరియాల పొడి (Getty Images)
  • కూరగాయలు ఉడుకుతున్నప్పుడు కార్న్​ఫ్లోర్​ మిశ్రమం యాడ్​ చేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని లో-ఫ్లేమ్​లో మరో 5 నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • సూప్​ కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత మిరియాల పొడి, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెజిటేబుల్​ సూప్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Vegetable Soup Recipe
వెజిటేబుల్​ సూప్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీ ఇంట్లో పైన చెప్పిన కూరగాయలు లేకపోతే కేవలం క్యారెట్​ ఉన్నా చేసుకోవచ్చు. అలాగే కావాలనుకుంటే బఠాణీ కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ లేకపోతే దాని బదులు కొత్తిమీర తరుగు చల్లి గార్నిష్​ చేసుకోవచ్చు. నెయ్యి ఫ్లేవర్​ ఇష్టం లేని వారు నూనె అయినా వేసుకోవచ్చు.

