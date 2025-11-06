ఘుమఘుమలాడే " పచ్చిమిర్చి వెజ్ పులావ్" - ఎన్నడూ తినని రుచిలో భలే కమ్మగా!
నోరూరిపోయే కమ్మని పులావ్ - బ్యాచిలర్స్ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
Published : November 6, 2025 at 4:40 PM IST
Green Chilli Veg Pulao : చాలా మందికి వెజ్ పులావ్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ఇందులో రకరకాల కూరగాయలు వేసి చేస్తుంటారు. దీనిని వివిధ పద్ధతుల్లో ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఈసారి కాస్త ఢిపరెంట్గా పచ్చిమిర్చి వెజ్ పులావ్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఈ రెసిపీని ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు, పిల్లల లంచ్ బాక్స్లకు పెడితే కడుపునిండా తినేస్తారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా కమ్మని పచ్చిమిర్చి వెజ్ పులావ్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతి బియ్యం - 1 గ్లాసు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 3
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- కొత్తిమీర - 1 కట్ట
- పుదీనా - 1 కట్ట
- ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
- దాల్చినచెక్క - 1
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 5
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- అనాసపువ్వు - 1
- షాజీరా - పావు టీ స్పూన్
- రాతిపువ్వు - 1
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- జీడిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- క్యారెట్ - 1
- బీన్స్ - 2
- టమోటా - 1
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిబఠాణీ గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర, బీన్స్, టమోటా, క్యారెట్ను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో ఎనిమిది పచ్చిమిర్చి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, మూడు జీడిపప్పు వేయాలి. అలాగే నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా వేసి, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఒక దాల్చినచెక్క, మూడు యాలకులు, ఐదు లవంగాలు వేయాలి.
- అలాగే కొద్దిగా జాపత్రి, ఒక అనాసపువ్వు , పావు టీ స్పూన్ షాజీరా, ఒక రాతిపువ్వు, ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్, బీన్స్ ముక్కలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి.
- ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి టమోటా ముక్కలు మెత్తబడేవరకు వేయించాలి.
- టమోటా ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. మసాలా బాగా వేగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా కడిగి పెట్టుకున్న ఒక గ్లాసు బాస్మతి బియ్యాన్ని వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒకటిన్నర గ్లాసుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిబఠాణీ గింజలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే పచ్చిమిర్చి వెజ్ పులావ్ రెడీ అయినట్లే!
