ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిన రెసిపీ "వెజ్ ధన్సాక్" - ఇల్లంతా ఘుమఘుమలాడుతుంది!
నోరూరించే వెజ్ ధన్సాక్ - చపాతీ, రైస్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది
veg_dhansak (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 1:41 PM IST
Veg Dhansak : శాకాహారులు బాగా ఇష్టపడే ఫుడ్ వెజ్ ధన్సాక్. ఈ రెసిపీ తయారీ కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది. పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూర కలిపి చేసే ఈ రెసిపీని "ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే" అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. వేడి వేడిగా అన్నంలోకి చపాతీలు, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది.
"మటన్ కర్రీ" ఇలా చేశారంటే ఉడకలేదనే కంప్లయింట్ రాదు! - స్పైసీ గ్రేవీ కోసం ఇలా ట్రై చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
- గుమ్మడికాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
- వంకాయలు - 2
- పెద్ద మెంతి కూర - 1 కట్ట
- కందిపప్పు - అర కప్పు
- ఎర్రపప్పు - అర కప్పు
- కారం - 2 స్పూన్లు
- పసుపు - అర స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- సోంపు - 1 స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- ఎండు మిర్చి - 6
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 3
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి - 5
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- చింతపండు రసం - 2 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా సొరకాయ, గుమ్మడికాయ, వంకాయలు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మెంతి కూర సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు కుక్కర్లోకి అర కప్పు కందిపప్పు, ఎర్రపప్పు శుభ్రం చేసి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి సొరకాయ, గుమ్మడికాయ, వంకాయ ముక్కలతో పాటు నీళ్లు పోసుకుని కారం, పసుపు, నెయ్యి వేసుకుని కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి.
- ఈ లోగా మసాలా రెడీ చేసుకోవడానికి స్టవ్పై ప్యాన్ పెట్టుకుని ఉప్పు, ధనియాలు, జీలకర్ర, సోంపు, దాల్చిన చెక్క, ఎండు మిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకు వేసుకుని సన్నటి మంటపై వేయించి పక్కన పెట్టుకుని చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కుక్కర్ మూత తీసుకుని పప్పు మ్యాష్ చేసుకోవాలి. మరోవైపు మిక్సీలోకి కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి, జీలకర్ర వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ఉల్లిపాయ తరుగు వేయించాలి. రంగు మారే వరకు వేయించాక కట్ చేసుకున్న మెంతి ఆకు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించుకున్న పప్పు వేసుకుని అందులోకి గ్రైండ్ చేసిన మసాలా వేసుకుని కలపాలి. ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి కొద్దిగా చింతపండు రసం పోసుకుంటే చాలు! ఎంతో రుచికరమైన వెజ్ ధన్సా రెడీగా ఉంటుంది. ఈ వంటకంతో ఇల్లంతా ఘుమఘుమలాడిపోతుంది.
పచ్చికొబ్బరితో "కారం పొడి" - కమ్మగా మూడు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!
లంచ్ బాక్స్లోకి "సూపర్ రెసిపీ" - 10 నిమిషాల్లో సింపుల్గా ఇలా చేసేయండి!