కోడిగుడ్డు లేకుండానే "వెజిటబుల్‌ ఆమ్లెట్‌" - వావ్​ అంటూ లాగించేస్తారు!

- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు - తయారీ కూడా చాలా సులువే

Veg Omelette
Veg Omelette (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Veg Omelette : ఆమ్లెట్ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోతుంది. ఇక దాని స్మెల్ చూశారంటే గుటకలు వేసేస్తారు. అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే ఇంట్లో కర్రీ లేనప్పుడు పచ్చళ్లతో కానిచ్చేవారంతా, పక్కన ఓ అమ్లెట్​ ఉండేలా చూసుకుంటారు. అయితే, ఆమ్లెట్ కోడి గుడ్డుతోనే చేయాల్సిన పనిలేదు. ఎగ్​ లేకుండా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు పాక శాస్త్ర నిపుణులు! అవును, గుడ్డు లేకుండానే ఆమ్లెట్ వేసుకోవచ్చు. అయితే, ఇది మరో విధమైన రుచితో ఉంటుంది. మరి, ఈ ఆమ్లెట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థేలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

  • అర కప్పు శనగపిండి
  • 1 టేబుల్‌ స్పూన్ బియ్యప్పిండి
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల సన్నగా తరిగిన టమాటా
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల క్యారెట్ తరుగు
  • 1 టేబుల్‌ స్పూన్‌ క్యాబేజీ తరుగు
  • 1 టేబుల్‌ స్పూన్‌ క్యాప్సికం తరుగు
  • 1 స్పూన్ అల్లం ముద్ద
  • 2 పచ్చిమిర్చి
  • 3 స్పూన్ల ఆయిల్
  • అర స్పూన్‌ జీలకర్ర
  • అర స్పూన్‌ కారం
  • పావు స్పూన్ పసుపు
  • రుచికి తగినంత ఉప్పు
  • పిడికెడు కొత్తిమీర తరుగు

తయారీ విధానం :

  • ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకొని అందులో బియ్యప్పిండి, శనగపిండి, కారం, ఉప్పు, పసుపు, జీలకర్ర వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు అందులో తగినన్ని వాటర్ పోసుకోవాలి. దాంతోపాటుగా టమాటా, క్యాబేజీ, క్యారెట్ తరుగు, కట్​ చేసిన పచ్చిమిర్చి, అల్లం పేస్టు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి చిక్కటి దోశ పిండి మాదిరిగా కలపాలి
  • ఉప్పు సరిచూసుకొని సిద్ధం చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద దోశ పెనం పెట్టి, వేడెక్కిన తర్వాత ఆమ్లెట్ మాదిరిగా వేసుకోవాలి. అయితే పలుచగా కాకుండా మందంగా వేసుకోవాలి
  • ఒకవైపు గోధుమ రంగులో కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పుకొని కాలనివ్వాలి
  • అంతే అద్దిరిపోయే వెజ్ ఆమ్లెట్ సిద్ధమైపోతుంది.
  • దీన్ని టమాటా సాస్​తో లాగిస్తే అద్దిరిపోతుంది. స్వీట్ వద్దు అనుకునేవాళ్లు కొబ్బరి పచ్చడి లేదా పుదీనా చట్నీతో తిన్నా సూపర్​గా ఉంటుంది
  • ఆమ్లెట్​ ఇంకా క్రిస్పీగా కావాలంటే కాస్త రవ్వ యాడ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది
  • టేస్ట్​ మరికాస్త డిఫరెంట్​గా కావాలంటే కాస్త పెరుగు యాడ్​ చేసుకోవచ్చు
బేసన్ చీలా
బేసన్ చీలా (Eenadu)

శనగ పిండితో "బేసన్‌ చీలా"!

  • శనగపిండి 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి 2 టేబుల్‌ స్పూన్లు
  • రెండున్నర టేబుల్‌ స్పూన్ల పెరుగు
  • 1/4 కప్పు ఉల్లి తరుగు
  • 2 పచ్చిమిర్చి
  • అర స్పూన్ తురిమిన అల్లం
  • పిడికెడు కొత్తిమీర తరుగు
  • 2 రెమ్మల కరివేపాకు
  • చిటికెడు పసుపు
  • అర స్పూన్‌ జీలకర్ర
  • అర స్పూన్‌ ఫ్రూట్‌ సాల్ట్‌
  • పావు స్పూన్ మిరియాల పొడి
  • తగినంత ఆయిల్
  • తగినంత ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక పాత్ర తీసుకొని అందులో బియ్యప్పిండి, శనగపిండి, పెరుగు వేసుకోవాలి
  • ఉప్పు, పసుపు, మిరియాల పొడి, జీలకర్ర యాడ్ చేసి, కావాల్సినన్ని వాటర్ పోసుకొని పలుచటి పిండి మాదిరిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు దాంట్లో పచ్చిమిర్చి, ఉల్లి, కరివేపాకు, అల్లం, ఫ్రూట్‌ సాల్ట్‌, కొత్తిమీర వేసి మళ్లీ కలుపుకోవాలి
  • స్టౌ మీద పాన్ పెట్టుకొని, వేడెక్కిన తర్వాత కాస్త ఆయిల్ రాసి, ఆ పిండితో దోశ వేసుకోవాలి
  • స్టౌ మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఉంచుకోవాలి. దోశ అంచుల వద్ద కాస్త ఆయిల్​ చల్లుకోవాలి
  • రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. అంతే, అద్దిరిపోయే బేసన్ చీలా రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది
  • దీన్ని ఏ చట్నీతో తిన్నా కూడా సూపర్​గా ఉంటాయి.
  • నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు

