కోడిగుడ్డు లేకుండానే "వెజిటబుల్ ఆమ్లెట్" - వావ్ అంటూ లాగించేస్తారు!
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు - తయారీ కూడా చాలా సులువే
Published : January 18, 2026 at 4:51 PM IST
Veg Omelette : ఆమ్లెట్ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోతుంది. ఇక దాని స్మెల్ చూశారంటే గుటకలు వేసేస్తారు. అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే ఇంట్లో కర్రీ లేనప్పుడు పచ్చళ్లతో కానిచ్చేవారంతా, పక్కన ఓ అమ్లెట్ ఉండేలా చూసుకుంటారు. అయితే, ఆమ్లెట్ కోడి గుడ్డుతోనే చేయాల్సిన పనిలేదు. ఎగ్ లేకుండా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు పాక శాస్త్ర నిపుణులు! అవును, గుడ్డు లేకుండానే ఆమ్లెట్ వేసుకోవచ్చు. అయితే, ఇది మరో విధమైన రుచితో ఉంటుంది. మరి, ఈ ఆమ్లెట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థేలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- అర కప్పు శనగపిండి
- 1 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యప్పిండి
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల సన్నగా తరిగిన టమాటా
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల క్యారెట్ తరుగు
- 1 టేబుల్ స్పూన్ క్యాబేజీ తరుగు
- 1 టేబుల్ స్పూన్ క్యాప్సికం తరుగు
- 1 స్పూన్ అల్లం ముద్ద
- 2 పచ్చిమిర్చి
- 3 స్పూన్ల ఆయిల్
- అర స్పూన్ జీలకర్ర
- అర స్పూన్ కారం
- పావు స్పూన్ పసుపు
- రుచికి తగినంత ఉప్పు
- పిడికెడు కొత్తిమీర తరుగు
తయారీ విధానం :
- ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో బియ్యప్పిండి, శనగపిండి, కారం, ఉప్పు, పసుపు, జీలకర్ర వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు అందులో తగినన్ని వాటర్ పోసుకోవాలి. దాంతోపాటుగా టమాటా, క్యాబేజీ, క్యారెట్ తరుగు, కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి, అల్లం పేస్టు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి చిక్కటి దోశ పిండి మాదిరిగా కలపాలి
- ఉప్పు సరిచూసుకొని సిద్ధం చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద దోశ పెనం పెట్టి, వేడెక్కిన తర్వాత ఆమ్లెట్ మాదిరిగా వేసుకోవాలి. అయితే పలుచగా కాకుండా మందంగా వేసుకోవాలి
- ఒకవైపు గోధుమ రంగులో కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పుకొని కాలనివ్వాలి
- అంతే అద్దిరిపోయే వెజ్ ఆమ్లెట్ సిద్ధమైపోతుంది.
- దీన్ని టమాటా సాస్తో లాగిస్తే అద్దిరిపోతుంది. స్వీట్ వద్దు అనుకునేవాళ్లు కొబ్బరి పచ్చడి లేదా పుదీనా చట్నీతో తిన్నా సూపర్గా ఉంటుంది
- ఆమ్లెట్ ఇంకా క్రిస్పీగా కావాలంటే కాస్త రవ్వ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది
- టేస్ట్ మరికాస్త డిఫరెంట్గా కావాలంటే కాస్త పెరుగు యాడ్ చేసుకోవచ్చు
శనగ పిండితో "బేసన్ చీలా"!
- శనగపిండి 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు
- 1/4 కప్పు ఉల్లి తరుగు
- 2 పచ్చిమిర్చి
- అర స్పూన్ తురిమిన అల్లం
- పిడికెడు కొత్తిమీర తరుగు
- 2 రెమ్మల కరివేపాకు
- చిటికెడు పసుపు
- అర స్పూన్ జీలకర్ర
- అర స్పూన్ ఫ్రూట్ సాల్ట్
- పావు స్పూన్ మిరియాల పొడి
- తగినంత ఆయిల్
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక పాత్ర తీసుకొని అందులో బియ్యప్పిండి, శనగపిండి, పెరుగు వేసుకోవాలి
- ఉప్పు, పసుపు, మిరియాల పొడి, జీలకర్ర యాడ్ చేసి, కావాల్సినన్ని వాటర్ పోసుకొని పలుచటి పిండి మాదిరిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు దాంట్లో పచ్చిమిర్చి, ఉల్లి, కరివేపాకు, అల్లం, ఫ్రూట్ సాల్ట్, కొత్తిమీర వేసి మళ్లీ కలుపుకోవాలి
- స్టౌ మీద పాన్ పెట్టుకొని, వేడెక్కిన తర్వాత కాస్త ఆయిల్ రాసి, ఆ పిండితో దోశ వేసుకోవాలి
- స్టౌ మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఉంచుకోవాలి. దోశ అంచుల వద్ద కాస్త ఆయిల్ చల్లుకోవాలి
- రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్లోకి మారేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. అంతే, అద్దిరిపోయే బేసన్ చీలా రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది
- దీన్ని ఏ చట్నీతో తిన్నా కూడా సూపర్గా ఉంటాయి.
- నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు