చపాతీ, పూరీల్లోకి అద్దిరిపోయే "వెజ్ కుర్మా" - హోటల్ స్టైల్లో టేస్టీగా చేసుకోండిలా!
Published : January 6, 2026 at 12:15 PM IST
Veg Kurma Recipe in Udupi Hotel Style : మనం ఉడుపి హోటల్కి వెళ్తే చపాతీ, పూరీ, పరోటా వంటివి తీసుకున్నప్పుడు అందులోకి సైడ్ డిష్గా చట్నీతోపాటు కుర్మా ఇస్తుంటారు. అది మంచి రుచికరంగా అనిపిస్తుంది. కానీ, అదే ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు చాలా మంది. అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, ఉడుపి హోటల్ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే "వెజ్ కుర్మా". ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే కుర్మా పర్ఫెక్ట్గా కుదరడమే కాకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అల్లం, వెల్లుల్లి వేయకుండానే అద్భుతమైన రుచి వస్తుంది. ఇది చపాతీ, పూరీ, అట్లు, సెట్ దోశల్లోకి మంచి కాంబినేషన్గా నిలుస్తుంది. అలాగే, దీన్ని తయారు చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, నోరూరించే ఈ వెజ్ కుర్మాను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్ధాలు :
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- మూడు టేబుల్ స్పూన్లు - ఆయిల్
- నాలుగు - యాలకులు
- ఐదు - లవంగాలు
- రెండించుల ముక్క - దాల్చిన చెక్క
- ఒక టీస్పూన్ - మిరియాలు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - శనగపప్పు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - మినప్పప్పు
- నాలుగు - బ్యాడిగి ఎండుమిర్చి
- నాలుగైదు - కారం ఉన్న ఎండుమిర్చి
- ఒక కప్పు - పచ్చికొబ్బరి తురుము
కుర్మా కోసం :
- అర కప్పు - పచ్చి బఠాణీ
- అర కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- అర కప్పు - ఆలూ ముక్కలు
- మూడు టేబుల్స్పూన్లు - చింతపండు పులుసు
- అర కప్పు - సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు
- అర టీస్పూన్ - పసుపు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక టీస్పూన్ - బెల్లం తురుము
- అర టీస్పూన్ - కారం
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - కొత్తిమీర తరుగు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మసాలా పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగాక బ్యాడిగి మిర్చి, కారం గల నార్మల్ ఎండుమిర్చి వేసి ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించుకున్న ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను యాడ్ చేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుంటే మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది.
- నెక్ట్స్ ఎండుమిర్చి వేయించుకున్న పాన్నే స్టవ్ మీద పెట్టుకుని మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు, తాజా పచ్చిబఠాణీ, చెక్కు తీసిన ఆలూ ముక్కలు వేసుకుని మూడ్నాలుగు నిమిషాలు అన్నింటినీ కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక అందులో అర లీటర్ వాటర్ పోసుకుని, పసుపు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వెజ్జీస్ అన్నీ 80 శాతం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్, చింతపండు పులుసు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసి మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పాన్పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- వెజ్జీస్ అన్నీ మంచిగా ఉడికి, గ్రేవీ కూడా చిక్కగా మారి ఆయిల్ పైకి తేలుతున్నప్పుడు అందులో చివరగా బెల్లం తురుము, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకుని దింపేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అంతే, ఉడుపి హోటల్ స్టైల్లో చపాతీ, పూరీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కుర్మా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
