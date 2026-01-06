ETV Bharat / offbeat

చపాతీ, పూరీల్లోకి అద్దిరిపోయే "వెజ్ కుర్మా" - హోటల్ స్టైల్​లో టేస్టీగా చేసుకోండిలా!

- ఉడుపి స్టైల్​లో టేస్టీ 'కుర్మా కర్రీ' - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Veg Kurma Recipe
Veg Kurma Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 6, 2026 at 12:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Veg Kurma Recipe in Udupi Hotel Style : మనం ఉడుపి హోటల్​కి వెళ్తే చపాతీ, పూరీ, పరోటా వంటివి తీసుకున్నప్పుడు అందులోకి సైడ్ డిష్​గా చట్నీతోపాటు కుర్మా ఇస్తుంటారు. అది మంచి రుచికరంగా అనిపిస్తుంది. కానీ, అదే ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు చాలా మంది. అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, ఉడుపి హోటల్ స్టైల్​లో అద్దిరిపోయే "వెజ్ కుర్మా". ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే కుర్మా పర్ఫెక్ట్​గా కుదరడమే కాకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అల్లం, వెల్లుల్లి వేయకుండానే అద్భుతమైన రుచి వస్తుంది. ఇది చపాతీ, పూరీ, అట్లు, సెట్ దోశల్లోకి మంచి కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. అలాగే, దీన్ని తయారు చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, నోరూరించే ఈ వెజ్ కుర్మాను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Veg Kurma Recipe
బంగాళాదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్ధాలు :

మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • మూడు టేబుల్​ స్పూన్లు - ఆయిల్
  • నాలుగు - యాలకులు
  • ఐదు - లవంగాలు
  • రెండించుల ముక్క - దాల్చిన చెక్క
  • ఒక టీస్పూన్ - మిరియాలు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - శనగపప్పు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • నాలుగు - బ్యాడిగి ఎండుమిర్చి
  • నాలుగైదు - కారం ఉన్న ఎండుమిర్చి
  • ఒక కప్పు - పచ్చికొబ్బరి తురుము
Veg Kurma Recipe
పచ్చి బఠాణీ (Getty Images)

కుర్మా కోసం :

  • అర కప్పు - పచ్చి బఠాణీ
  • అర కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • అర కప్పు - ఆలూ ముక్కలు
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - చింతపండు పులుసు
  • అర కప్పు - సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు
  • అర టీస్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక టీస్పూన్ - బెల్లం తురుము
  • అర టీస్పూన్ - కారం
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - కొత్తిమీర తరుగు

పల్లీలను ఇలా వేయించి "చట్నీ" చేయండి - టేస్ట్ అదుర్స్, వారం రోజులు నిల్వ!

Veg Kurma Recipe
పచ్చికొబ్బరి తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ మంచిగా వేగాక బ్యాడిగి మిర్చి, కారం గల నార్మల్​ ఎండుమిర్చి వేసి ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Veg Kurma Recipe
క్యారెట్ (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించుకున్న ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను యాడ్ చేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుంటే మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది.
  • నెక్ట్స్ ఎండుమిర్చి వేయించుకున్న పాన్​నే స్టవ్ మీద పెట్టుకుని మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు, తాజా పచ్చిబఠాణీ, చెక్కు తీసిన ఆలూ ముక్కలు వేసుకుని మూడ్నాలుగు నిమిషాలు అన్నింటినీ కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
Veg Kurma Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • అలా వేయించుకున్నాక అందులో అర లీటర్ వాటర్ పోసుకుని, పసుపు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వెజ్జీస్ అన్నీ 80 శాతం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్, చింతపండు పులుసు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసి మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Veg Kurma Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం పాన్​పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లోనే మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • వెజ్జీస్ అన్నీ మంచిగా ఉడికి, గ్రేవీ కూడా చిక్కగా మారి ఆయిల్ పైకి తేలుతున్నప్పుడు అందులో చివరగా బెల్లం తురుము, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకుని దింపేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అంతే, ఉడుపి హోటల్ స్టైల్​లో చపాతీ, పూరీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కుర్మా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కొత్త "బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

నోరూరించే "పెసరపప్పు చెక్కలు" - సంక్రాంతి పండక్కి కరకరలాడించండి!

TAGGED:

BEST VEG KURMA FOR CHAPATI
VEG KURMA RECIPE UDUPI HOTEL STYLE
HOW TO MAKE VEG KURMA
ఉడుపి హోటల్ స్టైల్ వెజ్ కుర్మా
UDUPI HOTEL STYLE VEG KURMA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.