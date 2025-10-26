నోరూరించే "వెజ్ చికెన్ 555" - ఈ వెరైటీ రెసిపీని ఇవాళే చేసేయండి!
- మాంసాహారానికి దూరంగా ఉన్నవారికి సూపర్ ఆప్షన్ - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు!
Published : October 26, 2025 at 10:27 AM IST
Veg Chicken 555 : చికెన్ అంటే నాన్ వెజ్ రెసిపీ మాత్రమే. కానీ, చికెన్ వెజిటేరియన్ రెసిపీ కూడా ఒకటి ప్రిపేర్ చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? మాంసాహారం ఇష్టం లేని వారికి, ఏదైనా కారణంతో దూరంగా ఉన్నవారికి ఇది సూపర్ ఆప్షన్. ఇంకా దుకాణానికి వెళ్లి చికెన్ తెచ్చే సమయం లేనప్పుడు, అవకాశం లేనప్పుడు కూడా ఈ రెసిపీ ఎంతో బాగా పనిచేస్తుంది.
ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లకు, రెస్టారెంట్లకు వెళ్దామని మారాం చేసినప్పుడు ఇది తయారు చేసి పెడితే చాలు. ఇక వాటి మాటే ఎత్తరు! అలాంటి ఐటమ్ను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర కేజీ టోఫూ
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు
- ఒక స్పూన్ కశ్మీరీ కారం
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్
- 1 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యప్పిండి
- 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- అర స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్
- 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్
సాస్ తయారీ కోసం:
- అర కప్పు ఉల్లి తరుగు
- అరంగుళం అల్లం ముక్క
- 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- అర స్పూన్ సోంపు
- 2 స్పూన్ల నూనె
- 2 పచ్చిమిర్చి
- రుచికి తగినంత ఉప్పు
- 2 స్పూన్ల ధనియాల పొడి
- అర స్పూన్ మిరియాలు (కచ్చాపచ్చా దంచుకోవాలి)
- అర స్పూన్ కారం
- గుప్పెడు పుదీనా
- 2 రెమ్మల కరివేపాకు
- ఒకటిన్నర స్పూన్ నిమ్మరసం
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల సోయా సాస్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా టోఫూను ముక్కలుగా కటు చేసుకోవాలి. ముక్కలు మరీ పెద్దవి కాకుండా అంగుళం సైజులో ఉండాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పు గిన్నె తీసుకోవాలి. అందులో కార్నా ఫ్లోర్, బియ్యప్పిండి, ఉప్పు, కారం, బేకింగ్ పౌడర్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, స్పూన్ నూనె, కొన్ని నీళ్లు వేసి ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని టోఫూ ముక్కలకు పట్టించాలి.
- ఇలా పట్టించిన టోఫూ ముక్కలను రెండు స్పూన్ల ఆయిల్తో దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి కూరకు సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- అందులో ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి. కాస్త రంగు మారిన తర్వాత అల్లం పేస్టు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, పుదీనా, ధనియాల పొడి, సోంపు, మిరియాల పొడి, ఉప్పు, కారం వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- కాసేపు తర్వాత కొన్ని నీళ్లు యాడ్ చేయాలి. నిమ్మరసం, సోయా సాస్ కూడా వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి.
- ఒక నిమిషం తర్వాత ముందుగానే వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న టోఫూ ముక్కలను ఇందులో వేసేయాలి.
- ఈ ముక్కలను ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ మాదిరిగా ఎగరేస్తూ తిప్పుకోవాలి. ఇలా కొద్దిసేపు చేసిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేస్తే సరి.
- అద్దిరిపోయే వెజ్ చికెన్ 555 సిద్ధమైపోతుంది. ఈ రెసిపీని అల్లం చట్నీ లేదా పుదీనా చట్నీతో తింటే అదుర్స్ అనిపిస్తుంది.
- పిల్లలు వెరైటీ రెసిపీ అడిగినప్పుడు దీన్ని చేసి పెట్టండి. ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు.
