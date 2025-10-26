ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "వెజ్‌ చికెన్‌ 555" - ఈ వెరైటీ రెసిపీని ఇవాళే చేసేయండి!

- మాంసాహారానికి దూరంగా ఉన్నవారికి సూపర్ ఆప్షన్ - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు!

Veg Chicken 555
Veg Chicken 555 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 10:27 AM IST

2 Min Read
Veg Chicken 555 : చికెన్​ అంటే నాన్​ వెజ్ రెసిపీ మాత్రమే. కానీ, చికెన్ వెజిటేరియన్​ రెసిపీ కూడా ఒకటి ప్రిపేర్ చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? మాంసాహారం ఇష్టం లేని వారికి, ఏదైనా కారణంతో దూరంగా ఉన్నవారికి ఇది సూపర్ ఆప్షన్. ఇంకా దుకాణానికి వెళ్లి చికెన్ తెచ్చే సమయం లేనప్పుడు, అవకాశం లేనప్పుడు కూడా ఈ రెసిపీ ఎంతో బాగా పనిచేస్తుంది.

ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఫాస్ట్​ ఫుడ్​ సెంటర్లకు, రెస్టారెంట్లకు వెళ్దామని మారాం చేసినప్పుడు ఇది తయారు చేసి పెడితే చాలు. ఇక వాటి మాటే ఎత్తరు! అలాంటి ఐటమ్​ను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర కేజీ టోఫూ
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు
  • ఒక స్పూన్ కశ్మీరీ కారం
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల కార్న్​ ఫ్లోర్
  • 1 టేబుల్‌ స్పూన్‌ బియ్యప్పిండి
  • 1 టేబుల్‌ స్పూన్‌ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • అర స్పూన్ బేకింగ్‌ పౌడర్‌
  • 3 టేబుల్‌ స్పూన్ల ఆయిల్

సాస్‌ తయారీ కోసం:

  • అర కప్పు ఉల్లి తరుగు
  • అరంగుళం అల్లం ముక్క
  • 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • అర స్పూన్ సోంపు
  • 2 స్పూన్ల నూనె
  • 2 పచ్చిమిర్చి
  • రుచికి తగినంత ఉప్పు
  • 2 స్పూన్ల ధనియాల పొడి
  • అర స్పూన్ మిరియాలు (కచ్చాపచ్చా దంచుకోవాలి)
  • అర స్పూన్ కారం
  • గుప్పెడు పుదీనా
  • 2 రెమ్మల కరివేపాకు
  • ఒకటిన్నర స్పూన్ నిమ్మరసం
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల సోయా సాస్‌

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా టోఫూను ముక్కలుగా కటు చేసుకోవాలి. ముక్కలు మరీ పెద్దవి కాకుండా అంగుళం సైజులో ఉండాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పు గిన్నె తీసుకోవాలి. అందులో కార్నా ఫ్లోర్, బియ్యప్పిండి, ఉప్పు, కారం, బేకింగ్‌ పౌడర్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, స్పూన్‌ నూనె, కొన్ని నీళ్లు వేసి ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని టోఫూ ముక్కలకు పట్టించాలి.
  • ఇలా పట్టించిన టోఫూ ముక్కలను రెండు స్పూన్ల ఆయిల్​తో దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి కూరకు సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
  • అందులో ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి. కాస్త రంగు మారిన తర్వాత అల్లం పేస్టు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, పుదీనా, ధనియాల పొడి, సోంపు, మిరియాల పొడి, ఉప్పు, కారం వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • కాసేపు తర్వాత కొన్ని నీళ్లు యాడ్ చేయాలి. నిమ్మరసం, సోయా సాస్ కూడా వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి.
  • ఒక నిమిషం తర్వాత ముందుగానే వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న టోఫూ ముక్కలను ఇందులో వేసేయాలి.
  • ఈ ముక్కలను ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్​ మాదిరిగా ఎగరేస్తూ తిప్పుకోవాలి. ఇలా కొద్దిసేపు చేసిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేస్తే సరి.
  • అద్దిరిపోయే వెజ్‌ చికెన్‌ 555 సిద్ధమైపోతుంది. ఈ రెసిపీని అల్లం చట్నీ లేదా పుదీనా చట్నీతో తింటే అదుర్స్ అనిపిస్తుంది.
  • పిల్లలు వెరైటీ రెసిపీ అడిగినప్పుడు దీన్ని చేసి పెట్టండి. ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు.

